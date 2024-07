Frasi della buonanotte: le più belle per i bambini

Il momento della nanna è spesso delicato, ecco perchè bisogna ricorrere a piccoli espedienti da mettere in pratica per creare un rituale rilassante che invogli i bimbi ad andare a nanna, crei un’atmosfera rilassante e piacevole, faciliti l’addormentamento e aiuti i genitori anche a creare un legame ancora più stretto con il proprio bimbo. Di questa routine possono far parte anche le frasi della buonanotte, da ripetere al bimbo prima di spegnere la luce, quando ormai è pronto ad addormentarsi: questo momento può arrivare dopo la lettura di una favola che accompagni il piccolo verso il sonno oppure dopo una ninna nanna da canticchiare insieme. Possiamo recitare sempre la stessa frase per creare un piccolo rituale tutto nostro oppure possiamo scegliere di cambiare ogni giorno. Per la “nostra” frase della buonanotte possiamo usare la fantasia e la creatività e inventarla oppure possiamo prendere ispirazione dalle più belle frasi della buonanotte per bambini di autori famosi o di altre mamme e papà che scelgono di condividerle. Ci sono anche libri in cui possiamo trovare frasi e filastrocche a tema, utili soprattutto se ci piace leggere una frase diversa ogni sera.

Le più belle frasi per i piccoli

Quali sono le più belle frasi della buonanotte per bambini piccoli? In genere si tratta di frasi abbastanza brevi con parole semplici e comprensibili oppure di brevi filastrocche in rima che con il loro ritmo dolce accompagneranno i bimbi verso il sonno.

Filastrocca della sera,

brilla la Luna sulla fioriera.

Spegni tablet e tivù

lava i denti, presto su!

Metti un caldo pigiamino

poi ti tuffi nel lettino,

sei già pronto per la nanna,

manca solo la tua mamma.

Sogni d’oro come il miele e leggere come una farfalla. Che la notte ti porti solo dolcezza e gioia!

È già sera ninna nanna,

la tua mamma è qui che canta.

Ninna nanna al suo piccino

ninna nanna nel lettino.

È già sera ninna nanna

col papà tu fai la nanna.

Lui ti abbraccia con la mamma

è già ora della nanna.

Ninna nanna piccolino

dormi piano fino al mattino.

Ninna nanna bel bambino

non temere ti siam vicino.

La notte è come un abbraccio della natura, che ti tiene al caldo mentre dormi. Chiudi gli occhi e senti il suo amore. Buonanotte, piccolo cuore!

“È giunto il momento

di andare a letto!”

dice papà Orso

al suo orsetto Teddy.

Ha gli occhietti felici,

ora incontrerà

tutti i suoi amici.

Pupazzi, peluche

e animali di pezza.

A tutti darà un bacio

e anche una carezza!

Ma per tutti il letto

è un po’ stretto,

meglio se stanno

in un cassetto.

Buonanotte alla mia cameretta

dove i sogni non vanno di fretta.

Dove cose buffe e curiose

giocano e volano silenziose.

Dove un cavallo farfallino

dondola dondola sul mio lettino.

E dove mi sono addormentato

ballando fiabe al cioccolato

dove i sogni non vanno di fretta. Dove cose buffe e curiose giocano e volano silenziose. Dove un cavallo farfallino dondola dondola sul mio lettino. E dove mi sono addormentato ballando fiabe al cioccolato Chiara la luna, chiare le stelle,

dormon tutti, dormon le pecorelle.

Dorme la mucca. Dorme il gallo.

Dorme anche il canarino sul suo piedistallo.

Buia la notte, buio l’universo.

Nemmeno il grillo fa un verso.

Dormi adesso, dormi piccino,

dormi che il domani è ormai vicino.

Dormi che qui c’è la mamma, dormi mentre ti guarda il papà,

dormi sereno che domani un bel giorno sarà.

I bimbi vanno a nanna,

col bacio della mamma.

Dentro nel nido morbido e fido,

dopo un istante dormono.

Discendon sui dormienti,

i sogni più ridenti,

veglian su di loro le stelle d’oro,

e li proteggon gli angeli.

Citazioni e frasi dolci per bambini più grandi

Il momento della buonanotte è importante anche per i bambini più grandi, che spesso si sentono rassicurati da questo piccolo rituale tutto per loro. In questo caso le frasi della buonanotte possono essere più elaborate e invitare i bambini a sognare mondi fantastici.

Stella stellina

la notte si avvicina.

La fiamma traballa

la mucca è nella stalla.

La mucca col vitello

la pecora e l’agnello

la chioccia coi pulcini

la mamma coi bambini.

Ognuno ha la sua mamma

e tutti fan la nanna!

Tra le stelle e le nuvole, troverai mondi fantastici da esplorare nei tuoi sogni. Buon viaggio, piccolo esploratore!

Chiara la luna

in mezzo al cielo

corre veloce

tutta in un velo

corre veloce

perché ha fretta

nell’altro mondo

la gente aspetta

sopra la torre

vista da qui

la luna sembra

un punto sull’i.

in mezzo al cielo corre veloce tutta in un velo corre veloce perché ha fretta nell’altro mondo la gente aspetta sopra la torre vista da qui la luna sembra un punto sull’i. La ninna nanna canto

e non mi stanco mai

e come per incanto

ti addormenterai.

Da lassù le stelle

vegliano su di te,

come sono belle

brillano per te.

Le onde dell’oceano portano coccole da lontano, per farti dondolare dolcemente nel mondo dei sogni. Buonanotte, piccolo marinaio!

Lenta la neve fiocca, fiocca, fiocca.

Senti: una zana dondola pian piano,

un bimbo piange, il piccol dito in bocca;

canta una vecchia, il mento sulla mano.

La vecchia canta: intorno al tuo lettino

c’è rose e gigli, tutto un bel giardino.

Nel bel giardino il bimbo s’addormenta.

La neve fiocca lenta, lenta, lenta.

Senti: una zana dondola pian piano, un bimbo piange, il piccol dito in bocca; canta una vecchia, il mento sulla mano. La vecchia canta: intorno al tuo lettino c’è rose e gigli, tutto un bel giardino. Nel bel giardino il bimbo s’addormenta. La neve fiocca lenta, lenta, lenta. Ninna nanna della luna e delle stelle,

Ninna nanna delle cose belle,

Ninna nanna del sole

che ti scalda con i suoi raggi e con amore.

Dormi dolce bimbo

porta con te tutti i pianeti

e afferra quella stella

così luminosa e bella

che tutti i tuoi desideri realizzerà

se soltanto crederai nella sua magia.

La luna brilla alta nel cielo, come una lanterna d’argento a guidare i tuoi sogni più belli. Buonanotte!

Sognatore è un uomo con i piedi fortemente appoggiati sulle nuvole (Ennio Flaiano)

I libri più belli con le frasi della buonanotte per bambini

A volte, quando la fantasia viene un po’ a mancare e vogliamo comunque regalare ai nostri bambini una frase o una filastrocca della buonanotte sempre nuova possiamo prendere ispirazione da un libro, meglio ancora se illustrato con immagini dolci che invitino i nostri bambini a sognare.

Andiamo a nanna: Piccole filastrocche per coccolare il sonno di grandi sognatori è un piccolo libro che ci aiuterà ad accompagnare i nostri sognatori verso il mondo dei sogni. Contiene tante rime e immagini di cuccioli di animali che dormono.

Le filastrocche della buonanotte di Tony Wolf è un libro che contiene 20 dolci filastrocche da leggere insieme o da imparare a memoria.

Buonanotte, orsetto Teddy è un morbido libro in stoffa tutto da leggere e da toccare prima di addormentarsi. Il piccolo orsetto Teddy, rappresentato da un pupazzetto mobile, è protagonista di diverse situazioni del rituale della buonanotte, dalla cena al bacio prima di dormire.

