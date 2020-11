I disegni dei bambini si trasformano in piatti e tazze

Quale genitore non ha mai accarezzato l’idea di trasformare i capolavori dei propri figli in oggetti più duraturi e resistenti? Alcuni l’hanno anche fatto, facendo stampare su cuscini, magliette, tovagliette i disegni dei loro bambini. C’è anche chi se li è fatti tatuare sulla pelle. Maria Teresa di Palma, figlia di un ceramista di Grottaglie (Ta), ha pensato di trasferirli sulla ceramica, per dare vita a tazze e piatti davvero originali.

Disegnare fa bene

Praticamente tutti i bambini amano disegnare. All’inizio “semplici” scarabocchi, che però agli occhi di mamma e papà sembrano spesso delle opere d’arte, e poi disegni sempre più studiati e ricchi di particolari. C’è chi nutre una vera e propria passione per il disegno, trascorrendo parte delle proprie giornate fra fogli, matite, pennarelli e tempere. Del resto, si tratta di un’attività stimolante e fondamentale per la crescita, che aiuta i piccoli a rielaborare le esperienze vissute e a maturare a livello psicologico e cognitivo. E, infatti, i disegni dei bambini nascondono quasi sempre dei significati.

Un modo per aumentare l’autostima dei bambini

Ora i disegni dei bambini possono trasformarsi in tazze e piatte grazie al progetto di Maria Teresa di Palma. “Mia figlia Martina ama disegnare e un giorno ho pensato: perché non fare colazione o addobbare la tavola con i suoi bellissimi disegni? L’espressività dei bambini e la loro autenticità vengono trasformate così in un imitabile e prezioso pezzo d’arte” spiega la stessa Di Palma. Grazie a una particolare tecnica di decalcomania e decorazione delle superfici, i ghirigori, i pagliacci, gli arcobaleni, gli alberi e tutte le creazioni dei bambini possono andare a impreziosire un set di tazzine, piatti e piattini. Un modo per abbellire e rendere più divertenti le ceramiche di casa, ma anche per accrescere l’autostima dei piccoli artisti: chissà come sarebbero contenti e appagati i bambini di vedere i loro disegni nella credenza o in tavola.

Un aiuto in più per questo momento

Trasformare i disegni dei bambini in tazze e piatti è sempre una buona idea, ma lo è a maggior ragione in questo momento. Infatti, oggi più che mai i piccoli hanno bisogno di sprigionare i loro pensieri e le loro fantasie e di dedicarsi ad attività piacevoli.

Lo sapevi che? I colori che usano i bambini per le loro creazioni artistiche possono aiutare a comprendere meglio il loro carattere.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.