Indovinelli matematici: idee divertenti per allenare la mente

Insieme a quelli logici, gli indovinelli matematici sono il miglior modo per allenare la mente dei più piccoli e per rinfrescare le nozioni di aritmetica, algebra e geometria di tutta la famiglia.

Gli indovinelli intelligenti rappresentano un valido strumento di apprendimento per bimbi di tutte le età: ne esistono di davvero facili e di più difficili e complessi, sono prevalentemente ispirati alla vita di tutti i giorni e quindi migliorano anche lo spirito critico e il senso pratico.

Indovinelli matematici facili

Gli indovinelli matematici facili per bambini presentano in chiave divertente e sfidante i più semplici esercizi di matematica, con calcoli che anche i piccoli riescono a fare a mente. Ripassare le operazioni come addizioni e sottrazioni ma anche quesiti legati alle forme di geometria piana, introdotte già a partire dalla scuola primaria, diventa un gioco vero e proprio.

Ecco un valido elenco di indovinelli matematici facili con risposta

Sono un numero. Se mi aggiungi a 5, ottieni 10. Chi sono? Soluzione: Il numero 5 Ho 4 lati uguali e 4 angoli retti. Che figura sono? Soluzione: Il quadrato Se in una mano hai 3 mele e nell’altra ne hai 4, quante mele hai in tutto? Soluzione: 7 mele Un gallo fa un uovo sul tetto di una casa. Da che parte cade? Soluzione: Da nessuna parte, i galli non fanno le uova! Quante dita ci sono in due mani? Soluzione: 10 dita Se hai 12 biscotti e ne mangi 3, quanti te ne rimangono? Soluzione: 9 biscotti Cosa viene dopo il 9? Soluzione: Il 10 In una famiglia ci sono 5 fratelli e ognuno ha una sorella. Quanti figli ci sono in tutto? Soluzione: 6 (5 fratelli e 1 sorella in comune) Qual è quel numero che se lo giri, vale di meno? Soluzione: Il numero 9 (che diventa 6) Un tavolo ha 4 angoli. Se ne taglio uno, quanti angoli ha ora? Soluzione: 5 angoli Se due gemelli hanno 8 anni ciascuno, quanti anni avranno tra due anni? Soluzione: 10 anni ciascuno Quanti mesi in un anno hanno 28 giorni? Soluzione: Tutti e 12! Ho le facce ma non posso vederti. Cosa sono? Soluzione: Un dado Se ci vogliono 3 minuti per cuocere un uovo, quanto ci vorrà per cuocerne tre insieme? Soluzione: Sempre 3 minuti Qual è la metà di 10? Soluzione: 5

Da ripetere sotto l’ombrellone

Gli indovinelli matematici possono anche essere un ottimo passatempo per intrattenere i bambini in viaggio o sotto l’ombrellone quando si è in spiaggia. Se ci sono più bambini, vi consigliamo di organizzare una sorta di sfida a squadre per rendere il tutto più coinvolgente.

Qui sotto, trovate indovinelli matematici perfetti per le vacanze al mare:

Su un cono metto 2 palline di gelato, una al cioccolato e una alla fragola. Se ne aggiungo un’altra al pistacchio, quante palline ci sono in tutto? Soluzione: 3 palline di gelato. In spiaggia ci sono 5 file di ombrelloni. Ogni fila ha 10 ombrelloni. Quanti ombrelloni ci sono in tutto? Soluzione: 50 ombrelloni. Una stella marina ha 5 punte. Se sul fondale ne vedo 3, quante punte conto in totale? Soluzione: 15 punte. Sulla spiaggia trovo 12 conchiglie. Ne tengo 5, le più belle, e le altre le lascio sulla sabbia. Quante conchiglie ho lasciato? Soluzione: 7 conchiglie. Per la mia festa in giardino compro un’anguria e la taglio in 10 fette uguali. Se siamo in 5 amici e ne mangiamo una a testa, quante fette rimangono? Soluzione: 5 fette. Un secchiello può contenere 5 formine di sabbia. Se voglio fare un castello con 20 formine, quanti secchielli pieni di sabbia mi serviranno? Soluzione: 4 secchielli. Vado in vacanza per 2 settimane. Quanti giorni sono in totale? Soluzione: 14 giorni. In un’aiuola in fiore ci sono 6 farfalle. Se ne arrivano altre 7, quante farfalle volano ora sull’aiuola? Soluzione: 13 farfalle. Una scatola contiene 8 ghiaccioli. Se ne mangio uno al giorno, dopo una settimana quanti ghiaccioli mi saranno rimasti? Soluzione: 1 ghiacciolo (perché una settimana ha 7 giorni). Un traghetto per l’isola ha 100 posti per le persone. Se sono già saliti 80 passeggeri, quanti posti liberi sono rimasti? Soluzione: 20 posti. Sono una fetta d’anguria succosa. Ho una base curva e verde e due lati dritti che si incontrano in un punto. Che forma geometrica ricordo? Soluzione: Un triangolo. Per pranzo prepariamo un’insalata di riso con 4 ingredienti: riso, pomodori, mais e olive. Se decidiamo di aggiungere anche i wurstel e la mozzarella, quanti ingredienti ci saranno alla fine? Soluzione: 6 ingredienti. Le vacanze estive durano 3 mesi: giugno, luglio e agosto. Se luglio e agosto hanno 31 giorni ciascuno, quanti giorni sono in tutto questi due mesi? Soluzione: 62 giorni. Di sera, sento cantare 4 grilli nel prato. Se ogni grillo ha 6 zampe, quante zampe ci sono in totale sull’erba? Soluzione: 24 zampe. Al mattino la temperatura è di 20 gradi. A mezzogiorno sale di 10 gradi. Di quanto sarà la temperatura a mezzogiorno? Soluzione: 30 gradi.

A tema estate

Il bello degli indovinelli è che, a partire da quesiti anche apparentemente banali, possono essere personalizzati in base alle circostanze adattandosi, per esempio, alla stagione in cui ci si trova. Contestualizzare le operazioni di calcolo prendendo spunto da un tema, come quello estivo, coinvolge maggiormente i bambini e li rende più motivati a trovare la soluzione.

Ecco altri indovinelli matematici a tema estate da poter proporre loro in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico:

Nel mio secchiello ho raccolto 12 conchiglie. Un’onda birichina me ne porta via 5. Quante conchiglie mi sono rimaste? Soluzione: 7 conchiglie. Su una spiaggia ci sono 4 ombrelloni e sotto ogni ombrellone ci sono 2 bambini. Quanti bambini ci sono in totale sulla spiaggia? Soluzione: 8 bambini. Ho comprato un cono con 3 palline di gelato. Il sole ne fa sciogliere una prima che possa mangiarla. Quante palline mi restano da gustare? Soluzione: 2 palline di gelato. Sono una stella che non trovi in cielo, ma sul fondo del mare. Di solito ho 5 punte. Se trovi due di me, quante punte conti in totale? Soluzione: 10 punte (sono una stella marina). Un’anguria viene tagliata in 10 fette uguali. Se siamo in 5 amici e vogliamo mangiarne tutti lo stesso numero, quante fette spettano a ciascuno? Soluzione: 2 fette a testa. Per le mie vacanze, parto per una settimana intera e poi per altri 4 giorni. Quanti giorni durerà la mia vacanza? Soluzione: 11 giorni (7 + 4). Sulla sabbia vedo 3 granchi che camminano. Se ogni granchio ha 10 zampette, quante zampette si muovono in totale? Soluzione: 30 zampette. Un ghiacciolo alla menta costa 2 euro. Se pago con una banconota da 5 euro, quanti euro riceverò di resto? Soluzione: 3 euro. Costruisco un castello di sabbia con 6 torri. Un mio amico ne costruisce uno con la metà delle mie torri. Quante torri ha il suo castello? Soluzione: 3 torri. In una barca a remi ci sono 3 file di posti, e ogni fila può contenere 3 persone. Quante persone possono salire al massimo su quella barca? Soluzione: 9 persone.

In copertina Foto di Pvproductions Via Freepik.com

In breve Gli indovinelli matematici per bambini sono divertenti e aiutano a migliorare le loro abilità di calcolo. Tra aritmetica e geometria, ce ne sono di facili e di più difficili, da scegliere in base alla fascia di età e al livello di partenza di ogni bimbo.

