Giochi all’aperto per bambini di tutte le età: 34 idee da replicare

La bella stagione resta sempre il periodo ideale per i giochi all’aperto: una palla, una corda o anche un po’ di fantasia bastano a passare ore spensierate immersi nella natura. E le idee per divertirsi sono davvero tantissime: si va dai giochi classici, come mosca cieca e rubabandiera, a quelli più originali e particolari, ad esempio Simon dice o centra la tazza.

Non mancano neanche i modi per sfruttare oggetti di ricolo e di recupero, sfruttando delle bottiglie vuote per giocare a bowling o le lattine per il tiro al bersaglio.

Qualunque sia l’attività che si desidera organizzare, l’importante è che i bambini si sentano liberi, corrano e si ricarichino un po’, sia durante la settimana e quindi subito dopo la fine delle lezioni, sia nei pomeriggi tiepidi del weekend.

Giochi classici

Alcuni giochi all’aperto hanno origini che si perdono nei tempi antichi e nessuno sa bene quando siano stati inventati. Per questa ragione sono evergreen che coinvolgono sempre, non passano mai di moda, aiutano a vincere la timidezza e a stringere nuove amicizie.

Ogni bambino ha bisogno di sfogarsi, motivo per cui i giochi all’aperto possono essere un modo per disperdere le energie e ricaricarsi.

1) Giro girotondo

Un grande classico, semplice ma sempre molto amato dai bambini più piccoli. Ne esistono tante versioni (si trovano facilmente su Internet), ma la più famosa resta la filastrocca “Giro girotondo, casca il mondo, casca la terra, tutti già per terra!”. Oltre a essere divertente, il girotondo è un ottimo gioco di motricità che permette ai bimbi di esercitare equilibrio e coordinazione.

2) Giochi con le biglie

È un tradizionale gioco da spiaggia da fare in compagnia, bambini e adulti insieme. Serve una biglia di plastica per ogni giocatore. Trascinando per le gambe un giocatore in modo che il suo fondoschiena scavi nella sabbia, si traccia una pista di gioco con rettilinei, curve e una linea di partenza e di arrivo. Per renderla più divertente si possono costruire anche curve paraboliche, chicane, salti, salite e discese, tunnel e trabocchetti vari. Si assegna quindi a ogni giocatore una biglia e si sorteggia l’ordine di partenza. La biglia va fatta avanzare sulla pista lanciandola solo con l’indice (per i lanci più lunghi e potenti) o con il pollice (per i colpi di precisione). Se la biglia finisce fuori pista, torna al punto da cui è stata tirata. Vince chi taglia per primo il traguardo nel numero stabilito di giri.

3) Quattro cantoni

Che i “cantoni” siano alberi, sassi, segni con il gessetto, indumenti… non importa. A ogni cantone si sistema un bambino, mentre un quinto bimbo sta nello spazio delimitato in mezzo. Il gioco prevede che i “bambini dei cantoni” si scambino liberamente i posti mentre lo sfidante al centro deve cercare di occupare il cantone in quel momento libero. C’è anche la variante con la musica: fermandola di colpo al bimbo senza posto toccherà andare nel centro. I quattro cantoni sono un gioco tradizionale, capace di stimolare velocità, attenzione e riflessi.

4) Regina reginella

In questo gioco, i concorrenti si pongono su una linea immaginaria, alla stessa distanza dallo sfidante che impersona la regina e devono recitare la filastrocca: “Regina reginella, quanti passi devo fare per arrivare al tuo castello tutto d’oro e così bello?”. La regina decide i vari passi: due da elefante (quindi lunghi), cinque da formica (molto corti), tre da gambero (quindi all’indietro). Chi sbaglia a contare o cerca di barare torna al punto di partenza. Vince chi raggiunge per primo la regina.

5) Tiro alla fune

Un gioco antichissimo ma sempre attuale. I partecipanti si dividono in due gruppi e devono tirare una corda con tutta la forza che hanno. Vince il gruppo che riesce a tirare la corda dalla propria parte.

Idee divertenti

Il gioco deve essere anche un momento di risate e divertimento. Per questo motivo è importante che i bambini siano già sufficientemente maturi da avere senso dell’umorismo ed essere disposti a perdere, prendendo il gioco ugualmente come un momento piacevole.

1) Mosca cieca

È uno dei giochi per bambini più antichi, visto che pare fosse già diffuso ai tempi dei romani. Si può giocare ovunque: in cortile, in giardino, al parco. Un bambino viene bendato e tutti gli altri si muovono intorno come vogliono. La “mosca” bendata deve cercare di acchiappare i suoi amici e riconoscerli al tatto. A quasi tutti i piccoli piace molto questo gioco, che aiuta ad acuire i sensi e la memoria ed esorcizza la pura del buio, tipica in molti bambini ancora piccoli.

2) Corsa a ostacoli

È già un gioco divertente “inventare” un percorso a ostacoli all’aperto semplicemente guardandosi intorno: un tronco caduto da superare, un masso su cui saltare prima su e poi giù, un muretto sul quale camminare senza perdere l’equilibrio, un cespuglio da aggirare… Naturalmente lungo il percorso si possono prevedere anche oggetti più “casalinghi”, come scatoloni, sedie, assi… La corsa a ostacoli è un gioco che in genere diverte molto, richiede una grande varietà di movimenti e quindi migliora le capacità motorie, e insegna che ogni “ostacolo” può essere affrontato in modo diverso.

3) Nascondino

Il nascondino è un gioco divertente e movimentato, per il quale lo spazio aperto si presta perfettamente. È necessario essere in almeno tre o quattro giocatori, che potranno nascondersi dietro cespugli, muri e qualsiasi cosa si trovi in un parco. Gli adulti dovrebbero ovviamente sorvegliare che i bambini non vadano a rintanarsi in luoghi pericolosi. Uno dei giocatori, estratto a sorte dopo una conta, si volta verso un muro o un albero che costituisce la “tana” e conta, moltiplicando il numero 10 per il numero dei giocatori. A questo punto va alla ricerca dei bambini che si sono nascosti.

Quando ne vede uno, entrambi corrono verso la tana: se il giocatore arriva prima, tocca il muro o il tronco, dicendo “tana” ed è libero. E così via per tutti i giocatori. L’ultimo individuato, se riesce ad arrivare per primo alla tana, grida “tana libera per tutti” e libera in questo modo tutti i giocatori. Chi invece viene individuato e non riesce a liberarsi, nel turno successivo dovrà fare la conta e cercare di giocatori.

4) Rubabandiera

L’ideale per giocare a rubabandiera è essere in numero dispari, almeno in nove o undici. Un caposquadra comune tiene un fazzoletto sospeso in mezzo alle due squadre, formate da due file di giocatori, ciascuno dei quali ha come avversario il giocatore che gli sta davanti. Ai due avversari si attribuisce un numero, 1, 2, 3, 4 e così via. Il caposquadra chiama un numero a caso e i due avversari corrono ad afferrare la bandiera. Chi la afferra per prima deve correre via a riprendere il posto che aveva in fila: se l’avversario lo raggiunge prima che vi giunga, chi ha preso la bandiera ha perso e il punto va agli avversari.

5) Palla prigioniera

Palla prigioniera è un gioco che ha diverse varianti, tra i quali l’americana dodgeball. Un giocatore sfidante, estratto a sorte, tiene in mano un pallone, mentre tutti gli altri si dispongono in fila o in ordine sparso dietro una linea segnata sul terreno. Lo sfidante deve lanciare la palla cercando di colpire gli altri giocatori. Chi viene colpito, è eliminato. Se invece riesce a prendere la palla tra le mani, resta in gioco. Vince l’ultimo giocatore ad essere eliminato.

6) Telefono senza fili

Nella versione più tradizionale, i bimbi devono disporsi in fila. Il primo della fila inizia il gioco bisbigliando una parola o una frase all’orecchio del suo vicino. Questi deve ripetere la stessa frase al prossimo giocatore, e così via fino a completare la fila: l’ultimo bambino dovrà ripetere la frase ad alta voce. Il bello del gioco è che di solito la parola pronunciata dall’ultimo giocatore è molto diversa da quella di partenza, per via dei vari errori di interpretazione: per i bimbi sarà un vero spasso!

In alternativa, si può giocare al telefono senza fili in coppia, realizzando un telefono meccanico con due bicchieri di carta o di plastica e un pezzo di spago. Basta fare un forellino sul fondo del bicchiere, inserire lo spago e fermarlo con un nodo; la stessa cosa va fatta all’altro capo del filo. Tenendo il filo teso, a turno un bimbo parlerà dentro il bicchiere e l’altro poggerà il suo all’orecchio per ascoltare la frase o la parola prescelta.

7) Pignatta

Nota anche come pentolaccia, il gioco della pignatta trova origine nei festeggiamenti per il Capodanno cinese. Realizzarla homemade è molto semplice: basta procurarsi una scatola di cartone da riempire con dolcetti, caramelle o piccoli doni leggeri e appenderla al ramo di un albero. I bimbi giocano bendati, sotto la supervisione di un adulto, e lo scopo è colpire con dei bastoni lo scatolone fino a far cadere il ghiotto contenuto. Una bella idea da proporre anche alle feste di compleanno.

8) Campana

È un gioco antichissimo, che permette di allenare l’equilibrio ed esercitare il senso dello spazio. Per prima cosa, bisogna procurarsi dei gessetti e tracciare per terra il tabellone di gioco: si disegna un primo riquadro con il numero 1, seguito dalla casella 2 e dalla 3, disposte una dopo l’altra in linea retta.

A questo punto, si disegnano i blocchi 4 e 5 uno accanto all’altro, in parallelo, per poi seguire con il 6 singolo, con il numero 7 e 8 in parallelo e infine il 9 singolo. Per completare il percorso, si delinea l’ultima casella, la numero 10, quella di riposo, nella quale sarà possibile fermarsi con due piedi e girarsi per fare il percorso al contrario, tornando indietro.

Ora i bimbi dovranno recuperare un sasso, preferibilmente piatto. Il giocatore deve lanciare il sasso nella casella 1 cercando di farlo atterrare dentro il riquadro, senza toccarne i bordi e senza farlo rimbalzare fuori. Se non atterra entro i bordi, perde il turno e passa il sassolino alla persona successiva. Il bimbo dovrà poi saltare tra i riquadri, evitando solo quello dove è caduto il sasso. È consentito avere un solo piede per ogni riquadro, quindi non è possibile avere più di un piede a terra contemporaneamente, a meno che si sia sui due riquadri numerati uno accanto all’altro. In tal caso, è possibile mettere giù entrambi i piedi insieme, uno per ogni riquadro.

È importante appoggiare il piede all’interno del riquadro, evitando di toccare le linee o saltare nel riquadro sbagliato o fuori dal riquadro stesso, altrimenti si perde immediatamente il turno. Una volta arrivati alla casella 10, che è di riposo, bisogna tornare indietro seguendo le stesse regole. Lo scopo è completare il percorso di andata e ritorno senza commettere neanche un errore.

9) Bruco

Adatto ai bimbi più piccoli, il gioco del bruco consiste nel formare due file diverse, ossia due squadre, ciascuna composta da partecipanti vicini che però non si devono toccare. Il primo della fila, la testa del bruco, può muoversi in tutte le direzioni, anche a zig zag e il corpo del bruco, ossia gli altri bimbi, dovranno seguirlo ovunque vada senza staccarsi dal gruppo e infilandosi anche tra le fila del bruco avversario. Allo scadere del tempo prestabilito, vincerà il bruco composto da più bambini.

10) Acchiapparella

Immancabile gioco da fare all’aperto, acchiapparella o ce l’hai consiste nello scegliere un bimbo che avrà il compito di inseguire e toccare uno degli altri partecipanti (sarà l’inseguitore, ossia “chi sta sotto”); colui che verrà sfiorato diverrà a sua volta l’inseguitore e gli altri bimbi dovranno sfuggirgli. In questo gioco conta solo la voglia di correre e scatenarsi!

Giochi da fare all’aperto a squadre

Sono tantissime le idee che si possono sfruttare per i giochi a squadre. Molti dei giochi all’aperto infatti possono essere svolti dai bambini raggruppati in squadre, come ad esempio nascondino, strega comanda color, i quattro cantoni e così via.

1) Gimkana

Si tratta di un gioco divertentissimo, da fare a squadre, che consiste nel superare diverse prove, anche dislocate lungo un percorso, nel minor tempo possibile: possono essere una piccola caccia al tesoro, oppure la decifrazione di indovinelli e rompicapo, nonché prove fisiche come una corsa a ostacoli. La squadra vincitrice avrà diritto a un premio.

2) Bocce

Il gioco delle bocce è facilissimo da replicare: i bimbi possono giocare singolarmente o a squadre, lanciando a mo’ di bowling delle palle da calcio o da volley in direzione di una pallina da ping pong, che fungerà da boccino. Lo scopo è quello di avvicinarsi il più possibile alla pallina più piccola.

3) Torello

Torello è un gioco perfetto per esercitare le capacità motorie, la coordinazione e la prontezza di riflessi. I bambini dovranno formare un cerchio mantenendosi a una certa distanza l’uno dall’altro, mentre il giocatore che “sta sotto” dovrà posizionarsi nel centro. Quest’ultimo ha come obiettivo quello di intercettare la palla che i giocatori che formano il cerchio si passano tra loro.

Se il bimbo al centro riesce a intercettare la palla, il giocatore che ha fallito il passaggio prende il suo posto al centro del cerchio e il gioco ricomincia.

Si può definire un limite di tempo per far concludere la partita, oppure si può andare avanti a giocare finché i bambini hanno voglia.

4) Palla avvelenata

Molto simile a palla prigioniera, si può giocare sia in squadre sia singolarmente e servono solo una palla e un muro.

Si inizia la partita dopo aver scelto il primo battitore. Il bimbo battitore lancia la palla contro il muro gridando il nome di un altro giocatore. A questo punto tutti devono cercare di scappare allontanandosi il più possibile, tranne il giocatore interpellato dal battitore che deve cercare di prendere la palla e gridare “fermi tutti!” , costringendo gli altri a immobilizzarsi diventando “statue”.

Il giocatore che ha la palla può fare 3 passi verso un giocatore immobile e cercare di colpirlo. Se la “statua” viene colpita, viene eliminata. Se la “statua” presa di mira riesce a bloccare al volo la palla, allora è il battitore ad essere eliminato. Vince chi rimane ultimo.

Giochi che aiutano a crescere

Altre attività ancora, tra i giochi all’aperto che si possono fare, hanno l’obiettivo di favorire la crescita fisica e cognitiva attraverso il movimento e l’attivazione mentale. Giocare all’aperto aiuta a combattere il sovrappeso, mantiene forti muscoli e ossa, favorisce le amicizie e soprattutto tiene i bambini lontani dallo smartphone che, in eccesso, può far male.

1) Salto con la corda

Il salto con la corda è un eccellente allenamento sia per maschi che per femmine. Già a 3 anni si può cominciare a giocare con la corda, iniziando ovviamente con i saltelli più semplici per poi inserire delle varianti, sempre più complesse man mano che il bambino cresce (una di queste è la double dutch, dove si usano due corde diverse che vengono girate in direzioni opposte).

Spesso si gioca in tre ed esistono molte canzoncine o filastrocche che sono state inventate proprio per il salto con la corda. Un gioco che sviluppa i muscoli e migliora la coordinazione e che fa bene anche alle mamme che volessero perdere qualche chilo.

2) 1 2 3… Stella!

Un giocatore si appoggia a un muro o, comunque, chiude gli occhi, mentre gli altri bambini si dispongono a una ventina di metri, su una linea di partenza. Obiettivo di questo gioco è “avvicinarsi” senza essere visti. Il bimbo “che sta sotto” dice, infatti, “1, 2, 3… stella!” e si gira di scatto: chi viene visto mentre si sta muovendo, ritorna alla linea di partenza. È un ottimo gioco di movimento, che piace a maschietti e femminucce, e che favorisce anche i riflessi il senso dell’equilibrio.

3) Bastian contrario

A questo gioco per bambini può partecipare anche un adulto: si sistema in mezzo a un “cerchio” di bambini con una sedia, un cappello, un bicchiere (o qualsiasi altro oggetto preferisca…) ed esegue una serie di movimenti. I bambini devono fare esattamente il contrario di quello che egli fa. Per esempio, se si siede, i piccoli giocatori devono prontamente alzarsi. Chi ripete lo stesso gesto viene eliminato dal gioco e vince l’ultimo bambino che riesce a restare nel cerchio. È un modo divertente per allenare attenzione, memoria e anche i riflessi.

4) Strega comanda color

È un gioco utile soprattutto per i bambini dai 3-4 anni in su, che può insegnare loro a riconoscere i colori e le sfumature. Si può giocare in un luogo aperto, come un prato o un giardino. Si estrae a sorte uno dei giocatori che è la strega e che pronuncia la fatidica frase: “Strega comanda color… giallo!”. Tutti i bambini devono correre a individuare un oggetto qualsiasi del colore indicato. Il giocatore che non trova il colore comandato diviene a propria volta la strega. Se tutti i bambini individuano il colore richiesto, la strega resta la stessa persona.

5) Corsa coi sacchi

Questo gioco aumenta l’equilibrio e la coordinazione dei movimenti.

È molto semplice: si entra con i piedi in un sacco o in una vecchia federa, ci si dispone sulla stessa linea, quindi si saltella fino a raggiungere il traguardo. Il vincitore è chi lo taglia per primo.

Giochi all’aperto bambini delle elementari innovativi

Ci sono giochi all’aperto meno noti, nati in tempi più recenti e quindi meno diffusi. Vale però la pena di conoscerli, per organizzare qualcosa di diverso e non rischiare di annoiare i bimbi.

1) Lettere con il corpo

A questo gioco possono partecipare due bambini o due squadre. In entrambi i casi, l’obiettivo è “dare vita” a una lettera dell’alfabeto con il corpo, impresa non sempre semplice. Al bimbo, o alla squadra rivale, tocca indovinare di che lettera si tratta. È un gioco che impegna tutti i muscoli del corpo e che fa divertire molto. Ha anche il pregio di avvicinare i bambini ai segni e alle lettere che presto impareranno a conoscere andando a scuola.

2) Palla fissa

Un bambino prende una palla e la butta abbastanza in alto da avere il tempo di battere le mani per tre volte prima che torni giù. Nel frattempo i bambini scattano in tutte le direzioni, cercando di allontanarsi il più possibile. Quando il bimbo ha afferrato di nuovo la palla urla “palla fissa” e tutti i compagni di gioco si devono immediatamente fermare.

A questo punto, il bimbo che ha la palla prende la mira e la lancia (ovviamente non forte) cercando di colpire un altro bimbo, che potrà muoversi con il corpo ma tenendo i piedi fermi. Se riesce a colpire qualcuno, tutti ricominciano a scappare e il gioco ricomincia.

3) Lo spaventapasseri

I bambini si dividono in due squadre, un bambino volontario o estratto a sorte rappresenta lo spaventapasseri. Si devono avere a disposizione indumenti semplici da far indossare, come cappelli, giacche, calzoni. Ogni concorrente delle squadre deve avere un indumento, correre dallo spaventapasseri e farglielo indossare e così via. Vince la squadra che veste lo spaventapasseri nel minor tempo.

4) Terra, mare, cielo

I bambini si pongono in cerchio, mentre un bambino estratto a sorte tiene in mano un testimone, come una palla, un fazzoletto, un pelouche. Lo passa quindi velocemente al bambino alla propria destra, pronunciando una di queste parole: terra, mare, cielo. Il bambino che riceve il testimone deve dire il nome di un animale di terra o mare o cielo. Si procede così e chi si sbaglia (rispondendo per esempio cavallo alla parola mare) oppure ripete un animale già detto viene eliminato.

5) Centra la tazza

I bambini vengono divisi in due o più squadre a seconda di quanti sono. Davanti alle squadre, a una certa distanza, viene posta una “tazza” che può essere anche un catino o un contenitore di dimensioni medie. I bambini, restando a una certa distanza, lanciano a turno una pallina, cercando di centrare la tazza. Vince la squadra che riesce a fare più centri.

6) Simon dice

Un giocatore, a cui viene assegnato il ruolo di “Simon”, deve impartire ai partecipanti degli ordini preceduti dalla frase: “Simon dice”. I bimbi che non obbediscono o sbagliano i comandi vengono eliminati; alla fine resta il vincitore, ossia l’ultimo bambino rimasto.

7) Acqua, fuochino, fuoco!

Il gioco richiede due squadre: un giocatore di ogni squadra nasconde un oggetto a piacere, mentre tutti gli altri tengono gli occhi chiusi; lo scopo è quello di trovare l’oggetto nascosto seguendo i suggerimenti del bimbo che ha nascosto l’oggetto: con la parola “acqua” il bimbo indicherà al suo compagno che il nascondiglio è lontano, con “fuoco” che l’oggetto è vicino. Non mancano neanche le parole intermedie, come “fuochino” per indicare la prossimità all’oggetto oppure “oceano”, per segnalare una distanza enorme.

Giochi all’aperto con materiali di riciclo

Divertirsi all’aria aperta può diventare l’occasione utile per insegnare ai piccoli a rispettare la natura, servendosi di oggetti di recupero per organizzare tante spassose attività.

1) Maxi memory

Il memory da giardino si può facilmente ottenere stampando delle immagini gemelle e incollandole sulle copertine di vecchi quaderni; il meccanismo è quello classico di questo gioco: le maxi carte vanno posizionate a faccia in giù e i giocatori, a turno, scoprono due carte e cercano di memorizzarne la posizione, così da trovare le carte uguali e formare delle coppie. Il giocatore che trova le carte abbinate, le vince e le rimuove dal gioco.

2) Bowling

Il gioco del bowling si può facilmente replicare utilizzando delle bottiglie di plastica vuote e delle palle di dimensioni non troppo grandi trovate in casa; sarebbe meglio trovare una superficie liscia per giocare, in modo che la palla possa scivolare senza incontrare ostacoli come su un prato.

3) Tiro al bersaglio

Il tiro al bersaglio si può realizzare in tanti modi diversi: il più semplice è preparare una piccola piramide di lattine vuote da abbattere lanciando delle palline da tennis o da ping pong; in alternativa, si può predisporre un piccolo contenitore, sempre una lattina o una ciotola, da centrare sempre lanciando delle palline da ping pong.

In breve I giochi all’aperto sono il modo più divertente per intrattenere i bambini nella bella stagione. Ne esistono molti, dai più tradizionali, come il nascondino e la palla avvelenata, ai più innovativi, come spaventapasseri e terra, mare, cielo. Tutti offrono enormi benefici per i bambini che li praticano.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.