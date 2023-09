Giochi da tavolo: i più belli per bambini

I giochi da tavolo, per gli adulti come per i piccoli di casa, sono uno strumento da non sottovalutare e un’ottima alternativa a tablet, smartphone e TV. I giochi da tavolo per bambini, in particolar modo, sono una risorsa preziosa e consentono loro di divertirsi in compagnia dei genitori, di fratelli e sorelle oppure di amici.

Possono essere utilizzati a casa, soprattutto quando fuori è brutto tempo e non si può uscire, ma anche in viaggio o in occasioni di convivialità. Molte volte, per esempio, non si sa proprio come intrattenere i bambini al ristorante: i giochi da tavolo non troppo ingombranti, come quelli di carte, possono tornare utili.

In commercio esistono ormai tantissimi giochi da tavolo per bambini, diversi tra loro ma tutti accomunati dal rispetto delle regole e dall’importante valore della condivisione. Quando i più piccoli si approcciano a queste attività, infatti, si divertono e si svagano ma, al contempo, imparano anche a rispettare il proprio turno, a collaborare e, nondimeno, a perdere.

Molti giochi da tavolo per bambini sono altamente educativi e stimolano le loro competenze cognitive invitandoli a riflettere, a ricordare e a memorizzare. In linea generale, i bambini possono iniziare a utilizzare i giochi da tavolo a partire dai 3-4 anni circa: a quest’età hanno le competenze basilari per divertirsi e comprendere le dinamiche di gioco.

Scopriamo insieme una selezione di giochi da tavolo per bambini Amazon da non farsi sfuggire e da acquistare sulla piattaforma.

Giochi da tavolo classici

I giochi da tavolo più famosi in assoluto sono quelli classici, sulla cresta dell’onda ormai da decenni e, in qualche modo, parte della tradizione collettiva. Molti di questi giochi da tavolo per adulti sono stati proposti anche in inedite versioni per bambini. È il caso di Cluedo Junior, consigliato a partire dai 5 anni di età. Un mistero da risolvere, quello di un giocattolo rotto, e tanti indizi da raccogliere per arrivare a scoprire il colpevole.

Cluedo Junior, Il caso del giocattolo rotto. Prezzo: 26,12€

Tra i giochi da tavolo evergreen c’è anche Il gioco dell’oca, adatto davvero a tutta la famiglia. Si può giocare fino a un massimo di 12 partecipanti e la durata media di una partita è di 20 minuti, così che i bimbi non si annoino ma riescano a mantenere viva l’attenzione fino alla fine.

Clementoni, Il gioco dell’oca. Prezzo: 11,99€

Lo stesso dicasi per il Mercante in fiera, un altro grande classico. Consigliato a partire dai 7 anni di età, è il gioco ideale per coinvolgere l’intera famiglia e, più in generale, per quelle occasioni di convivialità che radunano attorno al tavolo un gruppo numeroso di parenti e amici.

Clementoni, Mercante in fiera. Prezzo: 11,90€

Tra i giochi da tavolo di carte più amati dai bambini (e dagli adulti!) c’è anche Uno. Un passatempo divertente e che non annoia mai a cui poter giocare perfino in 10.

Mattel Games, Uno Carte da gioco. Prezzo: 9,59€

Si gioca in 2, invece, a Indovina Chi?, uno dei giochi da tavolo classici per bambini più richiesti e venduti. D’altronde, indovinare il volto dei personaggi misteriosi è sempre molto divertente! Se ne consiglia l’utilizzo a partire dai 6 anni.

Hasbro, Gaming Indovina Chi?. Prezzo: 20,98€

Dai 6 anni in poi via libera anche a interminabili partite a Jenga, tra strategia, abilità e un pizzico di fortuna.

Hasbro, Jenga Classic. Prezzo: 19,99€

Il gioco dei mimi è un must per compleanni e ricorrenze speciali, e su Amazon è disponibile una sua rivisitazione adatta ai bambini dai 7 anni in su. E se fossi mimo? prevede un minimo di 2 giocatori fino a un massimo di 6 partecipanti.

Rocco Giocattoli, E se fossi? Mimo. Prezzo: 14,99€

Difficile non aver mai giocato a Monopoly, uno dei giochi da tavolo cult per adulti e bambini. Per i più piccoli consigliamo Il mio primo Monopoly, adatto a partire dai 4 anni. Banconote, carte e pedine dalle forme giocose rendono ogni partita molto stimolante, a portata di bambino.

Monopoly, My First Monopoly. Prezzo: 24,90€

Non mancano tra i giochi da tavolo classici per bambini quelli interamente dedicati al variegato e affascinante mondo delle parole. A partire dagli 8 anni vi consigliamo Pictionary, che contrappone 2 squadre e aiuta i bambini ad associare parole a immagini, stimolando la loro creatività.

Mattel, Pictionary. Prezzo: 29,99€

Trivial Pursuit si rivolge sia ai bambini che agli adulti con i suoi quiz inerenti materie delle più varie, dalla geografia alla storia fino allo sport. Un gioco per tutta la famiglia che non può assolutamente mancare nella vostra collezione.

Hasbro Gaming, Trivial Pursuit Edizione Famiglia. Prezzo: 35,99€

Anche i bambini più piccoli possono giocare e divertirsi con le parole. A loro è dedicato Il mio primo scarabeo, gioco di parole per 2-4 giocatori per i bimbi a partire dai 4 anni. Se ne consiglia l’utilizzo in fase prescolare per il riconoscimento delle lettere e in fase scolare per l’apprendimento di nuove parole.

Spin Master, Il mio primo scarabeo. Prezzo: 21,99€

Giochi da tavolo nuovi

Non mancano su Amazon i giochi da tavolo nuovi, uscite recenti molto originali e divertenti da cui farsi conquistare se i classici giochi non divertono più o, comunque, per variare le attività. Vero o falso? è un gioco da tavolo di carte che schiera bambini contro genitori. La box contiene 2 mazzi di carte: uno con domande adatte ai bambini dagli 8 anni in su, l’altro con quesiti di livello più alto per gli adulti.

Kangur, Bambini contro genitori – Vero o falso?. Prezzo: 14,90€

Avete mai giocato a Dobble con i vostri bambini? Per un minimo di 2 e un massimo di 8 giocatori, questo gioco da tavolo di carte è consigliato a partire dai 6 anni e stimola lo spirito d’osservazione. Lo scopo è individuare l’unico simbolo in comune tra le carte svelate.

Asmodee, Dobble Gioco da tavolo. Prezzo: 14,88€

Per gli amanti della geografia non c’è niente di meglio di The World Game Gioco di Geografia Divertente. Con domande su tutti i 194 paesi del mondo, è un gioco di carte che fa viaggiare tra i monumenti più famosi e i luoghi più belli del Pianeta. Può andar bene per i bambini dai 7 anni in su ed è pensato per 5 partecipanti al massimo.

The World Game, Gioco di geografia divertente. Prezzo: 34,90€

Il gioco della vita è uno stimolante gioco da tavolo per tutta la famiglia simile a Monopoly ma con regole ed eccezioni del tutto nuove. Consigliato ai bambini dagli 8 anni in su, può coinvolgere fino a 4 giocatori.

Hasbro, Il gioco della vita. Prezzo: 21,00€

Per i piccoli avventurieri Clementoni propone Sblocca la porta, un gioco ricco di colpi di scena in linea con il trend degli escape game molto in voga tra gli adulti. Si può giocare anche da soli (fino a un massimo di 4 partecipanti) ed è consigliato a partire dai 6 anni.

Clementoni, Sblocca la porta Junior – Escape Room. Prezzo: 7,99€

Difficile resistere alla caccia al tesoro di Soqquadro, uno dei giochi da tavolo per bambini Amazon più venduti in assoluto. Si gioca con carte, indizi e pedine, tra depistaggi e difficoltà che rendono il raggiungimento del tesoro ancora più emozionante. Se ne consiglia l’utilizzo a partire dai 6 anni e può essere utilizzato da massimo 6 persone.

Cranio Creations, Soqquadro Gioco da tavolo. Prezzo: 16,90€

Concludiamo con un gioco da tavolo molto divertente che non è solo un semplice gioco di carte per bambini. Lo scopo di Tic Tac Tongue Catch Game è catturare gli insetti ritratti sulle varie carte (divise in 2 mazzi), servendosi di una speciale maschera a forma di rana dopo aver accoppiato tra loro le carte uguali. Un gioco spiritoso e dinamico che allena la memoria e la coordinazione occhio-mano, stimolando al contempo i riflessi.

VOSSOT, Tic Tac Tongue Catch Game. Prezzo: 10,99€

