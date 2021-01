Disturbi dell’alimentazione aumentati del 30% durante il lockdown. Più colpiti bambini e adolescenti

Negli ultimi mesi, i disturbi alimentari sono passati in seconda linea a causa della situazione sanitaria. In realtà, però, anoressia e bulimia sono aumentate a vista d’occhio. Le età sono disparate, con una forte tendenza allo sviluppo di anoressia, bulimia e obesità fra i 15 e i 25 anni. Per i ragazzi il cibo è diventato una scappatoia per affrontare i cambiamenti traumatici derivanti dall’emergenza sanitaria del Covid-19. Lo afferma Arianna Di Napoli, psicologa e psicoterapeuta cognitivo comportamentale specializzata nel trattamento di pazienti con disturbi del comportamento alimentare.

A rischio bambini e preadolescenti

Un’analisi dell’Osservatorio epidemiologico del ministero della Salute ha messo in evidenza un aumento di casi post lockdown del 30% tra bambini e preadolescenti. Il problema è stato evidenziato anche dall’Istituto Superiore della Sanità: rischio di ricaduta o peggioramento della problematica, aumento del rischio di infezione da Covid-19 in chi soffre di disturbi o disordini dell’alimentazione, possibile comparsa di questa tipologia di disturbo; senza considerare la scarsità di offerta di trattamenti psicologici e psichiatrici verificatesi nel corso dell’emergenza sanitaria. I disturbi alimentari hanno spesso origini traumatiche e la situazione legata alla pandemia è certamente un trauma per i più giovani che si sono trovati soli senza amici in una situazione di angoscia e magari di tensioni familiari dovute al lockdown. Sono, infatti, aumentate le richieste di ricoveri di minori di 14 anni.

Terapia online

Per far fronte alle restrizioni e ai limiti imposti dalla pandemia, i professionisti sanitari hanno incrementato la terapia online. Accanto alla psicoterapia è importante il ruolo delle associazioni e dei gruppi di pazienti, un ottimo alleato del percorso terapeutico perché crea un filo diretto tra chi aiuta e chi chiede aiuto e affianca in maniera efficace le cure mediche. Per esempio, con un percorso che si basa su tecniche di coaching mirate alla crescita di autostima e alla scoperta del proprio potenziale per superare i problemi con il cibo.

Da sapere!

