Dermatite atopica nei bambini, oggi è più diffusa ma meno curata

Un eczema arrossato e pruriginoso, localizzato su collo, viso, cuoio capelluto, retro delle ginocchia e dei gomiti. Se con il caldo e i raggi del sole migliora, con il freddo torna a farsi sentire. È la dermatite atopica nei bambini, un disturbo cutaneo di tipo cronico-recidivante perché è sempre presente ma in alcune situazioni peggiora. Tra queste, l’inverno e i periodi di stress psicofisico. La conferma arriva dagli esperti della Sipps – Società italiana di Pediatria preventiva e sociale.

Colpito un bambino su cinque

Secondo gli esperti, oggi nel nostro Paese il 15-20 per cento dei bambini soffre di dermatite atopica, con differenti gradi di serietà. La dermatite atopica nei bambini è dovuta a una predisposizione genetica e, in parte, a un’allergia di fondo. Queste condizioni portano a un’alterazione dei lipidi (grassi) che costituiscono la barriera più esterna della pelle, che si presenta quindi secca, infiammata, soggetta a prurito intenso. Nei mesi più freddi, alcuni fattori provocano un peggioramento dei sintomi. La pelle atopica, infatti, risente del riscaldamento eccessivo, degli ambienti troppo secchi e dei tessuti pesanti. Anche il tempo trascorso in casa e lo stress psicofisico legato, per esempio, a difficoltà scolastiche rendono il problema più evidente.

Punto di riferimento è il dermatologo

La dermatite atopica nei bambini di solito viene curata in ambulatorio, mentre nei casi più seri il pediatra o il dermatologo pediatrico indirizza la famiglia a centri di riferimento regionali. La cura si avvale sia di pomate al cortisone (sempre dietro controllo medico) sia di alcuni anticorpi monoclonali, soprattutto per i più grandicelli. Indispensabile è l’applicazione di prodotti emollienti sulla pelle, oltre che su accorgimenti nello stile di vita. Va preferita la doccia al bagno, utilizzando piccole quantità di detergenti non schiumogeni. A contatto della pelle vanno indossati tessuti morbido e naturali, come il cotone. Altri consigli per la cura della dermatite atopica nei bambini vengono fornite caso per caso dai medici: per questa ragione è importante avere il proprio dermatologo come punto di riferimento.

Il problemi posti dalla pandemia

Nel corso degli ultimi mesi, però, i medici che operano sui territori hanno assistito a un cambiamento nel comportamento dei genitori dei bambini con dermatite atopica. Le restrizioni e le indicazioni legate alla pandemia hanno accresciuto i timori e così negli ambulatori sono arrivati solo i casi molto seri. La cautela utilizzata dai genitori e l’aver aspettato molto prima di portare i bambini dallo specialista ha quindi prodotto un effetto negativo: ossia, giungono all’attenzione degli specialisti quadri clinici già molto compromessi. È, invece, importante continuare a tenersi in contatto con il pediatra o con lo specialista, anche attraverso la telemedicina, molto utile sul fronte dermatologico, soprattutto per la dermatite atopica nei bambini che avevano già avuto una diagnosi e necessitavano solo di controlli.

La dermatite non è sintomo di Covid-19

Sul fronte dei sintomi da Covid nei bambini e delle manifestazioni dermatologiche, è importante sottolineare che nessuna manifestazione sulla pelle può essere considerata un’avvisaglia dell’aver contratto il virus. Solo se un bambino presenta febbre e tosse e, in seguito, compaiono lesioni cutanee, queste ultime potrebbero essere correlate al Covid. La manifestazione maggiormente riscontrata dai dermatologi, nei primi mesi della pandemia, era simile a geloni sulle mani e sui piedi. Un fenomeno sul quale ora i medici si stanno concentrando, invece, è l’improvvisa scomparsa di queste manifestazioni.

Lo sapevi che?

