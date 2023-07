Grazie a Ronald McDonald House la famiglia resta unita anche se il bambino è in ospedale

Quando si scopre che il proprio bambino è gravemente malato niente sembra avere più importanza e la vita sembra interrompersi. I genitori sono travolti dal dolore e l’unico pensiero su cui si concentrano in quel momento è curare al meglio il proprio bambino nelle strutture maggiormente qualificate. Costi quel che costi.

Un po’ alla volta, però, emergono con forza dirompente anche le questioni più pratiche: “se l’ospedale è lontano da casa come faremo a stare vicino al nostro bambino? E come faremo a pagare il soggiorno in un albergo per così tanto tempo?”

Così al dolore per la malattia si aggiunge anche l’angoscia di “non farcela” e soprattutto di non riuscire a essere accanto al proprio bambino così come si vorrebbe in un momento della sua vita tanto traumatico e difficile.

Questi sono i pensieri di ogni famiglia alle prese con una malattia grave del proprio figlio. Ed è esattamente questo il pensiero che tanti anni fa colpì Fred Hill, campione della squadra di football di Philadelphia, quando sua figlia, la piccola Kim, si ammalò di leucemia. Durante la malattia della sua bambina, Fred si rese conto della necessità di pensare a un posto dove i genitori dei bambini malati potessero ritrovarsi per sostenersi a vicenda. Ray Kroc – che in quel momento aveva sotto contratto Fred Hill – venne fortemente colpito da questa idea e decise di sostenerla in pieno: ebbe così inizio, nel lontano 1974, la storia della Ronald McDonald House Charities® .

Una storia con tante pagine scritte (le Case Ronald McDonald e le Family Room interne ai principali ospedali pediatrici sono ormai una realtà in tutto il mondo) e tante ancora da scrivere come i molti progetti in cantiere che vedono sempre al centro il bambino e la sua famiglia, per offrire supporto e assistenza durante la drammatica esperienza di ospedalizzazione del proprio figlio.

Ronald McDonald in Italia

La Fondazione Ronald McDonald Italia è la sede italiana di Ronald McDonald House Charities® (RMHC®). Attiva in Italia dal 1999, la Fondazione – in sinergia con i principali centri pediatrici italiani – consente l’accesso a cure d’eccellenza per i bambini e supporta le famiglie in un momento di massima difficoltà attraverso i suoi programmi, le sue Case Ronald McDonald e le Ronald McDonald Family Room . “La Fondazione deve fornire al bambino e alla sua famiglia tutta l’assistenza umana e psicologica necessaria per affrontare con serenità i vari momenti delicati della malattia e della cura. La struttura nella quale tale servizio viene reso deve essere intesa come una casa lontano da casa, un luogo ove accanto alle strutture ospedaliere (oncologiche e terapeutiche) si possa riunire tutto il nucleo familiare per affrontare nel miglior modo possibile la malattia del bambino”, si legge infatti all’articolo 2 dello Statuto della Fondazione.

Case e Family Room

Le Case Ronald McDonald nei pressi degli ospedali e le Ronald McDonald Family Room direttamente al loro interno offrono ai bambini gravemente malati e ai loro genitori un ambiente familiare e sereno e dei servizi mirati, permettendo loro di condividere momenti di vita quotidiana, che aiutano a ritrovare la serenità e le energie necessarie nel periodo di terapia e subito successivo alle dimissioni. Va ricordato che in molti casi i bambini aiutati da Fondazione Ronald McDonald sono molto piccoli: nel 2020 nelle Case quasi il 50% degli ospiti erano genitori di bambini di un’età compresa fra 0 e 6 anni, nelle Family Room addirittura il 96% rientrava in questa fascia di età. Questo rende fondamentale una vicinanza costante della famiglia.

In Italia la prima Family Room (il cui accesso è gratuito) inaugurata nel 2008 si trova all’interno dell’ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna e da allora è stata oggetto di diversi restyling. Anno dopo anno, la Fondazione si è impegnata per far crescere e rafforzare una rete di accoglienza, prossimità e supporto. Nel 2021 (in piena pandemia da Covid-19), sono stati “varati” diversi “nuovi cantieri” , tra cui:

la prima Ronald McDonald Family Room di Firenze che sorgerà all’interno dell’Azienda Ospedaliero -Universitaria Careggi. Sarà una struttura prevalentemente a servizio del reparto di Terapia Intensiva Neonatale e mamme gravide a rischio. Questo nuovo spazio ospiterà anche laboratori creativi e attività di supporto e servizio organizzati dallo staff della Fondazione e dai volontari;

che sorgerà all’interno dell’Azienda Ospedaliero -Universitaria Careggi. Sarà una struttura prevalentemente a servizio del reparto di Terapia Intensiva Neonatale e mamme gravide a rischio. Questo nuovo spazio ospiterà anche laboratori creativi e attività di supporto e servizio organizzati dallo staff della Fondazione e dai volontari; la prima Casa Ronald McDonald di Milano che avrà una superficie di 1.000 mq articolati su 4 piani e comprenderà camere, aree comuni e aree funzionali che consentiranno alle famiglie di sentirsi accolte e di usufruire di servizi innovativi e di alta qualità. Partner ospedalieri del progetto sono Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi, cui si aggiungono numerosi partner aziendali e sostenitori privati. Mentre – lo ricordiamo – all’interno dell’Ospedale Niguarda è attiva la Family Room inaugurata a fine 2020.

In Italia sono comunque già attive altre 4 Case Ronald McDonald: a Firenze, a Brescia, a Roma Palidoro e a Roma Bellosguardo.

Casa Ronald McDonald Brescia può accogliere fino a 7 famiglie. La Casa si trova nelle vicinanze dell’ASST Spedali Civili di Brescia, centro d’eccellenza delle immunodeficienze primitive e nel trapianto del midollo osseo. Inaugurata nel 2008, ha accolto nel corso degli anni circa 550 famiglie.

può accogliere fino a 7 famiglie. La Casa si trova nelle vicinanze dell’ASST Spedali Civili di Brescia, centro d’eccellenza delle immunodeficienze primitive e nel trapianto del midollo osseo. Inaugurata nel 2008, ha accolto nel corso degli anni circa 550 famiglie. Casa Ronald McDonald Firenze può accogliere fino a 8 famiglie. La Casa si trova nelle vicinanze dell’Ospedale Pediatrico Meyer, che offre cure specifiche rivolte a neonati, bambini e adolescenti ed è un centro di eccellenza per lo studio e la cura di condizioni patologiche neonatali. Inaugurata nel 2013, ha accolto in 10 anni quasi 1.300 famiglie.

può accogliere fino a 8 famiglie. La Casa si trova nelle vicinanze dell’Ospedale Pediatrico Meyer, che offre cure specifiche rivolte a neonati, bambini e adolescenti ed è un centro di eccellenza per lo studio e la cura di condizioni patologiche neonatali. Inaugurata nel 2013, ha accolto in 10 anni quasi 1.300 famiglie. Casa Ronald McDonald Palidoro può accogliere fino a 33 famiglie. La Casa si trova all’interno del complesso dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, il più grande Policlinico e centro di ricerca pediatrico in Europa.

Inaugurata nel 2008, ha accolto nel corso degli anni più di 20.000 famiglie.

può accogliere fino a 33 famiglie. La Casa si trova all’interno del complesso dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, il più grande Policlinico e centro di ricerca pediatrico in Europa. Inaugurata nel 2008, ha accolto nel corso degli anni più di 20.000 famiglie. Casa Ronald McDonald Roma Bellosguardo può accogliere fino a 16 famiglie. La Casa si trova all’interno del Parco comunale di Bellosguardo, a 8 km dalla sede dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù del Gianicolo.

Inaugurata nel 2011, ha accolto nel corso degli anni più di 1.400 famiglie.

