Come scegliere giocattoli sicuri: guida all’acquisto

La direttiva comunitaria n. 378 del 1988 e il Decreto Legislativo n. 313 del 1991 assicurano che i giocattoli, cioè qualsiasi prodotto concepito o destinato ad essere utilizzato a fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni, siano sicuri. In commercio si possano trovare comunque giocattoli, venduti spesso in canali non ufficiali, che non rispettano le norme di sicurezza imposte dalla legge e che possono diventare strumenti pericolosi nelle mani dei piccoli.

Alcune regole possono indirizzare verso l’acquisto di giocattoli sicuri. Basilare è controllare che sull’etichetta o sulla confezione ci siano sempre:

la marcatura CE,

, il nome e l’indirizzo del fabbricante o dell’importatore,

la fascia di età del bambino cui il gioco è indirizzato,

le istruzioni in lingua italiana.

Una volta a casa poi importante accertarsi che il bambino abbia capito esattamente il funzionamento del gioco che va sempre utilizzato per lo scopo per il quale è preposto, controllare che il giocattolo non presenti pericolose rotture e in quest’ultimo caso buttarlo.

Le caratteristiche principali immancabili

I giocattoli possono definirsi sicuri quando non espongono i bambini a rischi di nessun genere nel momento in cui vengono usati. Per questo la normativa individua una serie di requisiti tecnici che i giocattoli devono rispettare per evitare pericoli che possono essere di tipo meccanico, fisico, chimico, elettrico o di infiammabilità.

I giocattoli e le loro parti smontabili non devono presentare punti o spigoli appuntiti o bordi taglienti.

Devono avere dimensioni tali da evitare qualunque pericolo di soffocamento se portati alla bocca: quelli destinati ai bambini al di sotto dei tre anni non devono avere un diametro inferiore a 3.17 cm. Per questa ragione le palline che si trovano all’interno di sonagli per bambini di 4/5 mesi non devono essere in alcun modo accessibili.

I giocattoli meccanici devono essere costruiti in modo tale che gli ingranaggi non siano mai accessibili anche per il bambino più curioso.

Le batterie a bottone e le minitorce non devono essere facilmente accessibili al bambino. Se presente un trasformatore deve riportare il simbolo caratteristico che lo identifica, non deve essere parte integrante del giocattolo, non deve avere comandi e deve essere usato da un adulto.

Gli occhi, il naso, i bottoni dei pupazzi devono essere resistenti allo strappo. Il materiale utilizzato per i pupazzi di peluche o altri giocattoli morbidi con imbottiture di tessuto non deve essere facilmente infiammabile.

I giocattoli fabbricati in plastica morbida, destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi, non devono contenere più dello 0.05 % in peso di ftalati, additivi usati per ammorbidire la plastica considerati interferenti endocrini e collegati a difficoltà riproduttive, a perturbazioni nello sviluppo corporeo, a problematiche respiratorie e a conseguenze renali e sul fegato.

I giocattoli da trascinare come i telefoni di plastica devono essere provvisti di corde di lunghezza e spessore tali da non procurare nodi scorsoi.

Le tende da indiano o le casette per le bambole, di dimensioni tali da consentire al bambino di entrare, devono essere arieggiate e prive di chiusure automatiche.

Cosa guardare quando si compra

Al momento dell’acquisto è possibile effettuare una prima verifica sulla affidabilità e sicurezza del giocattolo. Ecco cosa controllare sulla confezione:

la marcatura CE con cui il fabbricante attesta la conformità del giocattolo alle prescrizioni di legge.

il nome e/o la ragione sociale e/oil marchio, nonché l'indirizzo del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato.

le avvertenze sulle fasce d’età consigliate e le precauzioni d’uso per la manutenzione e il montaggio.

la scritta "Attenzione. Da usare sotto la sorveglianza di adulti" per i giocattoli che riproducono apparecchi destinati agli adulti e per i giocattoli che contengono prodotti chimici

le eventuali avvertenze specifiche legate al tipo di giocattolo.

Foto di Rudy and Peter Skitterians da Pixabay

Prestare attenzione affinchè tutte le diciture devono essere riportate in maniera visibile, leggibile, indelebile e soprattutto devono essere scritte in italiano.

Un giocattolo per ogni età

Un giocattolo può essere sicuro innanzitutto se è adatto all’età del bambino a cui è destinato. Ecco perché è importante conoscere quali sono i giochi più adatti alle varie fasce d’età.

O-3 mesi : solo giostrine per la culla facendo sempre molta attenzione che siano fissate in modo stabile, con corde o nastrini di lunghezza appropriata in modo che il bambino non vi rimanga impigliato.

3-6 mesi: giocattoli semplici da manipolare come sonagli, giochi da afferrare.

: giocattoli semplici da manipolare come sonagli, giochi da afferrare. 6-9 mesi: anelli in lattice di gomma da mordere, sonagli, piccoli peluche.

9-12 mesi: animali o altri giochi su ruote da trascinare, piramidi ad incastro.

: animali o altri giochi su ruote da trascinare, piramidi ad incastro. 12-18 mes i: puzzle in plastica leggeri con 2-4 pezzi, piccoli veicoli, trenini.

18-24 mesi: tricicli, animali da montare, giochi da spingere o tirare, palette e secchielli e tutti i giochi che impegnano il bambino in attività di realizzazione, costruzione e richiedono capacità creativa.

: tricicli, animali da montare, giochi da spingere o tirare, palette e secchielli e tutti i giochi che impegnano il bambino in attività di realizzazione, costruzione e richiedono capacità creativa. 2-3 anni : puzzle con più pezzi, bambole, macchinine, strumenti musicali semplici, set di pentole e piatti, carrozzine per bambole, piccoli scivoli.

3-4 anni: tricicli, biciclette, casa delle bambole e vestiti delle bambole, valigette del dottore, soldatini, cosmetici – giocattolo.

: tricicli, biciclette, casa delle bambole e vestiti delle bambole, valigette del dottore, soldatini, cosmetici – giocattolo. 4– 5 anni : puzzle a forma di cubo, set da costruzione, libri da colorare, pistole ad acqua o a palline.

5– 6 anni: pattini, piccoli computer per giocare o per prime scritture, automobiline o moto elettriche, teatrini di marionette.

: pattini, piccoli computer per giocare o per prime scritture, automobiline o moto elettriche, teatrini di marionette. 7 – 8 anni: corde per saltare, lavagnette, costruzioni, plastilina per modellare, radiogiocattoli, giochi con le carte e di società.

Attenzione, infine, a tutto ciò che erroneamente può essere ritenuto giocattolo e che invece non lo è e che può quindi rappresentare un pericolo.

Le catene luminose usate per le decorazioni natalizie spesso vengono impropriamente lasciate usare come giocattolo ai bambini e per questo possono essere causa di incidenti. Si tratta infatti di un prodotto elettrico che funziona con la normale corrente a 220 volt e non con i 24 volt o meno dei giocattoli.

I puntatori laser hanno la forma di portachiavi, penne, piccole torce tascabili, ma non sono giocattoli e possono essere pericolosi.

hanno la forma di portachiavi, penne, piccole torce tascabili, ma non sono giocattoli e possono essere pericolosi. Non sono giocattoli le freccette con le punte metalliche e le riproduzioni di attrezzi da lavoro come i seghetti o i martelli che, pur di dimensioni ridotte, possono essere pericolosi nelle mani dei bambini.

Non andrebbero regalati ai bambini modellini o altri oggetti come bambole destinati a collezionisti adulti.

Dove acquistarli

Quando si decide di acquistare un giocattolo è importante valutare con attenzione il rapporto qualità-prezzo: prodotti che vengono proposti a un prezzo molto basso non offrono la garanzia di essere giocattoli sicuri perché rischiano di essere contraffatti. Allo stesso modo giocattoli che, pur essendo di un marchio conosciuto, vengono svenduti possono essere stati in qualche modo manomessi e diventare quindi meno sicuri.

Questo suggerisce che per acquistare giocattoli sicuri è sempre bene rivolgersi ai canali ufficiali, negozi di giocattoli, grandi magazzini e supermercati evitando tutte quelle realtà di vendita che non offrono garanzie di proporre merce autentica. Acquistare in punti vendita ufficiali per altro consente di chiedere la sostituzione del giocattolo qualora non dovesse funzionare o presentare parti difettose.

Cosa controllare dopo l’acquisto

Se il momento dell’acquisto è basilare per scegliere giocattoli sicuri, non va dimenticato che anche un gioco a norma può presentare pericoli se non viene usato e trattato nel modo corretto. E’ importante quindi:

eliminare immediatamente gli imballaggi dei vari giocattoli, soprattutto se si tratta di sacchi di plastica, per evitare che i bambini tentino di infilarvi la testa.

fare attenzione che i bambini usino il giocattolo in base alla funzione per cui è stato concepito.

tenere presente che i giocattoli con bordi o punte taglienti dovrebbero sempre essere usati solo sotto la sorveglianza dei genitori.

accertarsi che con le armi giocattolo non vengano usati proiettili diversi da quelli forniti dal fabbricante e che i bambini non sparino a distanza ravvicinata in direzione del viso o verso animali domestici.

controllare che l’oscillazione dei cavalli a dondolo sia limitata in modo da evitare il ribaltamento e verificare periodicamente la solidità dei ganci di tenuta e delle corde delle altalene da casa o da giardino.

verificare periodicamente lo stato di usura del giocattolo : se ci notano schegge di legno, rotture di parti interne nei giocattoli meccanici con ingranaggi che fuoriescono, presenza di ruggine è opportuno eliminare il giocattolo.

non tentare di riparare il giocattolo in modo approssimativo o inadeguato; è sempre opportuno, infatti, disfarsi dei giocattoli rotti perché potrebbero rappresentare un pericolo per i bambini.

Foto in copertina di Vika Glitter by Pexels

In breve I giocattoli si possono ritenere sicuri, e quindi esenti da pericoli, solo se rispettano le norme di legge. Ecco perché è importante acquistarli nei canali ufficiali, controllare alcuni requisiti di base, vigilare perché vengano utilizzati correttamente e buttarli quando sono rotti.

