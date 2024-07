Disegni sull’estate da colorare: i più belli

Il disegno è una delle attività preferite di moltissimi bambini, che possono trascorrere ore intere a tracciare segni sul foglio oppure a colorare disegni già pronti, a seconda della loro età e delle loro preferenze. Non si tratta solo di un passatempo divertente e rilassante: il disegno ha anche un ruolo importante nello sviluppo e nella crescita dei bimbi e proprio per questo motivo è importante mettere a disposizione fogli e matite ai nostri bimbi fin da quando sono molto piccoli. Disegnare, infatti, li aiuta a comunicare pensieri ed emozioni in una fase in cui per loro può essere difficile esprimersi con precisione in maniera verbale; sviluppa inoltre la creatività e l’immaginazione, stimola la vista e il tatto e aiuta a migliorare la motricità fine.

Nelle calde giornate estive, inoltre, i disegni da stampare e colorare possono essere un piacevole passatempo per trascorrere in casa alcune delle ore più torride della giornata. Ecco quindi alcune disegni sull’estate da colorare che i bambini potranno scegliere in base alle proprie preferenze: ce ne sono sia per gli appassionati del mare sia per gli amanti della montagna!

Disegni da colorare dedicati al mare

Per tanti bambini l’estate fa rima con mare: ecco quindi alcuni disegni sull’estate da colorare dedicati al mare, alle sue onde, alle barchette che lo solcano e ai giochi da fare in spiaggia! Ci sono disegni più realistici e ricchi di dettagli e altri più fantasiosi, come ad esempio un simpatico dinosauro che fa surf e dei bimbi che fanno snorkeling insieme al loro cagnolino.

Disegni estate da colorare a tema mare bagno

Disegni estate da colorare a tema mare castello

Disegni estate da colorare a tema mare trex

Disegni estate da colorare a tema mare spiaggia con castello

Disegni estate da colorare a tema mare bimbo e cane











Disegni da colorare con conchiglie

Le conchiglie che talvolta si trovano sulle spiagge hanno spesso colori e forme davvero straordinari. Perché non cercare di riprodurli colorando le conchiglie di questi disegni da stampare?

Disegni da colorare sulle creature marine

Anche le creature che abitano il mare possono essere fonte di ispirazione: ecco alcuni disegni da colorare con balene, meduse, cavallucci marini, pesciolini e molti altri animali marini ancora.

Disegni per le vacanze in montagna

L’aria fresca e pulita della montagna, i paesaggi spettacolari e la possibilità di fare lunghe passeggiate nella natura sono le caratteristiche di una bella vacanza in montagna. Ecco i disegni sull’estate da colorare per rendere felici i bambini amanti della montagna! Le attività da fare sono davvero tante: trekking, arrampicata, campeggio oppure un bel bagno rinfrescante in un fiume dalle acque limpide.

Disegni estate da colorare a tema montagna campeggio

Disegni estate da colorare a tema montagna arrampicata

Disegni estate da colorare a tema montagna campeggio estivo

Disegni estate da colorare a tema montagna

Disegni estate da colorare a tema montagna fiume

Disegni estate da colorare a tema montagna trekking











In copertina foto di Kranich17 da Pixabay

Disegni sugli animali del bosco e della montagna I boschi e le montagne sono popolati da tanti animali, dai piccoli e simpatici coniglietti ai lupi, dagli agili stambecchi alle furbissime volpi. Ecco alcuni disegni da stampare gratuitamente che li ritraggono, tutti da colorare!

Se desiderate scaricare e stampare i disegni delle nostre gallery, trovate qui sotto i pdf:

In breve Il disegno è un passatempo piacevole e ricco di benefici per i nostri bimbi: ecco una collezione di disegni sull’estate da colorare dedicati al mare e alla montagna, da personalizzare con pastelli, pennarelli o tempere!

