Dolci di San Valentino: i più facili e romantici da preparare con i bambini

Coinvolgere i bimbi nella preparazione di gustosi dolcetti con cui festeggiare tutti insieme la festa degli innamorati è un bellissimo modo per trascorrere insieme questa giornata così speciale: del resto, il 14 febbraio è il giorno dedicato all’amore, in tutte le sue declinazioni e non c’è sentimento più profondo di quello di un papà o di una mamma per i propri figli.

1) Cupcake red velvet

La famosa torta di origine americana, dal bellissimo colore rosso in contrasto con il frosting al formaggio, si può preparare anche in versione cupcake: ecco quindi delle comodissime monoporzioni adatte alla merenda dei piccoli.

Ingredienti

Per l’impasto

250 g di farina 00

240 g di latticello (o 120 g di latte e 120 g di yogurt)

200 g di zucchero

100 g di burro morbido

15 g di cacao amaro in polvere

2 uova medie

2 cucchiaini di aceto di vino bianco

1 cucchiaino di bicarbonato

Mezzo cucchiaino di sale

colorante alimentare rosso

1 bustina di vanillina

1 cucchiaino di lievito in polvere per dolci

Per il frosting

300 g di panna fresca da montare

180 g di mascarpone

150 g di formaggio fresco spalmabile tipo Philadelphia

100 g di zucchero a velo

zuccherini a forma di cuore

Procedimento

Per l’impasto

Preriscaldate il forno a 180°C in modalità statico.

Lavorate a crema il burro morbido a pezzetti insieme allo zucchero, utilizzando le fruste elettriche o la foglia della planetaria, fino a ottenere una consistenza omogenea.

Unite un uovo alla volta, attendendo che l’impasto assorba completamente il primo prima di aggiungere il secondo uovo.

In una ciotola unite la farina, il cacao, la vanillina e il lievito, precedentemente setacciati. In un’altra ciotola unite il latticello e il colorante rosso e tenete tutto da parte.

Unite al composto di burro e uova, le polveri (farina, cacao…) alternandole con il latticello colorato. Amalgamate bene sempre con le fruste.

In una tazzina a parte, unite l’aceto con il sale e il bicarbonato. Appena il composto frizzerà, unitelo all’impasto e lavorate il tutto velocemente: servirà a ottenere la consistenza di velluto tipica della red velvet.

Mettete l’impasto all’interno di un sac à poche, riempiendola fino a metà, oppure porzionate l’impasto con un cucchiaio.

Spremete l’impasto nei pirottini, in modo da riempirli circa a 2/3: ne dovreste ottenere una ventina circa.

Infornate i red velvet cupcake nel forno a 180°C per circa 22 minuti, facendo la prova dello stecchino prima di sfornarli.

Lasciateli raffreddare completamente.

Per il frosting

Mentre i cupcake sono in forno, preparate la crema al formaggio: unite in una ciotola il mascarpone, il formaggio spalmabile e lo zucchero a velo e lavorate gli ingredienti prima con una spatola, poi con le fruste elettriche.

Quando avrete ottenuto una crema omogenea, unite la panna montata e incorporatela a mano, con una spatola o un cucchiaio di legno (alla fine, potete fare un giro di fruste elettriche).

Trasferite il frosting in frigorifero almeno 15 minuti, o comunque fino al momento dell’utilizzo.

Per la decorazione

Inserite il frosting in un sac à poche con bocchetta a stella da 10 mm e decorate la superficie dei cupcake con alcuni giri di crema.

Completate con gli zuccherini a cuore e servite.

2) Crostata al cioccolato con frolla al cacao e fragole

Fragole e cioccolato: questo abbinamento intramontabile veste una golosissima crostata tanto bella da vedere quanto deliziosa da assaporare!

Ingredienti per uno stampo del diametro di 24 cm

Per la frolla al cacao

280 g di farina 00

150 g di burro

150 g di zucchero a velo

1 uovo medio

8 g di lievito in polvere per dolci

30 g di cacao amaro in polvere

1 pizzico di sale

Per la crema pasticciera

300 g di latte fresco intero

60 g di tuorli

90 g di zucchero

40 g di fecola di patate

10 g di burro

1 pizzico di sale

500 g di cioccolato fondente

Per decorare

fragole

rametti di menta fresca

Procedimento

Per la frolla al cacao

Per prima cosa, mettete il burro e la farina nella ciotola di una planetaria munita di lame e azionate la macchina fino a che il burro sarà diventato fine come la sabbia.

Aggiungete nella ciotola anche lo zucchero, l’uovo, il lievito, il cacao amaro in polvere e il sale. Accendete nuovamente la planetaria fino a che si sarà formato un impasto che tenderà a unirsi; trasferitelo sul piano di lavoro e lavoratelo velocemente con le mani per ottenere un impasto liscio e omogeneo.

Dividete il composto in due porzioni, di cui una da 280 g, che stenderete tra due fogli di carta forno fino a ottenere un rettangolo di 25×16 cm, dal quale andranno ricavate le losanghe. Usate l’altra parte di impasto, invece, per ricavare un disco da 30 cm di diametro.

Trasferite tutto a riposare in frigorifero per circa mezz’ora.

Per la crema pasticciera

Mentre l’impasto riposa, occupatevi della crema: versate il latte in un pentolino e portatelo a sfiorare il bollore. Mescolate in una ciotola i tuorli con lo zucchero, la fecola di patate e il sale e, quando il latte sarà caldo, aggiungetevi il composto di zucchero e tuorli.

Mischiate gli ingredienti con una frusta fino a far addensare la crema, poi spegnete il fuoco, versate il cioccolato fuso, il burro morbido e mescolate bene per far sciogliere quest’ultimo e amalgamare il tutto. Coprite la crema con la pellicola trasparente e lasciate raffreddare.

Per completare il dolce

Togliete la frolla dal frigorifero e usate il disco per foderare lo stampo da crostata con fondo removibile, imburrato e con il fondo rivestito di carta forno.

Tagliate l’eccesso di pasta dai bordi e bucherellate leggermente il fondo con i rebbi di una forchetta senza infilzare il disco di frolla. Versate all’interno la crema pasticciera al cioccolato e livellatela per bene con l’aiuto di una spatola o un cucchiaio.

Dal rettangolo di frolla ricavate delle strisce larghe 1,5 cm e adagiatele sulla crema, per creare un motivo a losanghe.

Infornate la crostata in forno statico preriscaldato a 175°C per circa 30-35 minuti, poi, a cottura avvenuta, sfornate la crostata e lasciatela raffreddare completamente prima di decorare.

Per decorare

Lavate bene le fragole sotto l’acqua corrente e tagliatele a metà (chi vuole può usare un piccolo tagliabiscotti a forma di cuore per dare alle fragola la caratteristica forma), quindi distribuitele con ordine sulla crostata, aggiungendo qua e là qualche fogliolina di menta precedentemente lavata e tamponata.

Volendo, è possibile arricchire ulteriormente il dolce aggiungendo qualche margheritina edibile, scaglie di cioccolato o granella di frutta secca.

3) Biscotti di San Valentino

Non potevano mancare nella lista dei dolci tipici di San Valentino, dei buonissimi frollini ripieni a forma di cuore: fragranti, dolci, profumati, insomma…il non plus ultra della merenda!

Ingredienti

250 g di farina 00

125 g di burro morbido

100 g di zucchero semolato

6 g di lievito in polvere per dolci

1 bacca di vaniglia

1 uovo

confettura di fragole o ciliegie (oppure crema spalmabile alle nocciole)

Procedimento

Riducete a pezzetti il burro morbido.

Raccogliete in una ciotola la farina setacciata, il burro e l’uovo sgusciato al centro.

Incidete con un coltello la bacca di vaniglia ed estraetene i semi.

Aggiungete al composto lo zucchero semolato e i semi di vaniglia.

Unite il lievito e amalgamate bene tutti gli ingredienti fino a ottenere un panetto liscio e omogeneo.

Schiacciate leggermente la frolla, avvolgetela in un foglio di pellicola trasparente e lasciatela riposare in frigorifero per circa mezz’ora.

Trascorso il tempo di riposo, stendete l’impasto a 1/2 cm di spessore su un piano di lavoro leggermente infarinato.

Ricavate con un un apposito tagliabiscotti tanti cuori.

Con un secondo tagliabiscotti a forma di cuore più piccolo, ritagliate al centro la metà dei frollini.

Mettete tutti i biscotti a cuore (sia quelli interi sia quelli intagliati al centro) su una teglia rivestita con carta forno, e lasciateli cuocere in forno preriscaldato a 180°C per circa 15 minuti.

Una volta cotti, sfornate i biscotti e lasciateli raffreddare sull’apposita gratella per dolci.

Distribuite 1 cucchiaino di confettura sui biscotti a cuore interi, quindi sovrapponete i frollini intagliati al centro e servite.

4) Brownies al cioccolato e lamponi

Morbidi, umidi, fondenti e facilissimi da preparare: i brownies sono un dolcetto che regala grandi soddisfazioni. Se poi aggiungiamo all’impasto al cioccolato tanti piccoli e deliziosi lamponi, beh, il risultato è che andranno a ruba in un baleno!

Ingredienti

200 g di cioccolato fondente (o al latte)

100 g di burro

100 g di zucchero semolato

80 g di zucchero di canna

3 uova grandi a temperatura ambiente

60 g di gocce di cioccolato fondente (o al latte)

1 bustina di vanillina

70 g di farina 00

25 g di cacao amaro in polvere

125 g di lamponi ben lavati e asciugati

zucchero a velo

Procedimento

Mettete il burro e il cioccolato fondente tagliato a pezzetti in una ciotola e fate sciogliere al microonde o a bagnomaria.

Lasciate raffreddare 5-6 minuti e poi aggiungete lo zucchero semolato, lo zucchero di canna e la vanillina; mescolate bene. Unite un uovo alla volta, lasciando che l’impasto assorba completamente il precedente prima di aggiungere il successivo, e mescolate ancora.

Aiutandovi con una spatola incorporate la farina mescolata con il cacao e infine le gocce di cioccolato fondente e i lamponi, amalgamando molto delicatamente per non rompere i frutti.

Foderate lo stampo quadrato con carta forno, lasciando due lati lunghi per facilitare l’estrazione del dolce dallo stampo.

Versate l’impasto nello stampo e livellate con una spatola, quindi infornate in forno statico preriscaldato a 180°C e lasciate cuocere per circa 30 minuti.

Togliete dal forno e fate raffreddare almeno un’ora nello stampo posto su una gratella per dolci.

Quando i brownies ai lamponi saranno completamente freddi, estraeteli dallo stampo e, con un coltello molto affilato, ricavate 16 quadrotti.

Spolverizzate i dolcetti con lo zucchero a velo utilizzando uno stencil a forma di cuore.

5) Cake pops al cioccolato

Sono simpaticissimi anche per festeggiare un compleanno e di certo i bimbi non sanno resistervi: del resto, si tratta di palline di torta al cacao ricoperte di zuccherini e confettini dai mille colori.

Ingredienti

125 g di farina 00

100 g di zucchero

32 g di cacao amaro in polvere

100 ml di olio di semi di girasole

1 cucchiaino da tè di bicarbonato di sodio

2 uova

120 ml di acqua

1 pizzico di sale

1 cucchiaino da tè di estratto di vaniglia

5 cucchiai di crema spalmabile al cioccolato e nocciole

200 g di cioccolato fondente

100 g di burro

confettini colorati di varie forme

Procedimento

Come base per i cake pops si possono tranquillamente usare avanzi di pan di Spagna o ciambellone; in alternativa occorrerà preparare la torta da zero.

Per fare la torta, versate in una ciotola la farina setacciata con il cacao amaro, lo zucchero, il bicarbonato e un pizzico di sale, quindi mescolate bene.

Fate scalda l’acqua sul fuoco a 50°C circa, versatela in una terrina e aggiungetevi le uova intere sgusciate, a temperatura ambiente, e l’estratto di vaniglia.

Lavorate il composto per qualche minuto.

Unite il composto di uova alle polveri e amalgamate bene.

Rivestite uno stampo a cerniera del diametro di 24 cm con carta forno e versatevi l’impasto.

Infornate in forno preriscaldato a 180°C, modalità statico, e fate cuocere per circa 25/30 minuti; sfornate e lasciate raffreddare completamente la torta nel suo stampo.

Mentre la torta raffredda, fate sciogliere il cioccolato a bagnomaria, o nel microonde, con il burro, quindi mescolate bene per ottenere un composto privo di grumi.

Estraete la torta, ormai fredda, dallo stampo, e sbriciolatela in una capiente terrina.

Unite la crema spalmabile alle briciole di torta e amalgamate con le mani fino a ottenere un composto lavorabile.

Formate delle polpettine facendo rotolare piccole quantità di composto tra le mani e trasferitele a rassodare in frigorifero per circa 1 ora.

Infilate i cake pops nei bastoncini da lecca lecca, tuffateli nel cioccolato fuso caldo e passateli velocemente sui confettini colorati.

Infilzate i bastoncini su una base di polistirolo, in modo che la copertura si solidifichi perfettamente prima di servire ai bambini.