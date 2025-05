Ai bambini piace mettere alla prova la propria arguzia: perché non provarci con degli indovinelli in inglese facili? Gli indovinelli, chiamati riddles in inglese, sono una challenge vera e propria per i piccoli che si cimenteranno nell’impresa!

I benefici di questo gioco, che ha il vantaggio di poter essere fatto ovunque, anche in auto o mentre si attende in coda al supermercato o dal medico, sono davvero tanti. Non solo, infatti, i riddles consentiranno ai bimbi di imparare meglio l’inglese giocando e divertendosi, ma permetteranno loro di ampliare il proprio vocabolario, di comprendere meglio le strutture grammaticali dell’inglese senza nemmeno rendersene conto, favoriranno l’ascolto attivo per cogliere tutti gli indizi della domanda e stimolano la capacità di pensare fuori dagli schemi.

Tra i più divertenti ci sono gli indovinelli in inglese facili e con risposta su frutta, animali e cibo!

Indovinelli sulla frutta

Saporita e colorata, con tante forme differenti, la frutta si presta bene ad essere oggetto di indovinelli facili. I bambini dovranno mettersi alla prova per risolverli!

I am a bird, I am a fruit and I am a person.

What am I?

(Sono un uccello, un frutto e una persona. Chi sono?)

(Kiwi)

(Cos’è giallo, dolce e cresce sugli alberi, ma può essere gustato su un piatto?)

(Banana)

(Se mi mangi terrò lontano il dottore. Posso essere verde o rossa)

(Apple)

What am I?

(Indosso un cappotto rosso e ho un sasso nella mia gola. Chi sono?)

(Cherry)

(Sono un frutto sempre triste. Chi sono?)

(Blueberry)

What am I?

(Sono gialla e ho un forma curva e crescente. Le scimmie amano mangiarmi. Chi sono?)

(Banana)

(Il mio nome è lo stesso di un colore. Posso essere dolce o aspra. Devi sbucciarmi prima di mangiarmi)

(Orange)

What am I?

(Sembro un cuore ma non batto. Sono dolce e acida. Chi sono?)

(Peach)

What am I?

(Sono un frutto con i semi all’esterno. Chi sono?)

(Strawberry)

What am I?

(Sono qualcosa di giallo ma non sono una luce. Un agrume dal sapore di Sprite. Chi sono?)

(Lemon)

What am I?

(Ho la pelle come una mela, un interno come una zucca e riempio la tua bocca di dolcezza. Sono a forma di lacrima. Chi sono?)

(Pear)

What am I?

(Posso essere rossa o verde e cresco su una vite. Sono essiccata per fare l’uvetta o spremuta per fare il vino. Chi sono?)

(Grapes)

A tema cibo

Spesso quello che si trova in tavola o nel frigorifero offre diversi spunti fantasiosi per dare modo ai bambini di mettersi alla prova con indovinelli in inglese semplici ma arguti. L’importante è selezionarli in base alla loro età e al loro livello di conoscenza della lingua!

I am a crunchy orange vegetable that is good for your eyesight. Bugs Bunny enjoys eating me.

What am I?

(Sono una verdura arancione e croccante, che fa bene alla vista. Bugs Bunny ama mangiarmi. Chi sono?)

(Carrot)

(Chi deve essere rotto per essere usato?)

(Egg)

What am I?

(Sono una verdura a foglia verde nota per essere ricca di ferro. Popeye mi ama. Chi sono?)

(Spinach)

(Quale tipo di tazza non può contenere acqua?)

(Cupcake)

(Sono un cibo delizioso ma non sempre puntuale. Chi sono?)

(Choco-late)

(Quale tipo di formaggio è “fatto” al contrario?)

Even though I have eyes, I cannot see. My face is big as well as dark, and I have a lot of acne.

What am I?

(Anche se ho gli occhi non posso vedere. La mia faccia è grande e scura e ho molta acne. Chi sono?)

(Potato)

What am I?

(Un contenitore senza cerniere, serratura né chiave, eppure un tesoro d’oro si trova dentro di me. Chi sono?)

(Egg)

(Che tipo di cane non ha la coda?)

(Hot dog)

What am I?

(Sono una delizia congelata, amata durante le calde giornate estive. Posso essere morbida o dura e ho tanti gusti diversi, ma attenzione al congelamento del cervello. Chi sono?)

(Ice Cream)

A tema animali

Tra gli indovinelli più amati per bambini non possono mancare quelli dedicati agli animali. Ci sono quelli della fattoria, quelli che vivono nella jungla o tra i ghiacci polari, ma anche i minuscoli insetti. Versi, colore del pelo e tante altre caratteristiche metteranno i bambini sulla giusta strada per risolverli.

What has a head, a tail, and a body, but no legs to walk?

(Cosa ha una testa, una coda e un corpo ma non ha gambe per camminare?)

(Fish)

(È piccola ma può scalare una torre)

(Ant)

(Che tipo di lettera può inviare un topo?)

(An email)

(Chi salta quando cammina e si siede quando è fermo?)

(Kangaroo)

Can you make a guess?

(Sono bianca e nera ma non sono una vecchia tv. Il mio nome comincia con la z. Puoi indovinare?)

(Zebra)

(Ti somiglio, ma ho la coda; sono brava ad arrampicarmi sugli alberi. Ti so imitare facilmente. Mangio frutta, insetti e fiori. Il mio cibo preferito sono le banane)

(Monkey)

What is it?

(È grigio ma non è un lupo, ha lunghe orecchie ma non è un coniglio, ha gli zoccoli ma non è una mucca. Chi è?)

(Donkey)

(Sono un animale che potresti amare ma sono troppo grande per essere un animale domestico. Ho una lunga proboscide. Si dice che non dimentichi nulla)

(Elephant)

(È un animale domestico che abita nei campi. Mangia erba e produce latte. Indovina il suo nome)

(Cow)

(Qualcuno dice che abbia un lungo muso. Sono bravo a correre veloce quindi le persone mi cavalcano nelle gare)

(Horse)

(Vivo nei boschi. Sono enorme e peloso. Mi piace mangiare pesce e bacche, ma più di tutto amo il miele)

(Bear)

(Ho la criniera ma non sono un leone, indosso le scarpe anche a letto. Chi sono?)

(Horse)

What am I?

(Dormo di giorno e volo di notte, ma non ho piume per aiutare il mio volo. Chi sono?)

(Bat)

(Sono conosciuto come re, la jungla è il mio regno. È difficile domarmi e ho una lunga criniera)

(Lion)

(Le mie ali sono usate come pinne così possono nuotare nell’acqua. Quando sono sulla terra a volte scivolo con la pancia sulla neve)

(Penguin)

Foto di copertina di Leeloo The First da Pexels

Scarica qui gli indovinelli in Pdf!

In breve Gli indovinelli sono sempre amatissimi dai bambini, ma quelli in inglese consentono anche di migliorare la comprensione di questa lingua e di ampliare il proprio vocabolario divertendosi.

