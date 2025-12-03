9+1 giochi all’aperto per bambini da fare anche in inverno

I giochi all’aperto sono un’occasione di divertimento e di socializzazione per i nostri bambini. Ottima alternativa alle passeggiate cittadine e ai pomeriggi in casa, anche in inverno si possono organizzare a gruppi e in squadre, oppure possono essere attività libere per conoscere meglio la natura nella stagione fredda.

Niente paura perché sono i virus, più che il freddo, a far ammalare.

Tra i giochi in inverno all’aperto per i bambini ci sono anche quelli che si possono fare senza utilizzare nulla di particolare: stare all’aperto è fondamentale per divertirsi, conoscere, imparare a rispettare la natura. Inoltre, la semplice attività fisica fa bene.

Oltre a divertirsi, i bambini rafforzano inoltre lo spirito di collaborazione e aiutano a rispettare regole e ruoli in vista di un obiettivo comune.

1) Caccia al tesoro nel bosco

Si prepara per tempo il terreno di giochi, scegliendo un giardino privato oppure un parco recintato e pulito. È anche opportuno ispezionarlo, per essere certi che non ci siano vetri, rifiuti pericolosi o altri oggetti con i quali i bambini possono ferirsi.

Si procede quindi come per le normali cacce al tesoro. I bambini si dividono in gruppi da almeno due o tre componenti a seconda del numero totale. Si preparano per loro mappe semplici, con la riproduzione del giardino e si forniscono le indicazioni per cercare gli indizi, con frasi semplici oppure con disegni se i bambini non sono in grado di leggere.

Si possono individuare cacce a tema invernale, per esempio fiocco di neve, scoiattolo, pigna… I piccoli, seguendo le indicazioni sulle mappe, arriveranno al punto in cui si trova il tesoro. Vince la squadra che trova per prima il tesoro.

2) Gara a palle di neve

Su un muretto si dispongono alcune piccole piramidi di lattine vuote, oppure giochi tipo birilli o bottiglie in plastica.

I bambini, divisi in gruppi, devono abbattere gli oggetti tirando palle di neve, uno per uno, con un solo colpo a testa. Vince la squadra che riesce ad abbattere completamente e per primo le lattine.

Se non è nevicato si possono utilizzare palline da tennis o in gomma. Al termine del gioco i bambini raccoglieranno le lattine e le bottigliette per eliminarle nel modo corretto.

3) Nascondino nel freddo

Ecco un classico per tutte le stagioni, che con le temperature rigide è ancora più indicato perché il movimento brucia calorie, impedendo ai bambini di avvertire freddo.

Il procedimento è quello classico: un bambino conta fino a un certo nome (dipende dalle sue capacità e dall’età), quindi procede nella ricerca degli amici che si sono nascosti.

4) La festa incantata

I bambini vengono suddivisi in gruppi e si chiede loro di travestirsi in modo molto semplice, impersonando fate, folletti e altre creature del bosco: potranno utilizzare vecchi indumenti, copricapi improvvisati, scegliendo un simbolo dell’inverno come una pigna caduta, un rametto carico di bacche rosse e così via, utilizzando possibilmente quelli caduti in terra.

Gli adulti potranno utilizzare qualche app per diffondere la musica preferita dei bambini, che potranno danzare e giocare immaginando di essere creature invernali. Per rendere più suggestiva l’atmosfera si possono appendere ai rami degli alberi lanterne senza fili.

4) Gioco della campana

È uno dei classici giochi da strada, che richiede solo l’uso di un gesso e di un sasso. Si può giocare in modo ancora più suggestivo se è nevicato, segnando dei solchi nella neve stessa.

Dopo aver disegnato la sagoma composta di caselle con sopra i numeri, si lancia il sassolino in uno dei riquadri. I bambini devono raggiungere il sassolino saltando nelle caselle e raccoglierlo restando in equilibrio, tornando poi indietro.

Scopri qui perchè non è il freddo a far ammalare i bambini

5) Giocare ad ascoltare la natura

Si può essere da soli con i propri bambini oppure in piccoli gruppi. È sufficiente camminare per il bosco o il giardino, invitando i piccoli ad ascoltare i rumori, avvertire i profumi, riferire le immagini che colpiscono la loro fantasia.

Il consiglio è scegliere un luogo tranquillo e lontano da traffico che potrebbe disturbare la quiete del bosco, in un orario in cui la luce è suggestiva e accende i colori.

È un gioco semplice e divertente, che favorisce lo spirito di osservazione dei bambini, stimola la fantasia e l’attività cognitiva.

6) Il diario dell’inverno

È un’attività che permette di riscoprire un contatto autentico con la natura utilizzando il sistema del diario.

Regaliamo ai bambini un piccolo quaderno con copertina rigida, con pagine bianche tutte da riempire. I piccoli, durante una camminata all’aperto, potranno raccogliere foglie di colori diversi, rametti, pietruzze, fare piccoli schizzi su immagini che li colpiscono, scrivere pensieri se sono in grado di farlo.

7) Raccolta dei rami

È un modo semplicissimo per creare deliziose decorazioni invernali, perfette per rendere la casa ancora più accogliente con dei lavoretti fai da te.

I bambini raccolgono, durante una passeggiata, rametti cadute di diverse lunghezze e spessore. Una volta a casa, li possono legare con un nastro colorato e appendere alle porte, oppure posizionare su mensole e ripiani.

8) Il Journey Stick

Il bastone del viaggio o Journey Stick è una sorta di diario della propria camminata, in forma però di bastone da esploratore. Tutto questo regala al gioco il fascino di un’avventura tutta nuova.

È sufficiente affidare ai bambini un bastone, possibilmente piatto, con applicato un po’ di biadesivo. I piccoli potranno applicarvi foglie, aghi di pino, legnetti, bacche e tutto quello che nel cammino avrà colpito la loro fantasia.

9) I calchi dei tronchi

Per questo gioco è sufficiente portare da casa un po’ di pasta modellante. Nel parco, quando si nota un tronco o un ramo con un disegno accattivante, si forma una pallina e la si preme forte sulla corteccia, appiattendola.

La basta modellante riprodurrà le sorprendenti irregolarità della superficie dell’albero, per il divertimento dei piccoli che, una volta a casa, potranno riprodurle nei loro disegni.

10) Giochi in movimento

Mentre si cammina per il parco o il bosco, si canta tutti insieme una canzone. A turno, un adulto o uno dei bambini esclama “stop!” e a quel punto tutti quanti si fermano nella posizione in cui si trovano, cercando di restare il più immobili che si riesce.

Photo by Vika_Glitter for Pixabay

In breve I giochi all’aperto in inverno sono occasioni di divertimento, socializzazione e stimolo cognitivo. Si possono creare vere e proprie attività di gruppo o di squadra, piccole feste oppure semplicemente godere dell’ambiente invernale in tutta la sua magia.

