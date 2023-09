Giochi in legno Montessori: tutti i prodotti da comprare online

Tra i tanti giochi montessoriani, i giochi in legno Montessori sono i più apprezzati e acquistati. Realizzati con il materiale naturale per eccellenza, il legno, si adattano alle diverse fasi evolutive dei più piccoli e nella maggior parte dei casi si rivelano anche complementi d’arredo originali e particolari per la cameretta.

Ma cos’hanno di speciale? Il metodo Montessori concepisce il gioco come un efficace strumento di auto-apprendimento. Con i giochi montessoriani, il bambino sperimenta in completa autonomia le proprie abilità, si diverte e impara, anche attraverso l’errore. I giochi in legno Montessori possono essere introdotti sin dai primi mesi di vita del bambino e lo accompagnano negli anni a seguire, quando è più grande.

Scopriamo insieme quali sono i migliori giochi in legno Montessori da acquistare online, per neonati (ve ne sono tantissimi da poter sfruttare già dai 6 mesi), per i bambini di 1 anno-2 anni e oltre.

Giochi in legno per bambini 1 anno

I giochi montessoriani stimolano davvero la manualità e la creatività dei bambini ed è possibile introdurli nella loro routine quotidiana sin da subito. I giochi in legno Montessori per neonati sono consigliati a partire già dai 6 mesi, anche se la maggior parte delle referenze è pensata per bambini di 1 anno e di 1-2 anni.

In linea con quanto suggerito dal metodo Montessori, sono realizzati in materiali naturali come il legno, appunto, e presentano spesso parti morbide in tessuti naturali e soffici come il cotone. Non vi sono componenti plastiche né elettroniche, così che il bambino – anche se molto piccolo – possa giocare e sperimentare in totale sicurezza.

Bieco, Cubo multiattività legno Montessori. Prezzo: 42,99€

Tra i giochi montessoriani in legno indicati per i più piccoli si distinguono le soluzioni a incastro e i cubi multiattività, utili a far prendere confidenza con forme e colori, favorire le diverse abilità motorie e la coordinazione occhio-mano.

Bieco, Torre Montessori per bambini. Prezzo: 19,99€

Alcuni giocattoli in legno Montessori aiutano a sviluppare l’attenzione, la logica e la memoria. Sono molto diffusi i set di tazze e palline colorate: il bimbo può divertirsi ad abbinare per colore ogni tazza alla sua pallina, spostare le palline da una tazza all’altra e poi impilarle creando delle costruzioni.

Ulanik, Giocattolo palline e tazze in legno (12 pezzi). Prezzo: 32,99€

Per i neonati, a partire dai 6 mesi, vanno benissimo sonaglini e maracas. Il set di seguito, da acquistare su Amazon, include ben 5 elementi realizzati in legno di faggio. Il bambino afferrerà e scuoterà i vari oggetti, utilizzandoli come strumenti musicali in piena regola per divertirsi e stimolare il proprio senso del ritmo.

Towo, Maracas neonato in legno. Prezzo: 22,45€

Se siete alla ricerca di giocattoli in legno Montessori per bambini di 1 anno ma utilizzabili anche negli anni a seguire, potete puntare su un puzzle a incastro. Solitamente si tratta di tavole in legno con intagliati degli spazi vuoti di vario tipo in cui inserire, a incastro, diverse formine.

Ayakizi, Forme geometriche puzzle in legno per bambini. Prezzo: 12,99€

Anche la piramide multiattività è un’ottima scelta. Può essere usata come abaco – per iniziare a prendere confidenza con i numeri o semplicemente per spostare i cubetti di legno da una parte all’altra – oppure per imparare l’alfabeto e riuscire gradualmente ad associare a immagini di cose e animali i loro nomi.

Towo, Piramide attività in legno con blocchi dell’alfabeto. Prezzo: 38,17€

Giochi in legno per bambini 2 anni in poi

Non mancano le opzioni tra cui poter scegliere giochi in legno montessoriani per bambini dai 2 anni in poi, utilizzabili anche nella fascia d’età 3-6 anni. Sono giochi più complessi e strutturati, perfetti per accompagnare i più piccoli verso la scuola dell’infanzia e la primaria.

Sono molto diffuse, per esempio, le geoboard. Alcune di queste tavole in legno sono dotate di chiodini ed elastici e aiutano i bambini a comprendere i principi basilari della geometria piana, facendoli approcciare in modo giocoso e stimolante alle forme.

BOWJETE, Geoboard Set geometria tavola legno. Prezzo: 17,99€

Dai 2 anni in su è possibile scegliere anche puzzle in legno con pezzi leggermente più piccoli, tra forme diverse, numeri e anelli colorati impilabili. A tal proposito, vi consigliamo di controllare sempre che i giochi in legno, soprattutto se colorati, siano stati realizzati con vernici atossiche come le vernici a base d’acqua, sicure per i bambini.

Felly, Giochi Montessori 2 in 1 puzzle in legno, anelli impilabili. Prezzo: 21,65€

Le tavole sensoriali montessoriane sono particolarmente indicate per questa fascia d’età. Interamente di legno, accolgono diversi oggetti e attività che stimolano lo sviluppo e l’apprendimento del bambino attraverso i loro sensi. Di seguito, una tavola con volante giocattolo che include avviamento a chiave, giro del volante, cambio di marcia, fari, specchio e un clacson.

Vanplay, Giochi Montessori Busy Board Volante giocattolo pannello sensoriale. Prezzo: 31,99€

In commercio si trovano anche tavole che aiutano i bambini ad approcciarsi ad attività quotidiane come i meccanismi di sblocco e chiusura e che insegnano loro perfino ad allacciare le scarpe e a vestirsi da soli. La tavola sensoriale qui sotto dispone di un kit di cerniere e di lacci delle scarpe con cui i bimbi possono allenarsi in vista della scuola.

StarryTiger, Tavola Montessori per bambini pannello sensoriale. Prezzo: 43,99€

In alternativa, vi consigliamo le cassette di attrezzi giocattolo e tutti quei giochi di ruolo creativi e stimolanti che simulano esperienze di vita, come gestire un bar-gelateria per esempio!

Owelth, Cassetta attrezzi bambini legno (29 pezzi). Prezzo: 22,99€

Baroni Toys, Caffetteria in legno. Prezzo: 39,99€

A partire dai 3 anni di età, sono consigliati i giochi in legno Montessori che stimolano l’equilibrio e la coordinazione nel movimento. Il triangolo per l’arrampicata, per esempio, è una sorta di scivolo in legno con rampa a 2 lati: un lato per arrampicarsi, l’altro completamente liscio per scivolare.

BanaSuper, 2 in 1 Triangolo da arrampicata. Prezzo: 159,99€

Uno dei più venduti, tra i giochi in legno per bambini dai 2 anni in su, è la tavola per l’equilibrio Montessori. Altro non è che una tavola in legno curva su cui muoversi e scatenarsi, lavorando al contempo su una corretta postura. In realtà, si presta a molti utilizzi diversi: può essere usata perfino come dondolo, per favorire il relax del bambino.

KiddyMoon, Tavola equilibrio in legno Montessori. Prezzo: 56,99€

