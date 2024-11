Indovinelli per bambini 6-8 anni da sapere assolutamente

Ai bambini in genere piacciono molto gli indovinelli: possono mettere alla prova in modo divertente le loro abilità logiche e la capacità di pensare fuori dagli schemi. Non solo: per loro è ancora più divertente mettere in difficoltà gli adulti ponendo loro questi quesiti!

Gli indovinelli, poi, sono adatti a qualsiasi occasione e momento della giornata: in auto, per ingannare la noia di una lunga attesa in coda, passeggiando insieme e lasciandosi ispirare dagli oggetti o dalle situazioni che si vedono in giro. L’importante è che gli indovinelli siano adeguati all’età e alle capacità di ragionamento dei bimbi, che dovranno impegnarsi a risolverli ma senza esserne frustrati: ecco quindi alcuni degli indovinelli per bambini di 6-8 anni da sapere assolutamente!

Indovinelli per bambini della primaria

Ci sono indovinelli adatti per bambini della scuola primaria, per permettere loro di mettersi alla prova con quesiti alla loro portata, ma che li spingeranno a ragionare e a pensare fuori dagli schemi. Vediamo insieme alcuni dei più belli!

Stanno in compagnia, nella rossa scuderia, trenta cavallini, bianchi e piccolini, sempre sull’attenti. Sai dirmi chi sono?

Risposta: i denti.

Non mi prude niente ma tutti mi grattano.

Risposta: il formaggio.

Tutti lo possono aprire, ma nessuno lo sa chiudere. Cosa?

Risposta: l’uovo.

Sono nera corta o lunga ti seguo ovunque e se mi calpesti non mi fai male.

Risposta: l’ombra.

Quando sono in piedi loro sono sdraiati, quando sono sdraiato loro sono in piedi. Chi sono?

Risposta: i piedi.

Chi si spoglia quando fa freddo?

Risposta: l’albero.

Qual è la stella che non splende?

Risposta: la stella marina.

Passa attraverso il vetro, ma senza romperlo. Cos'è?

Risposta: la luce.

È tuo, ma lo usano spesso gli altri senza chiederti il permesso.

Risposta: il nome.

Se la usi ha sei gambe altrimenti ne ha quattro.

Risposta: la sedia.

Mi puoi piantare, ma non crescerò; ho una testa, ma mai ragionerò.

Risposta: il chiodo.

Hanno le gambe ma non hanno i piedi.

Risposta: i pantaloni.

Siamo nati per viaggiare ma facciamo un viaggio solo, per mare, per terra o in volo.

Risposta: i francobolli.

Risposta: i francobolli. Mi trovi se vai in un posto desolato, e se parli me ne sono già andato.

Risposta: il silenzio.

Indovinelli con soluzione

I bambini si divertono molto a risolvere indovinelli; in caso di dubbio, ecco una soluzione di quesiti con soluzione, in modo da poter controllare l’esattezza della risposta. Scommettiamo che alcuni metteranno in difficoltà anche gli adulti?

Con gli occhi aperti non mi puoi trovare, ma se li tieni chiusi, io posso arrivare.

Risposta: il sonno.

Siamo quattro sorelle in un anno: una fiorita, una abbronzata, una rossastra, una innevata. Quando una viene l'altra se ne va. Chi siamo?

Risposta: le stagioni.

Nella fossa delle acque bollenti, entran bastoni ed escon serpenti.

Risposta: gli spaghetti.

Quando si alza non fa rumore ma sveglia tutti. Chi è?

Risposta: il sole.

Posso essere chiara e spumosa, o grigia e spaventosa, nera e immobile. Sono sospesa e dentro porto tante piccole gocce d'acqua.

Risposta: la nuvola.

Non ha voce ma grida, non ha ali ma vola via, non ha bocca ma fa versi. Cos'è?

Risposta: il vento.

Sto sul grano e sopra un fosso, non mi brucio ma il fuoco indosso.

Risposta: la lucciola.

Sta sempre nel letto, ma non ci dorme mai. Chi è?

Risposta: il fiume.

È l'unico animale che, quando piove, non si bagna. Che animale è?

Risposta: il pesce.

Siamo cinque piccole cose di uso quotidiano e ci troverai tutte nelle aiuole. Chi siamo?

Risposta: le vocali.

Risposta: le vocali. Cerco la terra e mi tuffo in mare, ma poi vado a fondo perché non so nuotare. Chi sono?

Risposta: l’ancora.

Indovinelli sulla cultura

Gli indovinelli possono essere una buona occasione per imparare qualcosa di nuovo in diversi ambiti. Le curiosità da scoprire sono proprio tante!

È in circolazione da milioni di anni, ma non ha più di un mese. Che cos’è?

Risposta: la luna.

Sono alta quando sono giovane e sono bassa quando sono vecchia. Cosa sono?

Risposta: la candela.

Se bevo, muoio. Se mangio, sto bene. Cosa sono?

Risposta: il fuoco.

Non ho mai fatto domande, ma ho sempre risposto. Cosa sono?

Risposta: il citofono.

È leggero come una piuma, ma anche l'uomo più forte del mondo non può tenerlo per più di qualche minuto.

Risposta: il respiro.

Mi troverai sempre nel passato. Posso essere creata nel presente, ma il futuro non potrà mai cambiarmi. Cosa sono?

Risposta: la storia.

È una donna, una città, una virtù per chi ce l'ha.

Risposta: la costanza.

Risposta: la costanza. Lui tutto divora, ciò che ha vita, fauna e flora.

Mangia il ferro, il magro e il robusto, e le rocce sbriciola con gusto.

Abbatte i re, rovina le città e dei monti polvere ne fa.

Risposta: il tempo.

Ho laghi senza pesci e prati senza fiori.

In città non c'è gente ma con me tutto hai presente.

In città non c’è gente ma con me tutto hai presente.

Risposta: la cartina geografica.

Son sempre fermo, non mi muovo mai,

ma se fumo e brontolo, arrivano i guai. Cosa sono?

ma se fumo e brontolo, arrivano i guai. Cosa sono?

Risposta: il vulcano.

In breve Imparare qualcosa di nuovo divertendosi? È possibile grazie agli indovinelli per bambini più belli, tutti con risposta, che li metteranno alla prova con quesiti arguti e in grado di mettere in moto le abilità logiche di tutta la famiglia.

