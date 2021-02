Ecco le lenti intelligenti anti-miopia che aiutano a salvaguardare la vista

Con le nuove tecnologie e gli schermi di computer, smartphone e tablet sempre più accesi in casa, la salute degli occhi è a rischio. Questo è ancora più vero nella condizione di reclusione forzata dettata dalla pandemia da Covid-19 che, con la scuola a distanza, costringe gli occhi dei ragazzi e dei più piccoli a lunghe sessioni di studio e lavoro davanti a uno schermo. Il tutto, ovviamente, con ripercussioni significative sulla salute degli occhi e un inevitabile aumento dei casi di problemi alla vista, in primis la miopia.

Rallentare la miopia

Nel nostro Paese sono circa un milione e mezzo i bambini e i ragazzi costretti a convivere con la miopia. Oggi è però in arrivo un nuovo alleato, per scongiurarla e, nei casi in cui già presente, rallentarne la crescita. Si tratta di lenti intelligenti per occhiali, in grado di correggere la miopia e ridurre mediamente del 60% la progressione. Un metodo preventivo semplice, adatto a chiunque ed efficace, soprattutto con i più giovani.

Le isole delle lenti intelligenti

Messe a punto da Hoya, leader mondiale in tema di lenti, in collaborazione con la Hong Kong Polytechnic University, le nuove lenti si basano sulla tecnologia D.I.M.S. (Defocus Incorporated Multiple Segments), capace di correggere la miopia e, soprattutto, di inibirne la progressione. Questo è possibile grazie alla presenza di circa 400 microscopici segmenti, detti isole, in grado di produrre una peculiare sfocatura nella retina periferica. Attraverso queste isole, le lenti intelligenti rallentano il processo di allungamento del bulbo oculare e, di conseguenza, la progressione della miopia.

La conferma in uno studio

A pubblicare i risultati della ricerca Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression che conferma la bontà del progetto è il British Journal of Ophthalmology , che riporta gli incoraggianti dati raccolti su 160 bambini di età compresa tra gli otto e i tredici anni affetti da miopia fino a -5.00 diottrie. In due anni di utilizzo, le lenti intelligenti hanno frenato mediamente del 60% il progredire della miopia, giovando in modo significativo alla salute della vista dei piccoli pazienti. Il che è ancora più importante visto il lockdown imposto dalla pandemia da Covid-19.

Da sapere! Gli occhiali dotati di lenti intelligenti non presentano particolari differenze rispetto a quelli normali, permettendo a chiunque di beneficiare della positiva azione anti-miopia.

