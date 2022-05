Come proteggere i più piccoli dal sole? La risposta è semplice: usando tanta prudenza e affidandosi ai solari su misura, nonché al buon senso.

Quando esporre i neonati al sole?

I piccoli non dovrebbero mai essere esposti in maniera diretta al sole prima dei sei mesi di vita: i neonati hanno una cute fragile e indifesa perché i melanociti, le cellule che producono il pigmento scuro, sono immaturi e incapaci di sviluppare l’abbronzatura che è lo scudo naturale contro il sole. Anche sul balcone di casa e a maggior ragione fuori, quindi, i bebè vanno tenuti all’ombra: non ci sono solari né ombrellini che tengano perché anche il riverbero può scottare.

Quando esporre i bambini al sole?

Dopo i sei mesi i piccoli possono stare al sole ma sempre con la dovuta protezione e rispettando la regola di privilegiare le ore meno assolate e più fresche, dalle 8 alle 11 della mattina e dalle 17 alle 19 di pomeriggio.

Perché i bambini vanno protetti al sole?

Il primo rischio è quello che si scottino prendendo nei casi più gravi un’insolazione. In secondo luogo, l’esposizione può causare eritemi e arrossamenti che possono compromettere il benessere del piccolo. È dato ormai certo poi che eritemi e scottature in età infantile “esauriscono” in tempi brevi il capitale protettivo della cute aprendo la strada da adulti alla comparsa di tumori cutanei.

Come proteggere i bambini dal sole?

Con un solare. Ma quale usare? Solo solari specifici per i più piccoli, formulati privilegiando i filtri fisici che hanno molecole grandi e rimangono quindi sulla superficie della cute (un classico esempio è l’ossido di zinco) senza attraversarne la barriera. Sono filtri del tutto innocui capaci di riflettere i raggi, offrendo una protezione efficace che dura a lungo. Quando i piccoli crescono si possono scegliere solari con una componente mista cioè con filtri sia fisici sia chimici (agiscono assorbendo le radiazioni) che permettono di avere consistenze più fluide e facili da applicare.

In sintesi Quando va messo il solare ai bambini? Ogni due ore e sempre dopo il bagno. Per avere la giusta protezione lo schermo protettivo va rimesso con regolarità almeno ogni due ore e sempre dopo che si esce dall’acqua o si fa la doccia, anche se la formula è resistente all’acqua. Come rinfrescare i bambini? Semplicemente tenendoli all’ombra. Nelle ore centrali della giornata, dalle 11 alle 17, i più piccoli dovrebbero stare a casa. Tenendo sempre conto che i bebè sotto i sei mesi non andrebbero esposti mai sole diretto.

