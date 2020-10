Caccia al tesoro per Halloween

Non si potrà quest’anno portare i bambini per strada a fare dolcetto o scherzetto. E’ però peccato privarli di un’occasione così divertente e magica, che a poco a poco è entrata a far parte anche delle nostre tradizioni. Per quest’anno una buona idea può essere quella di organizzare in casa una piccola caccia al tesoro “spaventosa” in modo da regalare comunque ai bambini un momento allegrissimo, destinato a imprimersi nella loro memoria. Basta acquistare un po’ di dolcetti a tema (per esempio, marshmallow, cioccolatini a forma di zucca, gommosi a forma di fantasmi, lecca lecca arancioni e così via), impacchettarli e poi nasconderli nei posti indicati dalla filastrocca riportata di seguito. Ogni strofetta della filastrocca va scritta su una striscia di carta e messa insieme al pacchettino con dentro qualche dolcetto. Per il pacchetto è meglio usare carta “mostruosa”: in alternativa i dolcetti si possono avvolgere in tovaglioli di carta a tema (se ne trovano di bellissimi, con pipistrelli, zucche, fantasmi, scheletri, streghe).

La prima strofa la legge la mamma a voce alta, per dare l’avvio alla caccia al tesoro: dopo aver letto la strofa porge ai bambini il secchiello porta dolcetti.

I pacchettini da trovare sono otto in tutto, i bambini dovranno mettere i dolcetti trovati nel secchiello.

Nota: Se è un bimbo è consigliabile cambiare le strofe usando il singolare.

Cari bambini per dolcetto o scherzetto

Dovete fare un bel balletto

Proprio provetti i miei ballerini

Provate a guardare sotto i cuscini …

Soddisfatti di quanto trovato?

E allora andate dove si fa il bucato …

Se vi piacciono le cioccolate

Correte subito dove la nanna fate

Che meraviglia le caramelle!

Sbirciate il punto da cui vedete le stelle …

Fuori fa freddo ma qui c’è un teporino

Curiosate all’interno di un pentolino …

Pentolino in cui la magia si cuoce

Sul lettone, forza!, gridate a gran voce …

Che strilli possenti, pareva lo stadio

Cercate per bene sotto l’armadio …

Che variegato tesoro avete raccolto

Credete sia poco oppure molto?

(I bambini dovrebbero rispondere MOLTOOOOO!)