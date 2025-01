Come organizzare una caccia al tesoro con indovinelli: tante idee utili

La caccia al tesoro con indovinelli è uno dei giochi preferiti dai bambini di tutte le età. Si tratta di un’attività semplice ma molto divertente, che permette di trascorrere un momento allegro e spensierato in famiglia. Per regalare ai propri figli tante risate e impegnarli in una sana sfida servono solo una buona organizzazione e un po’ di fantasia.

Come organizzare la caccia al tesoro in casa

La caccia al tesoro con indovinelli in casa è una delle più semplici da organizzare perché non prevede prove da superare, test da eseguire oppure oggetti da scovare. I bambini devono semplicemente risolvere degli enigmi che conducono in zone precise della casa, dove troveranno i biglietti per proseguire nella loro avventura.

Per organizzare una caccia al tesoro con indovinelli in casa dovete procurarvi un foglio, dei cartoncini e un premio finale, che potrebbe essere per esempio un piccolo gioco, un sacchetto di caramelle, un libro o un biglietto per il cinema. Sul foglio scrivete lo schema della caccia al tesoro, elencando le soluzioni e i luoghi in cui sono nascosti i bigliettini, in modo da non fare confusione. Su ogni cartoncino invece scrivete un indovinello che dovrete nascondere nei luoghi individuati. Per quanto riguarda il primo indizio, potete consegnarlo direttamente ai bambini oppure potreste nasconderlo in un punto che dovrete far indovinare attraverso un rompicapo comunicato a voce.

La caccia al tesoro può essere organizzata per un solo bambino o anche per due o più squadre, magari per un compleanno. In quest’ultimo caso dovrete preparare due schemi e doppi indovinelli, da contrassegnare con colori o simboli diversi: uno per ogni squadra, così da evitare che i membri delle due fazioni opposte trovino i cartoncini degli avversari. Ovviamente più indovinelli preparate e più il gioco durerà.

Elenco indovinelli utili per una caccia al tesoro

Potete costruire una caccia al tesoro su misura in relazione alla tipologia e alla grandezza della vostra casa. Se avete un giardino potete anche decidere di nascondere qualche indizio all’esterno. Potete anche alternare indovinelli riguardanti la casa agli indovinelli da sapere assolutamente. Ecco alcuni dei rompicapo che potreste fare.

Sta in piedi tutto il giorno,

gli giriamo sempre intorno,

in ogni casa ce n’è uno ,

chiaro oppure bruno

è il…? (Tavolo)

un sacco di arie si dà.

Però credetemi quando vi dico

che d’estate diventa il mio migliore amico. (Ventilatore)

lui “sofà” si fa chiamare.

Non è un lettuccio,

ma tiene comunque al calduccio . (Divano)

Con vestiti, schiuma e bolle lei gira e va,

dopo un’ora o forse due lei però si fermerà! (Lavatrice)

tra calze e mutande devi cercare. (Cassetto)

Non ha fuoco, ma è caldo quanto il sole del deserto.

Cos’è? (Forno)

Lì seduto devi stare!

Dove? (Sedia)

C’è un biglietto proprio lì, ben nascosto sotto al … (Cuscino)

quando lo guardi sembra tutto vero.

È pieni di immagini e suoni,

e va molto forte coi cartoni. (Televisore)

ma quest’oggi, svolazzante, c’è anche un bigliettino.

Cos’è? (Stendibiancheria)

quando viene il languorino;

per usarlo serve il fuoco

e anche una specie di cuoco. (Barbecue)

si usa per cucinare,

ma non si può mangiare. (Legna)

abbellisce terrazze e giardini con tante piante. (Vaso)

per buttarci ciò che non serve più. (Bidone dell’immondizia)

serve a tutti perché pulisce sempre ogni casetta! (Scopa)

se non le porti che dolori quando schiacci qualche sasso. (Scarpe)

più che un gioco è un vero sballo!

Se avanti e indietro vuoi andare,

una spinta devi farti dare! (Altalena)

Indovinelli facili per bimbi piccoli

Anche i più piccoli amano fare la caccia al tesoro. Basterà semplificare gli enigmi e aiutarli nella ricerca per rendere il gioco alla loro portata. Ecco alcuni indovinelli semplici, adatti anche ai bimbi più piccini.

Quale posto della casa è freddo,

freddo che di più non si può? (Freezer)

ma a te piace perché è pieno di cartoni. (Televisore)

mamma e papà lo usano ogni giorno per fare pipì. (Water)

a fare un bagnetto qualcuno l’ha portato. (Vasca da bagno)

senza che tu debba fare un passo.

Chi sono? (Ascensore)

ma tu cerca sotto. (Tappeto)

ed è vicino alla poltrona rosa. (Finestra)

ma mi apro e mi chiudo come una bocca. (Porta)

e sto spesso sul comodino.

Chi sono? (Libro)

si trova in soggiorno. (Tavolo)

Foto di copertina di Kindel Media via Pexels.

In breve I bambini amano la caccia al tesoro con gli indovinelli perché è un’attività che li diverte e al tempo stesso li mette alla prova. Potete crearne facilmente una in casa, con rompicapo che li fanno spostare da un posto all’altro e nelle diverse stanze, fino al tesoro finale.

