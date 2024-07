Giochi d’acqua: 15 idee divertenti per i bambini

Con l’arrivo dell’estate e con l’alzarsi delle temperature, i giochi d’acqua rappresentano una buona scelta per divertirsi all’aria aperta senza boccheggiare dal caldo. Non c’è bisogno di sprecare questo prezioso elemento: a volte bastano pochi bicchieri di acqua per divertirsi e rinfrescarsi allo stesso tempo! Spesso i giochi d’acqua sono a squadre: si tratta quindi anche di un’occasione per socializzare, imparare a collaborare e per capire l’importanza del rispetto delle regole. Tra i giochi con l’acqua che si possono proporre ai bambini nelle giornate più calde ci sono:

passaggi di acqua con i bicchieri;

travasi d’acqua;

staffetta con l’acqua;

pignatta estiva;

scoppia il palloncino;

palla avvelenata con l’acqua;

ruba bandiera con gavettone;

scivolo d’acqua;

passa il palloncino;

passaggi con i piedi;

acchiappa l’acqua;

pesca il limone;

pesca con i piedi;

colorare con il ghiaccio;

gara con le biglie di ghiaccio.

Perché i giochi ad acqua sono così divertenti?

I giochi ad acqua sono incredibilmente divertenti per una serie di motivi. Innanzitutto, l’acqua ha un potere rinfrescante che, soprattutto nelle calde giornate estive, rende ogni attività all’aperto più piacevole e sopportabile. Giochi come le battaglie con i palloncini pieni d’acqua o le staffette con i bicchieri d’acqua introducono poi un elemento di sorpresa e di imprevedibilità, poiché nessuno sa mai esattamente quando o quanto si bagnerà. I giochi con l’ acqua promuovono infine la cooperazione e il lavoro di squadra, incoraggiando i bambini a collaborare e comunicare tra loro per vincere le sfide proposte.

Passaggi di acqua con i bicchieri

Per questo gioco vi servono soltanto dei bicchieri: dividete i bambini in due squadre e disponeteli su due file, uno davanti all’altro. Il primo della fila avrà in mano un bicchiere pieno di acqua, che dovrà alzare sopra la testa e all’indietro, cercando di travasare l’acqua nel bicchiere vuoto del bimbo dietro di lui. Vincerà la squadra che, alla fine della fila, avrà il bicchiere più pieno.

Travasi d’acqua

I travasi sono spesso molto amati dai bimbi più piccoli, ma questa speciale versione con l’acqua piacerà a grandi e piccini. Per questo gioco bisogna dividere i bambini in due o più squadre, ognuna con due secchi e una bottiglia. Uno dei secchi sarà pieno, l’altro – posto ad una certa distanza – dovrà invece essere vuoto. Con una bottiglia d’acqua vuota tenuta con le mani sopra la testa, i bambini dovranno trasportare più acqua possibile dal secchio pieno a quello vuoto. Vince la squadra che finisce per prima.

Staffetta con l’acqua

Questa può essere la versione estiva della classica staffetta: una volta che i bambini si saranno divisi in squadre, dovrete individuare una linea di partenza e un traguardo, disponendo poi i bimbi a intervalli regolari lungo il percorso. I primi avversari partiranno dalla linea di partenza con in mano un bicchiere pieno di acqua, che sarà il testimone: dovrà essere passato di bambino in bambino fino ad arrivare al traguardo. Vince la squadra che avrà più acqua nel bicchiere.

La pignatta estiva

Quello della pignatta è un gioco intramontabile, molto amato dai bambini. In genere consiste nel colpire una “pignatta” ad occhi bendati per romperla e liberare così coriandoli, caramelle e piccoli doni. Nella versione estiva e rinfrescante la pignatta può essere riempita di acqua! Per rendere il gioco più intrigante, potete usare dei palloncini colorati, alcuni pieni di acqua, altri di aria e altri ancora di piccole sorprese.

Scoppia il palloncino

Per questo gioco con l’acqua vi serviranno acqua, palloncini e uno spago. Riempite tanti piccoli palloncini di acqua e appendeteli su due fili tenuti tesi, uno per squadra. Al vostro via, ogni squadra dovrà far esplodere con le mani o con la testa il maggior numero di palloncini in un tempo stabilito: vince la squadra che ne fa scoppiare di più.

Palla avvelenata con l’acqua

Ricordate il classico gioco a squadre palla avvelenata? Questa sfida divertente si presta anche ad una fresca versione estiva: basterà usare, al posto della classica palla, dei palloncini pieni di acqua. Ogni squadra dovrà quindi colpire i componenti della squadra avversario lanciano il palloncino: vince la squadra che totalizza più punti.

Ruba bandiera con gavettone

Ruba bandiera è un altro grande classico tra i giochi all’aria aperta e si presta anche ad una versione “bagnata”. Il gioco si svolge come al solito: i bambini delle squadre avversarie vengono disposti su due file che si fronteggiano e ad ognuno di loro viene assegnato un numero. Quando lo sbandieratore chiamerà un numero, i due bambini correranno per afferrare la bandiera e riportarla nella propria zona, ma con una variante: terranno in mano un bicchiere pieno di acuqa da lanciare addosso al proprio avversario!

Scivolo d’acqua

In giardino o al parco si può improvvisare anche un divertente scivolo d’acqua. Come? Basterà prendere un telo di plastica abbastanza lungo, srotolarlo a terra e aggiungervi acqua e un po’ di sapone. Anche se non è in pendenza, i bambini potranno lanciarsi lungo questo divertente e rinfrescante scivolo!

Passa il palloncino

Per questo gioco servono alcuni palloncini pieni di acqua. I bambini vengono disposti in cerchio e dovranno passarsi di mano in mano i palloncini, senza farli cadere a terra e senza farli scoppiare. Per aumentare la difficoltà si può aumentare il ritmo e giocare con più di un palloncino alla volta.

Passaggi con i piedi

Ancora passaggi con l’acqua, ma questa volta… con i piedi! I bambini devono sdraiarsi a terra in fila, con i piedi a contatto con la testa dell’altro. Mettete un secchio pieno d’acqua all’inizio della fila, vicino ai piedi del primo bambino, e immergetevi una spugna. Il bimbo dovrà prenderla con i piedi e passarla al bambino dietro di lui. L’ultimo bambino dovrà mettere la spugna nel secchio vuoto posto dietro di lui, sempre usando i piedi.

Acchiappa l’acqua

Tra i giochi d’acqua adatti alle calde giornate estive c’è anche questo: un adulto prende un tubo di gomma collegato ad un rubinetto e comincia a spruzzare, variando la direzione e la lunghezza del getto. I bambini, ognuno con un bicchiere in mano, dovranno correre per acchiappare più acqua possibile, per poi versarla in una bottiglia. Vince chi alla fine del gioco avrà la bottiglia più piena.

Pesca il limone

Per questo gioco con l’acqua serve solo una bacinella piena di acqua e dei limoni, che galleggiano in acqua. I bambini dovranno correre fino alla bacinella e cercare di pescare il limone, ma senza usare le mani. Potete inventare le regole che volete, ad esempio assegnando la vittoria al primo che riesce a pescare tre limoni.

Pesca con i piedi

Se avete una piccola piscina gonfiabile o una grossa bacinella, potete riempirla di acqua e mettervi dentro piccoli oggetti e giocattoli. I bambini dovranno dare inizio alla pesca, ma usando solo i piedi

Colorare con il ghiaccio

Con l’acqua – questa volta trasformata in ghiaccio – si può fare anche un gioco molto creativo e rinfrescante. Preparate dei cubetti di ghiaccio in cui avrete sciolto un po’ di tempera: saranno perfetti per disegnare e colorare!

Gara con le biglie di ghiaccio

Ecco un altro gioco con il ghiaccio: usando delle formine da freezer formate delle sfere di ghiaccio, magari colorate con un po’ di tempera. Quando saranno pronte i bambini potranno sfidarsi su diversi percorsi, spingendo le biglie di ghiaccio con le dita e ingegnandosi per superare diversi ostacoli. Si può giocare ovunque: in giardino, al parco oppure sul balcone!

