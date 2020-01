I cinque effetti benefici della merenda

Anche se alcuni la sottovalutano, la merenda rappresenta uno dei pasti fondamentali per un bambino. Infatti, assicura il giusto rifornimento di energia fra un pasto e l’altro, evitando così che il piccolo arrivi troppo affamato al pranzo e alla cena. Ma non solo: uno studio condotto da un gruppo di esperti italiani, con il coordinamento di Nutrition Fondation of Italy, e pubblicato sull’International Journal of Food Sciences and Nutrition, rivela che gli spuntini di metà mattina e metà pomeriggio hanno almeno cinque effetti benefici.

È un pasto fondamentale

Secondo gli autori dello studio, una merenda sana ed equilibrata è un’alleata della salute e del benessere dei bambini per almeno cinque ragioni:

garantisce un maggior controllo dell’appetito; ha un impatto favorevole sul metabolismo; contribuisce alla qualità della dieta; se consumata nell’ambito di un’alimentazione varia e adeguata al fabbisogno individuale, aiuta a tenere sotto controllo il peso; può diminuire il livello di stress agendo come “comfort food”. In pratica, regala al bambino soddisfazione e appagamento, senza alterare il bilancio complessivo di energia e nutrienti.

Meglio variare il più possibile

Ma qual è la merenda ideale? Occorre sapere che lo spuntino mattutino dovrebbe fornire il 5-8% delle calorie giornaliere e quello pomeridiano il 7-10%. Entrambi, inoltre, dovrebbero essere nutrienti, cioè contenere carboidrati, grassi e una piccola quantità di proteine e vitamine. Se possibile, sarebbe bene variarli il più possibile nell’arco della settimana, tenendo conto anche dei gusti del bambino. Via libera, dunque, a frutta o frullati senza zuccheri aggiunti, yogurt, biscotti, grissini, piccoli panini, ma anche a marmellate, gelati, merende confezionate. La cosa importante nell’alimentazione per bambini è usare il buon senso: non bisogna mai esagerare con gli snack meno salutari e bisogna fare attenzione al resto dell’alimentazione, che deve essere sempre sana e bilanciata.

Spuntini già pronti

A merenda si possono proporre al bambino anche prodotti già pronti, come i nuovi spuntini completi di Citterio, nati grazie alla collaborazione con Disney Italia e all’adesione al progetto Cucina Disney.

Da sapere

Fonti / Bibliografia AP&B Alimentazione, Prevenzione & Benessere n. 4 - 2019AP&B Alimentazione, Prevenzione & Benessere n. 4 - 2019

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.