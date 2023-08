Castelli di sabbia: come si fanno? Tante idee per costruzioni bellissime con i bambini in spiaggia

Tra i giochi da fare in spiaggia più divertenti e appassionanti di tutti i tempi c’è sicuramente la costruzione di castelli di sabbia: non c’è un solo bambino che non si sia cimentato in questo gioco almeno una volta! Si va dalle forme più semplici ai castelli di sabbia più complessi, ma si tratta in ogni caso di un passatempo che mette alla prova abilità, manualità e fantasia. Alcuni non smettono mai di dedicarsi a questa attività, che può diventare una vera e propria passione: ne sono una testimonianza le gare in cui tanti artisti si sfidano a costruire vere e proprie opere d’arte di sabbia. Ma, senza arrivare a questi alti livelli, come costruire un castello di sabbia insieme ai nostri bambini? Vediamo qualche consiglio e alcuni trucchi che possono risultare utili!

L’occorrente per costruire un castello di sabbia

Procuriamoci prima di tutto gli strumenti del mestiere. Cosa serve per costruire un castello di sabbia? Per la nostra opera d’arte dovremo avere a portata di mano:

secchi per trasportare la sabbia;

uno spruzzino di acqua per mantenere umida la nostra costruzione;

secchi e secchielli di diverse dimensioni per modellare le torri. Il loro numero potrà variare in base alla complessità del castello che vogliamo realizzare;

palette per modellare la sabbia;

una spatola o un coltello di plastica per rendere lisce le pareti di sabbia;

formine per realizzare le decorazioni;

per realizzare le decorazioni; conchiglie, sassolini e legnetti per le decorazioni, senza dimenticare una bandierina da mettere in cima alla torre più alta!

Come aiutare i bambini a realizzare dei castelli di sabbia

Prima di mettersi all’opera è importante scegliere bene il punto in cui costruire il castello di sabbia, in modo che la marea non distrugga il nostro lavoro prima del tempo. Il punto ideale è ad almeno un paio di metri dal bagnasciuga, alla giusta distanza dal punto massimo in cui le onde arrivano sulla spiaggia.

Che tipo di sabbia usare?

Se siamo in spiaggia, questa domanda non ha molto senso: qualunque tipo di sabbia abbiamo a disposizione sarà perfetta per divertirci insieme ai nostri bambini! Gli esperti di castelli di sabbia, però, affermano che la sabbia non è tutta uguale: quella perfetta per realizzare sculture è molto fine e in grado di intrappolare le particelle di acqua, in modo da rimanere compatta e modellabile per molto tempo. In genere si consiglia di aggiungere alla sabbia l’1 o il 2 per cento di acqua per avere una tenuta ottimale della costruzione. L’importante è che la sabbia sia ben pulita e priva di detriti e corpi estranei, in modo che i nostri bambini possano giocarci in totale sicurezza.

7 passaggi per realizzare dei perfetti castelli di sabbia

La forma del nostro castello di sabbia sarà decisa solo dalla fantasia dei nostri bambini. Ci sono però alcuni step che possiamo seguire per provare ad ottenere un buon risultato, facendo divertire i nostri bimbi per pomeriggi interi.

1 – Procuratevi il materiale per costruire

Per costruire un castello di sabbia serve – appunto – molta sabbia. In spiaggia non sarà sicuramente un problema trovarla, ma deve essere bagnata al punto giusto. Se non siete molto vicini al mare potete scavare una buca profonda per avere della sabbia bagnata a disposizione oppure tenete un secchio di acqua a portata di mano. La sabbia deve essere umida ma non impregnata di acqua: basta poca acqua per ottenere una miscela compatta e lavorabile. Assicuratevi che la sabbia sia pulita e abbastanza fine. Quella migliore per creare sculture e costruzioni è quella che, immersa in un secchiello di acqua, lascia l’acqua limpida e pulita. Se l’acqua diventa torbida significa che la vostra sabbia ha un’alta percentuale di argilla e che quindi il risultato potrebbe essere meno soddisfacente.

2 – Create la base del vostro castello di sabbia

Creare una base solida è importante per dare robustezza alla vostra costruzione. Per prima cosa spianate la zona dove sorgerà il castello e invitate i bimbi a premere bene la sabbia con le mani o con i piedi. Le fondamenta del vostro castello di sabbia potranno essere tonde oppure quadrate, l’importante è che la sabbia venga ben compattata.

3 – Cominciate a costruire il castello di sabbia

Potete cominciare a costruire il vostro castello di sabbia! Ammassate una buona quantità di sabbia umida nel punto in cui sorgerà la vostra costruzione e cominciate a compattarla con le mani. Non preoccupatevi subito della sua forma: ci sarà tempo per affinarla. Per il momento l’importante è che la parte principale della vostra scultura sia solida e in grado di reggere il peso delle aggiunte che vorrete farvi.

4 – Modellate il vostro castello

Modellate la parte centrale del castello di sabbia, aiutandovi anche con palette, rastrelli o spatole. Lisciatene la superficie finché la sabbia sarà ben compatta: potete anche aiutarvi mantenendola umida con l’aiuto di uno spruzzino.

5 – Create le torri

È il momento di passare alla costruzione delle torri! Formine e secchielli potranno aiutarvi: riempiteli di sabbia umida e usateli per creare torri, merli e decorazioni. Fate grande attenzione al momento di capovolgerli: la sabbia deve essere ben compatta! Un piccolo trucco? Inserite delle bottiglie di plastica nella vostra costruzione e ricopritele di sabbia ben compattata per creare torri e costruzioni svettanti. L’importante è che vi ricordiate di recuperare le bottiglie una volta che avrete finito, in modo da non lasciare rifiuti in spiaggia.

6 – Passate alla decorazione

Questo è forse uno degli step per costruire un castello di sabbia più divertenti per i bambini. L’unico limite sarà la fantasia: potranno usare spatole, cannucce e rastrelli per dare un aspetto liscio o decorato alle pareti del castello, per poi applicarvi conchiglie, sassolini, rametti e tutto ciò che la fantasia suggerisce loro. Non dimenticate una bandierina che sventoli dalla torre più alta del castello!

7 – Fate una foto

I castelli di sabbia, lo sappiamo bene, hanno una vita breve. Se i vostri bambini sono particolarmente orgogliosi della loro creazione, scattiamo una bella foto per avere un ricordo delle loro vacanze al mare.

Le immagini dei castelli di sabbia più belli

Volete qualche immagine da prendere come esempio? Ecco qualche foto che vi può ispirare!

