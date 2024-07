40 indovinelli per bambini, facili e con risposta, per divertirsi insieme

Indovinelli per bambini facili e con risposta, niente di più divertente per ridere insieme e passare qualche ora spensierata. Attraverso il gioco e il divertimento si possono stimolare i più piccoli con attività sempre diverse che possano catturare la loro attenzione e spingerli a ragionare. Un gioco che si può fare ovunque, da soli oppure in gruppo: in rima, corti, lunghi o da inventare. Tante idee divertenti per aiutarli a crescere con la mente.

A cosa servono gli indovinelli e perché stimolare i bambini a risolverli?

Gli indovinelli per bambini sono più di un semplice passatempo, anche se può essere un ottimo modo per ingannare l’attesa quando si è in coda oppure durante un tragitto lungo o breve in macchina. Sono infatti un ottimo modo per stimolare le abilità logiche e investigative dei bimbi (e non solo), che permetterà loro anche di stimolare la fantasia e la creatività. Trovare la risposta giusta agli indovinelli per bambini li esorterà a ragionare e a fare congetture, oltre che allenarli a uno sforzo di concentrazione e di attenzione a cui spesso, purtroppo, non sono più abituati.

Indovinelli per bambini facili

Per essere divertenti, gli indovinelli non devono essere troppo difficili da risolvere per il nostro bimbo: la scelta andrà fatta in base alla sua età e alle sue capacità. Ecco quindi alcuni indovinelli per bambini facili per cominciare a divertirsi insieme.

Più la lavi, più diventa piccola? Che cos’è? (la saponetta);

Non ha prurito, però si gratta. Cos’è? (il formaggio);

Quando balla, poi cade. Cos’è? (il dente);

Passa attraverso il vetro, ma senza romperlo. Cos’è? (la luce);

Quando sono in piedi loro stanno sdraiati, quando sono sdraiato loro stanno in piedi. Chi sono? (i piedi);

Se mi nomini mi rompi, chi sono? (il silenzio);

Ho i raggi, ma non splendo, e se mi buco.. allora attento! Chi sono? (la ruota)

Più sono caldo, più sono fresco. Chi sono? (il pane)

Stanno in compagnia, nella rossa scuderia, trenta cavallini, bianchi e piccolini, sempre sull’attenti. Sai dirmi chi sono? (i denti)

Al mio passaggio tutti si tolgono il cappello, perché ho i denti, ma non mordo. Chi sono? (il pettine)

Indovinelli per bambini con risposta

Volete organizzare delle vere e proprie sfide a colpi di indovinello? Ecco alcuni facili indovinelli per bambini con risposta per mettere alla prova le loro capacità di ragionamento!

Mi puoi piantare, ma non crescerò; ho una testa, ma mai ragionerò. Chi sono? (il chiodo);

Ho gambe, ma non cammino. Ho schiena, ma non ho testa. Sono in ogni scuola ed in ogni casa e all’ora di pranzo sto intorno alla tavola, senza mangiare. Chi sono? (la sedia);

Se mi dai da mangiare cresco, ma se mi dai da bere muoio, chi sono? (il fuoco);

Ho molti aghi ma non so cucire, cosa sono? (un riccio);

Mi trovi se vai in un posto desolato e se parli me ne sono già andato. Chi sono? (il silenzio);

Sono nera corta o lunga ti seguo ovunque e se mi calpesti non mi fai male. Chi sono? (l’ombra);

Cos’è quella cosa che più è nera, più è pulita? (la lavagna);

Mi tuffo in mare ma non so nuotare. Cosa sono? (l’ancora);

In mezzo al prato fanno colore, in casa, in un bel vaso, danno buon odore. Chi sono? (i fiori)

Quando si alza non fa rumore ma sveglia tutti. Chi è? (il sole).

Indovinelli per bambini in rima

Filastrocche e brevi poesie sono in genere facili da imparare proprio per le loro rime musicali: perché non provare anche con gli indovinelli in rima?

Son riccio spinoso, dal cuor generoso, son fatto a ballotta, mi mangiano cotta, mi trovo in montagna, mi chiamo… ? (castagna);

Sulla torre di Trallerallera, c’è una vecchia nera nera, sempre le tentenna un dente, per chiamar tutta la gente. No, non è una cosa strana, è soltanto… ? (la campana);

Dalla chioma profumata son da tutti onorata, ma stai attento alle mie spine pungono servi e regine, sono un dono anche per la sposa e mi chiamano la… ? (rosa)

Siamo piccoli e verdini, siamo tondi e fratellini, stiamo dentro ai baccelli e siamo i… ? (piselli);

Nella fossa delle acque bollenti, entran bastoni ed escon serpenti. Cosa sono? (gli spaghetti);

Non sto in piedi né dritto, se mi rompi sono fritto. Cosa sono? (l’uovo);

Non sono un pesce, ma vivo in mare, ogni tanto la mia testa scompare. Ho detto testa? Che baraonda! Intendevo cresta, perché sono un’…(onda);

Mi trovo alla stazione per portare le persone. Con me puoi viaggiare in un baleno, perché sono un… (treno);

Indovina indovinello: mi trovo vicino ad un coltello. Quando hai fame mi afferri in tutta fretta, io sono una… (forchetta);

Molto strano è questo fatto, grande appena come un piatto, col suo viso tondo tondo, lei rischiara tutto il mondo. Chi è? (la luna).

Indovinelli per bambini sulla natura e sugli animali

La natura e gli animali offrono davvero tanti spunti per indovinelli per bambini arguti e simpatici. Ecco alcuni dei più belli da proporre ai nostri bimbi.

Quando arriva il freddo… Si spoglia! Chi è? (l’albero);

Sono un insetto e ho le ali di tanti colori, volo sui fiori per succhiare il nettare, faccio rima con palla e mi chiamo… (farfalla);

Sta sempre nel letto, ma non ci dorme mai. Chi è? (il fiume);

Ha bisogno di acqua, anche quando non ha sete. Chi è? (il pesce);

È l’unico animale che, quando piove, non si bagna. Che animale è? (il pesce);

Ha la vita appesa ad un filo. Chi è? (il ragno);

Ho una veste verdolina, dello stagno son regina; è noioso il mio cantare, chi sono, riesci a indovinare? (la rana);

Sto sui fiori o in mezzo al prato, con un vestito rosso di nero puntinato, son rotonda e tanto bella e mi chiaman? (coccinella);

Siamo brave e piccoline, formiam file senza fine; gironziam d’estate intorno, lavorando tutto il giorno per riempire i magazzini di preziosi granellini. Chi siamo? (le formiche);

Cambio abito spesso, ma non ho le scarpe. Striscio quatto quatto e se ti mordo possono essere guai. Chi sono? (il serpente).

