Quando si tratta di decidere quali giocattoli acquistare, non basta valutare se sono divertenti e alla moda. La cosa più importante è verificare che siano giocattoli sicuri. Il primo elemento da controllare è la presenza del marchio CE, insieme a quella delle informazioni sul produttore e delle istruzioni e avvertenze in italiano.

Bisogna, poi, prestare attenzione alla qualità dei materiali, evitando giochi con parti facilmente staccabili, bordi taglienti, cuciture poco resistenti o componenti danneggiate. La scelta deve tenere conto anche dell’età del bambino e della tipologia di gioco, ricordando che piccoli parti, magneti e batterie possono essere pericolosi nei più piccoli. La sicurezza continua anche dopo l’acquisto: i giocattoli vanno controllati periodicamente per verificare che non si siano rotti o deteriorati.

Cosa valutare

Per capire se si è di fronte a giocattoli sicuri è bene controllare una serie di requisiti.

Marchio CE visibile e conforme

Una delle primissime cose da fare è cercare sulla confezione e/o sul gioco stesso il marchio CE, obbligatorio per legge. La sua presenza indica, infatti, che il fabbricante ha sottoposto il prodotto a prove specifiche di valutazione (direttamente o tramite laboratori indipendenti), grazie alle quali può dichiararne la conformità ai requisiti di sicurezza previsti nell’Unione europea. È importante esaminare bene il marchio perché non mancano i casi di contraffazione.

Attenzione, inoltre, ai prodotti che riportano simboli o diciture che possono sembrare certificazioni di sicurezza, ma che non sostituiscono la marcatura CE prevista dalla normativa. Oltre al marchio CE, sui giochi possono essere presenti altri marchi di qualità.

Informazioni sul produttore

Per legge, l’etichetta deve riportare nome e indirizzo del fabbricante e, quando previsto, dell’importatore o del responsabile del prodotto sul mercato europeo. Le informazioni di tracciabilità sono importanti soprattutto nel caso di giochi acquistati online o provenienti da Paesi extraeuropei. Un’etichetta estremamente generica, priva di riferimenti chiari al produttore o all’importatore, quindi, dovrebbe far riflettere.

Materiali resistenti e atossici

I giocattoli devono essere costruiti in modo da resistere alle sollecitazioni cui potrebbero essere sottoposti durante il gioco e non devono presentare rischi legati ai materiali utilizzati. Tuttavia, non è possibile stabilire la sicurezza di un giocattolo semplicemente osservando se è di plastica, legno, tessuto o gomma.

È fondamentale che i materiali non siano tossici e infiammabili e siano di qualità.

Ecco perché è utile osservare attentamente il prodotto prima dell’acquisto. Meglio evitare giochi che presentano:

bordi appuntiti o taglienti

o taglienti confezioni non integre

parti che sembrano facilmente staccabili

cuciture poco resistenti

occhi, bottoni o altri piccoli elementi fissati male

odori chimici particolarmente intensi

particolarmente intensi verniciature che si sfaldano

parti rotte o deformate

o deformate imbottiture che si sbriciolano

corde, lacci o nastri lunghi, che possono rappresentare un rischio.

Istruzioni e avvertenze in italiano

Un giocattolo sicuro deve essere accompagnato dalle istruzioni e dalle avvertenze necessarie per utilizzarlo correttamente. In Italia, le informazioni destinate al consumatore devono essere disponibili in lingua italiana e comprensibili.

È consigliabile non limitarsi a leggere le istruzioni solo dopo aver acquistato il gioco. Le avvertenze relative all’età, alla necessità di supervisione da parte di un adulto o alle modalità di utilizzo possono essere determinanti già al momento della scelta. Particolare attenzione va riservata al simbolo che indica che un prodotto non è adatto ai bambini di età inferiore ai 36 mesi e alle eventuali avvertenze specifiche.

Quali rischi si possono correre

I maggiori rischi e incidenti domestici associati ai giocattoli non conformi sono quelli di soffocamento , strangolamento e lesioni. Inoltre, possono esserci anche rischi chimici legati alla presenza di sostanze non consentite o oltre i limiti previsti.

Tra le sostanze sottoposte a restrizioni ci sono, per esempio, alcuni ftalati e metalli pesanti. Più rari, ma non assenti i rischi microbiologici per i prodotti contenenti acqua, come le bolle di sapone. Per i bambini piccoli è particolarmente importante controllare che piccole parti non possano staccarsi e finire in bocca.

Scegliere in base all’età e alla tipologia di gioco

L’età indicata sulla confezione non è un semplice suggerimento legato alla tipologia e alla difficoltà del gioco. È anche un importante criterio di sicurezza e, infatti, è obbligatorio per legge.

Un giocattolo può essere perfettamente sicuro per un bambino più grande e diventare invece pericoloso per uno piccolo, soprattutto quando contiene componenti di dimensioni ridotte, magneti, batterie, corde, proiettili o elementi che possono essere facilmente staccati e ingeriti.

La scelta dovrebbe considerare anche le abilità del bambino, il suo livello di autonomia e il modo in cui tende a utilizzare il gioco.

Giochi per neonati e bambini piccoli

Per i più piccoli sono preferibili giochi robusti, privi di parti facilmente rimovibili e progettati per essere manipolati senza rischi. Peluche, sonagli, giochi per il bagnetto e primi giochi sensoriali devono essere controllati con particolare attenzione, soprattutto perché i bimbi di quell’età si portano spesso gli oggetti alla bocca.

Peluche



Per quanto riguarda i peluche, è importante verificare la solidità delle cuciture e il fissaggio di occhi, naso e altri elementi. Meglio preferire quelli in fibre naturali, come il cotone, e lavabili.

Il Ministero della Salute raccomanda inoltre di prestare attenzione a peli che possono staccarsi, imbottiture che possono fuoriuscire e nastri o cordoncini che possono impigliarsi. In ogni caso, evitare di mettere i peluche nella culla, per prevenire il rischio della morte in culla.

Leggi qui il nostro approfondimento sulla Sids

Giochi di costruzione e con piccoli componenti

Puzzle, costruzioni, miniature e giochi con tanti componenti possono essere ottimi strumenti per sviluppare manualità, capacità logiche e creatività, ma devono essere utilizzati nella fascia d’età indicata. La presenza di piccole parti, infatti, rappresenta un potenziale rischio per i più piccoli.

Giochi con magneti

I giochi che contengono magneti richiedono particolare attenzione. Se piccoli magneti vengono ingeriti possono unirsi all’interno dell’apparato digerente e provocare lesioni anche molto gravi. È quindi importante rispettare scrupolosamente la fascia d’età e controllare periodicamente che i magneti non si siano staccati.

Giochi elettrici ed elettronici

Per i giocattoli alimentati elettricamente è importante seguire le indicazioni del produttore e utilizzare esclusivamente alimentatori, caricabatterie e batterie compatibili. Inoltre, è necessario considerare il rischio legato alle batterie, ai componenti che possono rompersi e, nel caso dei giocattoli connessi, alla sicurezza digitale.

Armi- giocattolo

Le armi-giocattolo dovrebbero essere destinate solo ai bambini più grandi. Un uso improprio da parte di bimbi piccoli, infatti, può causare lesioni oculari. Verificare anche che frecce e dardi abbiano la punta arrotondata, possibilmente di sughero o protetta con una ventosa difficilmente rimovibile. Questi prodotti devono essere utilizzati esclusivamente secondo le indicazioni del produttore.

Tende e casette in stoffa

Assicurarsi che questi giochi abbiano un’uscita facilmente apribile dall’interno e siano stabili anche in caso di movimenti bruschi. Inoltre, i sistemi di sostegno devono essere di plastica, leggeri e facili da montare.

Età Giochi consigliati 0-6 mesi Giostrine da culla, sonagli, dentaruoli, palestrine, palle di stoffa 6-12 mesi Oggetti da mordere, cubi di stoffa, piramidi a incastro, libri da bagno 12-24 mesi Puzzle facili (2-4 pezzi), primi veicoli, giochi da spingere/tirare, secchiello e paletta 2-3 anni Gioco simbolico (cucine, bambole), incastri (4-12 pezzi), colori, tricicli 3-5 anni Bici/tricicli, travestimenti, costruzioni, puzzle (20+ pezzi), libri da colorare 5-8 anni Pattini, teatrini, giochi da tavolo semplici, carte, paste modellabili, prima tecnologia 9-10 anni Giochi da tavolo strutturati, set di esperimenti, costruzioni complesse, libri

Cosa fare (e cosa evitare) dopo l’acquisto

Il controllo di un giocattolo non termina al momento dell’acquisto, ma dovrebbe continuare anche una volta aperto e successivamente, nel tempo.

Controllare il giocattolo prima del primo utilizzo

Prima di consegnare un giocattolo nuovo a un bambino è bene eliminare completamente imballaggi, pellicole, fascette e altri elementi che non fanno parte del gioco in sé. Occorre poi controllare che non ci siano componenti staccati, bordi taglienti, parti rotte o elementi che possano essere facilmente rimossi. Se il gioco è da montare, è importante seguire le istruzioni e verificare che tutti i componenti siano fissati correttamente. Nel caso di peluche e giochi in stoffa, lavarli e asciugarli all’aria aperta per evitare che si formino muffe.

Fare un’ispezione periodica

Con l’utilizzo, anche un prodotto inizialmente conforme può deteriorarsi, rompersi o perdere alcune delle caratteristiche che lo rendevano sicuro. Per questo è utile controllarlo periodicamente, soprattutto se viene utilizzato da bambini piccoli. Bisogna verificare:

eventuali crepe nella plastica

nella plastica parti che si stanno staccando

cuciture aperte

imbottiture fuoriuscite

occhi, bottoni o altri elementi allentati

ruote o ingranaggi danneggiati

corde o nastri deteriorati

batterie o vani batteria danneggiati.

Se un giocattolo si rompe e non può essere riparato in modo sicuro, è meglio eliminarlo e sostituirlo.

Attenzione alle batterie

L’ingestione accidentale di una batteria può provocare conseguenze molto gravi. Per questo, sono necessari di sistemi di chiusura che richiedano l’intervento di un adulto e protezioni specifiche per le batterie a bottone. Inoltre, è importante:

non lasciare batterie sfuse alla portata dei bambini

alla portata dei bambini non utilizzare batterie diverse da quelle indicate dal produttore

sostituire immediatamente un giocattolo se il vano batteria è danneggiato

è danneggiato verificare che il coperchio sia correttamente chiuso

conservare le batterie nuove e quelle scariche in luoghi non accessibili ai bambini

smaltire correttamente le batterie esaurite.

Separare i giochi in base alla fascia d’età

Se in casa ci sono bambini di età diversa, può essere utile organizzare i giocattoli in contenitori separati. I giochi con piccoli componenti, magneti, proiettili o altri elementi potenzialmente pericolosi per i più piccoli dovrebbero essere utilizzati esclusivamente dai bambini grandi e riposti successivamente in un luogo non accessibile ai fratelli più piccoli.

Non basta, quindi, che sulla confezione sia indicata l’età corretta: è importante anche evitare che il gioco finisca nelle mani del bambino sbagliato.

Non modificare i giocattoli

È meglio evitare modifiche fai-da-te che possono alterare le caratteristiche di sicurezza del prodotto. Non bisogna, per esempio, sostituire componenti con pezzi non originali, eliminare protezioni, utilizzare batterie diverse da quelle indicate o aggiungere elementi che possono trasformare il gioco in un prodotto potenzialmente pericoloso.

Controllare che vengano usati in modo corretto

I genitori devono supervisionare anche il modo in cui bambini utilizzano i giochi, specialmente all’inizio, spiegando quali sono i comportamenti corretti e quali quelli pericolosi. In questo modo, i bimbi imparano a usare i giocattoli in modo appropriato.

Giocattoli di seconda mano

Anche un giocattolo usato può essere una scelta valida, ma richiede qualche controllo in più.

Prima di proporlo a un bambino è bene verificare che:

sia presente il marchio CE , quando previsto

, quando previsto siano ancora disponibili le informazioni sulla fascia d’età

non manchino componenti importanti

non ci siano rotture o parti usurate

le batterie e il relativo vano siano integri

non siano presenti piccole parti facilmente staccabili

il prodotto non sia stato oggetto di richiami o segnalazioni di sicurezza.

È inoltre opportuno verificare che il giocattolo non sia troppo vecchio rispetto agli standard di sicurezza attuali e che eventuali istruzioni siano ancora disponibili.

In breve Per scegliere giocattoli sicuri bisogna verificare la presenza del marchio CE e dei dati relativi al produttore, i materiali, l’età consigliata, le istruzioni e le avvertenze. Particolare attenzione va riservata a piccoli componenti, magneti e batterie. Dopo l’acquisto, i giochi vanno controllati periodicamente per individuare rotture, parti staccate o deterioramento. Importante anche tenere separati i giochi in base all’età dei bambini.

Fonti / Bibliografia Giocattoli per bambini: come evitare incidenti domestici - FIMPScopri come proteggere i tuoi bambini dai pericoli domestici e dai giocattoli non sicuri. Leggi i nostri consigli su FIMP.pro!

FacebookI principali rischi cui sono esposti i bambini che giochino con giocattoli non conformi sono:

Facebook1. Attenti al marchio CE sul giocattoloPer ogni giocattolo i fabbricanti redigono una dichiarazione CE di conformità con la quale si assumono la responsabilità della regolarità e appongono, secondo quanto previsto dalla direttiva, la relativa marcatura CE. Anche se il marchio CE non garantisce da tutti i rischi (prova ne sono le notifiche presenti nel sistema RAPEX di giocattoli pericolosi, pur marcati CE) è fortemente sconsigliato l’acquisto di giocattoli che ne sono sprovvisti.

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