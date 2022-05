Giocattoli: quali pericoli nascondono? Attenzione alla sicurezza

Quando si tratta di decidere quali giocattoli acquistare a un bambino per un regalo o una ricorrenza non dovremmo limitarci a tenere in considerazione solo l’utilità, l’aspetto estetico e il funzionamento dell’oggetto (oltre che i gusti del destinatario naturalmente). Sarebbe molto importante anche valutare la questione sicurezza. I giocattoli, infatti, possono nascondere diverse insidie e pericoli per i bambini. Ecco perché la scelta dovrebbe essere molto oculata anche sotto questo punto di vista.

Come si può distinguere un giocattolo sicuro?

Prima di mettere nel carrello un gioco è fondamentale leggere con attenzione l’etichetta: se contiene alcune informazioni, allora si hanno più garanzie che il prodotto sia controllato e adatto a essere maneggiato da un bambino. In particolare, come specificato anche dal ministero della Salute sul suo sito, non deve mai mancare la marcatura CE, con cui il fabbricante attesta la conformità del giocattolo alle prescrizioni di legge. Importanti anche le fasce d’età cui è destinato il giocattolo, le eventuali precauzioni d’uso per il montaggio e la manutenzione, eventuali avvertenze specifiche legate al tipo di giocattolo. Per limitare i pericoli, nell’acquisto dei giocattoli l’ideale sarebbe a rivolgersi a rivenditori e siti web di fiducia.

Quali caratteristiche deve avere un giocattolo per non essere pericoloso?

Innanzitutto, per non essere pericoloso, un giocattolo deve essere adatto all’età del bambino cui è destinato. In caso contrario, potrebbe esserci un uso improprio e rischioso. Inoltre, non deve avere spigoli appuntiti, parti taglienti, che possono ferire, corde o stringhe troppo lunghe, che possono essere usate scorrettamente, con rischio di strangolamento.

Quali sono i giochi più pericolosi?

Nel valutare gli eventuali pericoli dei giocattoli, occorre fare attenzione innanzitutto ai giochi magnetici, che sono appiccicati l’uno dall’altro e attirano anche eventuali altri parti metalliche: se vengono ingerite rischiano di danneggiare gli organi interni e, in particolare, il tratto digestivo. Semaforo arancione, poi, per gli articoli in plastica morbida: come spiegato anche dall’Istituto Superiore della Sanità possono contenere additivi pericolosi, usati per renderli flessibili, come gli ftalati, che se masticati o succhiati possono causare effetti avversi, per esempio su fegato, sistema renale e apparato riproduttivo. Quelli “rischiosi”, come frecce e archi, devono avere adeguate protezioni. No ai prodotti contraffatti, che imitano gli originali, ma sono fatti con materiali scadenti e in maniera meno rigorosa: possono contenere sostanze tossiche o nocive e sono meno resistenti e possono rompersi, con il rischio che il piccolo ingoi qualche pezzo.

In sintesi Come scegliere giocattoli sicuri? Al momento della scelta di un giocattolo, controllare che abbia il marchio CE, che sia adatto all’età del bambino, che non abbia parti pericolose. Giocattoli, quali pericoli nascondono? I giocattoli, se usati in maniera impropria o se contenenti sostanze nocive, possono mettere in pericolo i bambini. I rischi principali sono di tossicità, soffocamento, ferite, strangolamento, contaminazione. Bisogna buttare i giocattoli rotti? Se non si possono riparare, eliminare i giocattoli con parti rotte, che possono ferire. Attenzione anche ai sacchetti di plastica in cui sono contenuti alcuni articoli: sono potenziali strumenti di soffocamento.

Fonti / Bibliografia 520 Origin Error

Giocattoli: salute e sicurezza - ISSaluteOgni giocattolo, prima di essere messo in commercio, deve essere sottoposto a test sulla sicurezza. E' il produttore a valutare l’assenza di rischi per la salute

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.