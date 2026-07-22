Argomenti trattati
L’eritema solare è una condizione dermatologica frequente nei più piccoli. Si tratta di una vera e propria infiammazione cutanea che si manifesta quando la pelle è esposta ai raggi UV per un periodo prolungato senza una protezione adeguata.
La cute dei bambini, infatti, essendo molto più sottile e povera di melanina rispetto a quella degli adulti, risulta particolarmente vulnerabile quando viene esposta al sole senza filtri. La prevenzione, come sempre, è l’arma più efficace, ma quando l’eritema solare si è già manifestato, è importante innanzitutto riconoscerlo per evitare conseguenze peggiori e sapere cosa fare per alleviare il disagio del piccolo.
La salute della pelle è un patrimonio che si costruisce sin da piccoli e proteggerla dal sole è uno dei gesti più importanti che si possano compiere come adulti responsabili: affronta con noi il tema la dottoressa Laura Mazzotta, medico estetico, specialista igiene preventiva e in nutrizione clinica a Ferrara presso Poliambulatorio Aeste Medica e Aura e a Milano presso Centro Medico Ripamonti.
Come riconoscere l’eritema solare
Riconoscere un eritema solare nei bambini è fondamentale per intervenire rapidamente e impedire che il fastidio si trasformi in una problematica più grave. L’eritema solare si manifesta come un arrossamento diffuso della pelle, tipicamente localizzato nelle aree più esposte al sole: viso, spalle, schiena, braccia e gambe.
Nei bambini con carnagione chiara, che ne sono maggiormente predisposti, i segni sono spesso evidenti già poche ore dopo l’esposizione. A volte basta un solo pomeriggio di gioco al mare o al parco senza la dovuta protezione perché il rossore compaia e la pelle inizi a scaldarsi in modo anomalo.
- Il primo segnale da osservare è proprio il cambiamento di colore della cute: da normale diventa rosata, poi rossa, e talvolta assume un aspetto lucido. Al tatto, la pelle risulta calda, tesa e può causare dolore o bruciore, specialmente al contatto con l’acqua o con i tessuti
- In alcuni casi possono comparire vescicole, simili a bollicine piene di liquido, che indicano una scottatura più severa di primo o secondo grado. È importante differenziare l’eritema solare da altre condizioni cutanee come le dermatiti o le reazioni allergiche, che spesso presentano prurito ma non il calore tipico della scottatura
- Un altro segnale utile è la presenza di un confine netto tra la zona esposta al sole e quella protetta, per esempio quella coperta dal costume o da un cappellino
- Se il bambino lamenta fastidio sulla pelle, piange al tocco o rifiuta di indossare i vestiti, è probabile che sia in atto un eritema. I genitori devono prestare particolare attenzione ai neonati, che non dovrebbero mai essere esposti direttamente al sole: anche un’esposizione involontaria di pochi minuti può causare un eritema evidente. In caso di dubbio, è sempre consigliabile consultare il pediatra.
Sintomi
I sintomi dell’eritema solare nei bambini variano a seconda dell’intensità dell’esposizione e della sensibilità individuale della pelle.
- I segni più evidenti sono il rossore e il calore della zona colpita, ma a questi si associano spesso altre manifestazioni che possono causare grande disagio nei piccoli
- Il prurito è molto comune e può portare il bambino a grattarsi in modo insistente, aumentando il rischio di lesioni cutanee o infezioni
- Il bruciore, invece, può essere costante o accentuarsi con il contatto con l’acqua, i vestiti o anche durante il sonno, rendendo difficile il riposo notturno
- Quando l’eritema è esteso o più profondo, i bambini possono manifestare anche sintomi generali come irritabilità, febbre leggera, mal di testa, nausea o senso di spossatezza. In questi casi si parla di un colpo di calore associato alla scottatura cutanea. Il bambino può diventare apatico, rifiutare il cibo o il gioco, o lamentarsi di dolore. L’intervento tempestivo del pediatra è fondamentale anche per evitare il pericolo della disidratazione
- Nei lattanti e nei bambini molto piccoli, la situazione può diventare rapidamente seria, perché la loro pelle è particolarmente sensibile e la capacità di termoregolazione è ancora immatura. È quindi essenziale osservare anche segnali indiretti come pianto inconsolabile, difficoltà ad addormentarsi oppure rifiuto della poppata
- Nei giorni successivi all’esposizione, la pelle può iniziare a desquamarsi, un processo naturale di rigenerazione che non deve essere accelerato. La comparsa di vescicole, gonfiore o dolore intenso richiede sempre un consulto medico. Infine, non bisogna dimenticare che i bambini non sempre riescono a spiegare bene ciò che sentono: per questo è compito degli adulti interpretare correttamente ogni variazione del comportamento e della pelle, intervenendo con tempestività e dolcezza.
Quanto dura
La durata di un eritema solare nei bambini dipende dalla gravità, dal fototipo del piccolo e dalla rapidità con cui si interviene con i trattamenti adeguati.
- Nei casi più lievi, in cui il rossore è superficiale e limitato a poche zone, l’infiammazione tende a risolversi spontaneamente nel giro di 24-48 ore, soprattutto se la pelle viene tenuta fresca, idratata e protetta
- Tuttavia, nella maggior parte dei casi, il processo di guarigione richiede tra i 4 e i 7 giorni, periodo durante il quale si può osservare una fase di desquamazione, simile a quella che segue una normale scottatura
- È importante non grattare né forzare il distacco della pelle: questo potrebbe causare microlesioni o facilitare l’ingresso di batteri. Se la scottatura è più profonda, con la presenza di bolle o vesciche, la guarigione può richiedere anche fino a due settimane e comportare la necessità di medicazioni specifiche
- In ogni caso, durante tutto il periodo di recupero, la pelle del bambino deve essere protetta rigorosamente dal sole per evitare che l’infiammazione si ripresenti o si aggravi
- È utile ricordare che, anche una volta scomparso il rossore, la pelle rimane più fragile e suscettibile ai danni da UV: per questo è consigliabile continuare ad applicare la crema solare e utilizzare indumenti protettivi per almeno una settimana dopo la risoluzione completa
- Se dopo 7-10 giorni il rossore non è scomparso o compaiono segni di infezione, come secrezioni, gonfiore o febbre, è fondamentale consultare un medico
- In rari casi, l’eritema può lasciare una discromia temporanea (una macchia più chiara o più scura della pelle), che tende a regredire nel tempo.
Cosa mettere
La cura dell’eritema solare nei bambini deve essere tempestiva, delicata ed efficace. Un recupero completo richiede attenzione, pazienza e un’adeguata routine di idratazione e cura della cute.
- La prima azione da compiere è interrompere immediatamente l’esposizione al sole e portare il bambino in un luogo fresco e ombreggiato
- Raffreddare la zona colpita con impacchi di acqua fresca (non ghiacciata) aiuta a ridurre l’infiammazione e il bruciore
- Successivamente, è importante applicare prodotti lenitivi e idratanti formulati specificamente per la pelle sensibile dei più piccoli. Le creme a base di aloe vera, pantenolo, calendula o camomilla sono ideali per calmare il rossore e accelerare la rigenerazione cutanea. È bene evitare prodotti con alcol, profumi o coloranti, che potrebbero peggiorare l’irritazione
- Nei casi più seri, il pediatra può prescrivere una crema a base di cortisone a bassa percentuale, da usare per pochi giorni, oppure un analgesico adatto all’età per alleviare il dolore
- Anche l’idratazione per via orale è fondamentale: offrire frequentemente acqua, tisane fresche non zuccherate o latte, nei più piccoli, aiuta il corpo a riequilibrarsi e facilita la guarigione
- Per evitare sfregamenti fastidiosi, si consiglia di vestire il bambino con abiti in cotone leggero, morbidi e traspiranti, evitando tessuti sintetici
- È importante inoltre non togliere eventuali bolle o vesciche, che vanno lasciate integre e monitorate con attenzione. Nei giorni successivi, una crema emolliente può aiutare a ripristinare il film idrolipidico cutaneo
- Se il bambino presenta febbre, vomito, letargia o altri sintomi sistemici, è necessario ricorrere al parere del pediatra. Infine, va ricordato che nessun trattamento può sostituire una corretta prevenzione: la protezione solare quotidiana e l’educazione a una corretta esposizione al sole restano le strategie più sicure e intelligenti per evitare che il problema si ripresenti.
La prevenzione
L’eritema solare nei bambini è una condizione tanto comune quanto evitabile. L’ impatto sulla salute della pelle, sul benessere del bambino e sulla serenità della famiglia non va sottovalutato. Per questo motivo, la prevenzione rappresenta l’approccio più intelligente e sicuro.
- Esporre i bambini al sole in modo graduale, scegliere sempre orari protetti (prima delle 11:00 e dopo le 17:00), utilizzare cappellini, magliette anti-UV e occhiali da sole con lenti certificate è il primo passo per un’estate serena.
- L’applicazione di una protezione solare ad ampio spettro con SPF 50+, resistente all’acqua e formulata per pelli sensibili, deve diventare un gesto automatico, da ripetere ogni due ore o dopo ogni bagno.
- È altrettanto importante educare il bambino, fin da piccolo, a riconoscere i segnali del proprio corpo: se sente troppo caldo, se prova fastidio sulla pelle o se la luce lo infastidisce, è il momento di cercare l’ombra.
Fonti / Bibliografia
- AEsthe Medica Ferrara, Dott. Laura Mazzotta - Chirurgia Estetica FerraraPoliambulatorio specializzato in Medicina Estetica e cura della Pelle. Direttore Sanitario Laura Mazzotta. Per appuntamenti 05321771571