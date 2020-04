La cicala e la civetta – Favola di Fedro

La cicala e la civetta è una favola realizzata dallo scrittore Fedro (20 AC - 50 DC) favolista latino attivo sotto Tiberio, Caligola, e Claudio.

Morale: Colui che non brilla di gentilezza, per lo più, va incontro alla pena della sua arroganza.

Quella che di sete bruciava, appena capì che la sua voce aveva un valore, cupida volò là; la civetta, lasciato il cavo, inseguì la trepidante e la invitò alla Morte. Così ciò che in vita non concesse, l’accordò da morta.

La civetta, appena capì che a nulla l’era giovato e che pure le parole erano inutili, fermò la prepotente con questo stratagemma: “I tuoi canti non mi fanno dormire e pare che derivino da un suono di cetra apollinea, per questo, desidero bere con te il nettare che di recente Pallade mi ha donato; vieni se tanto ti sta a cuore, brindiamo!”.

