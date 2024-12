Indovinelli difficili con risposta: i più divertenti per bambini

Mettersi alla prova aiuta a crescere. Lo si può fare in tanti modi, anche con un indovinello. Al di là del divertimento, per altro sempre assicurato, sfidare i bambini a risolvere piccoli quiz è un modo costruttivo per passare il tempo con una valenza educativa.

Trovare la soluzione a quello che all’apparenza viene presentato come un enigma, se non addirittura come un paradosso, mette infatti in moto il ragionamento e attiva facoltà importanti come l’intuizione e la creatività. Perché la sfida possa essere divertente e avere al tempo stesso un valore formativo è basilare che gli indovinelli siano calibrati sull’età dei bambini, non troppo facili perché rischiano di annoiare, ma neppure troppo difficili perché possono scoraggiare e generare sentimenti di ansia e frustrazione. Ecco quindi una selezione di 50 indovinelli difficili, adatti a bambini tra i 7 e i 10 anni.

Perché proporre gli indovinelli

Possono essere un’idea per passare il tempo in un noioso pomeriggio invernale quando l’influenza costringe a letto ma anche un modo per lanciarsi in una sfida tra amici e cuginetti in occasione degli incontri natalizi. Senza dimenticare che gli indovinelli difficili, oltre ad essere sempre divertenti, offrono anche uno stimolo alle capacità intellettive dei bambini:

potenziano la concentrazione

stimolano la creatività e il pensiero laterale che approccia la soluzione di problemi in modo originale

invitano a impegnarsi per superare se stessi rafforzando l’autostima

nel caso vengano proposti a un gruppo di amici della stessa età aiutano a sviluppare la cooperazione

aiutano a diminuire i livelli di stress portando benefici anche all’umore.

Indovinelli divertenti

Se mi tiri mi puoi allungare ma niente da fare se mi vuoi accorciare (l’elastico)

Cosa fa un granello di sale su un ascensore? (sale)

Cosa ci fa una mosca dentro lo zucchero? (la settimana bianca)

Cosa fanno due lumache sulla testa di un pelato? (ballano il liscio)

Mio padre fa il cantante, mia madre è balbuziente. Il mio vestito è bianco e il mio cuore d’oro. Chi sono? (l’uovo)

Qual è il gioco preferito del veterinario? (il gioco dell’oca)

Senza muovere un dito ti faccio tremare, soprattutto in inverno mi puoi incontrare. Cosa sono? (il freddo)

Cosa fanno tre maiali su un divano? (i porci comodi)

Non son mela e non son pera, ho la forma di una sfera. Il mio succo è nutriente, è una bibita eccellente. Non procuro il mal di pancia e son…(l’arancia)

Sono l’unico animale che cammina con i piedi sulla testa. Chi sono? (il pidocchio)

Le prime quattro figlie del padre di Marta si chiamano Alana, Olona, Elena, Ilina. Come si chiama l’ultima? (Marta)

Quando qualcuno lo schiaccia non si rompe e non fa male. Cosa è? (il pisolino)

Il cammello ne ha il doppio rispetto al dromedario. Cosa? (la lettera “m”)

Lo prendi quando fa freddo, puoi passarlo ma non gettarlo. Cosa è? (il raffreddore)

Chi è il fratello di mia sorella che non è anche mio fratello? (io)

Su un albero ci sono 50 uccelli. Un cacciatore spara e ne uccide tre. Quanti uccelli rimangono sull’albero? (nessuno perché tutti volano via)

Brevi

So scrivere bene ma non posso rileggere ciò che scrivo. Cosa sono? (la mano) Quando piove si bagna anche se è in casa. Che cosa è? (la squadra di calcio) Se non parli per primo tu, io non sono niente. Cosa sono? (l’eco) Cosa sale ma non scende mai? (l’età) Quale uccello può sollevare un quintale? (la gru) Ho un solo occhio ma non vedo, sono il.. (ciclone) Per ragioni di sicurezza viene messa al muro. Cosa? (la cassaforte) Vale solo se è a destra. Cosa è? (lo zero) Può essere molto concentrato ma non è capace di pensare? Cosa è? (il pomodoro) Cosa è che si può vincere giocando anche quando non si vince niente? (la noia) Funziona solo se si apre. Cosa è? (il paracadute) Se apri la mano scompare. Cosa è? (il pugno) Mi lasci dappertutto eppure sono sempre con te. Cosa sono? (l’impronta digitale) Verrò sempre ma mai oggi. Cosa sono? (il domani) Cosa c’è alla fine dell’arcobaleno, al centro dell’atomo e all’inizio dell’oceano? (la lettera o)

Lunghi

Ho la forma di una semisfera ma nessun mare mi potrà mai riempire. Ma quello che riempie me, riempie anche te. Cosa sono? (lo scolapasta)

Uno sorpassa sempre a destra e l’altro sempre a sinistra e quando si incrociano sono guai. Chi sono? (i piedi)

La mia vita può durare qualche ora, quello che produco mi divora. Sottile sono veloce, grossa sono lenta e il vento molto mi spaventa. Chi sono? (la candela)

Che cosa è difficile da trovare ma facile da perdere, vale più dei diamanti ma costa meno di un centesimo? (l’amico)

Chi sono le quattro sorelle che si vogliono bene ma quando una arriva l’altra se ne va? (le stagioni)

Se sono bravo e splendo come il firmamento, un teatro o un film sono il mio momento. Non mi piace raccogliere pomodori, ma solo applausi e onori. Chi sono? (l’attore)

Indovina bambinello: io ti faccio brutto o bello, sorridente oppur piangente, come sei o come vuoi. Indovinami che puoi. (lo specchio)

Scorro il cielo lieve, lieve. Sono bianca o grigia o greve; l’aria fredda, che dispetto, mi trasforma in un rubinetto. Allor acqua mando giù finchè in ciel non ci son più. Cosa sono? (la nuvola)

Sono uguale a te, ti seguo tutto il giorno ma quando arriva il buio non mi vedi più intorno. Cosa sono? (l’ombra)

Fischia ma senza bocca, ti sferza ma non ti tocca, corre senza piedi, passa e non lo vedi. Che cosa è? (il vento)

Di sicuro sono stata tra le tue dita, a volte piaccio, altre sono squisita. Se sono buona vengo scartate ma che peccato se sono cascata. Cosa sono? (la caramella)

Nel suo negozio ci son tanti colori, tutti buoni e di tanti sapori. Quello che vende dura ben poco se il vento è caldo come il fuoco. Chi è? (il gelataio)

Il tempo per me è importante, se sono sola ma anche con le altre. Non è per la statura certamente, ma sto spesso sulle punte. Chi sono? (la ballerina)

Ho laghi senza pesci e prati senza fiori. In città non c’è gente ma con me tutto hai presente. Che cosa è? (la cartina geografica)

Cosa ha una lingua ma non sa parlare, non si muove da sola ma ti porta a camminare? (la scarpa)

Alla fine del suo operato nessun vestito è terminato, eppure con l’ago lavora anche di notte per aggiustare le varie rotte. Cosa è? (la bussola)

Senza occhi e senza piedi, vado proprio dove chiedi. Ti rispondo sempre sì, quando siamo al pc. Cosa sono? (il mouse)

Ce l’ha il pennuto ma non la rondine, il braccio ma non la mano, il gatto ma non il micio, c’è in tutto ma non in niente. Che cosa è? (la doppia)

Quanti regali può mettere Babbo Natale in un sacco vuoto? (uno solo perché dopo il primo il sacco non è più vuoto)

In breve Brevi oppure lunghi, ma sempre divertenti. Gli indovinelli sono un passatempo che sa sempre coinvolgere i bambini mettendo in campo le loro abilità logiche, la voglia di sfidarsi e la soddisfazione di trovare una soluzione lavorando di fantasia e di creatività.

