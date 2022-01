Il sonno dei neonati regolare previene il sovrappeso da grandi

Esiste un modo semplice con il quale, secondo gli esperti, i genitori possono prendersi cura della salute dei bambini fin da piccoli: aiutarli a riposare bene. Il sonno dei neonati regolare e profondo, infatti, aiuta anche a combattere il sovrappeso da grandi.

Lo studio sul sonno dei neonati

Sembra, infatti, che i bambini che dormono di più durante la notte e si svegliano meno, abbiano anche probabilità inferiori di accumulare chili di troppo. Lo ha rilevato una ricerca di Brigham and Women’s Hospital e the Massachusetts General Hospital, pubblicata sulla rivista Sleep. Lo studio ha verificato che anche nei bambini succede quello che da tempo è confermato negli adulti: la relazione tra il mantenere un peso sano e il dormire a sufficienza.

Il team di esperti ha condotto osservazioni su un totale di 298 bimbi nati al Massachusetts General Hospital tra il 2016 e il 2018. A ogni neonato è stato fissato alla caviglia un orologio da actigrafia, un dispositivo in grado di rilevare schemi di attività e riposo nel corso di più giorni. I ricercatori hanno quindi registrato e analizzato il sonno dei neonati di tre notti, a uno e a sei mesi dopo la nascita. Nel frattempo, i genitori tenevano diari nei quali registravano il ritmi del sonno dei bambini.

Più sonno, migliore forma fisica

I ricercatori inoltre hanno calcolato l’indice di massa corporea di ogni bambino in base al peso e all’altezza e ha determinato quali sono stati classificati come sovrappeso. Si è scoperto che dormire anche solo un’ora in più a notte era associato a una diminuzione del 26% del rischio di sovrappeso. Inoltre, i neonati che si erano svegliati meno durante la notte avevano un rischio inferiore di aumento di peso. Secondo gli studiosi, dormire di più può promuovere pratiche di alimentazione di routine e autoregolazione, entrambi fattori che aiutano a mitigare l’eccesso di cibo.

Come regolarizzare il sonno dei bambini

Il sonno dei neonati è spesso irregolare, perché i piccolissimi hanno bisogno di tempo per abituarsi all’alternanza luce-buio che favorisce lo sviluppo dei ritmi circadiani. Per questo, è normale che nelle prime settimane di vita i bambini si sveglino spesso. Si deve quindi avere pazienza, ma nel frattempo piccoli accorgimenti possono aiutare. Per esempio, portare a passeggio il piccolo durante il giorno e restare in casa quando fa buio, sembra aiutare questo processo. Inoltre, durante il giorno in casa è bene che ci siano normali ritmi e rumori quotidiani, evitando il silenzio assoluto. Al contrario, durante la notte occorrono silenzio e buio, lasciando solo una piccola luce di cortesia nella stanza del piccolo.

Lo sapevi che? Dormire in modo regolare ha molti benefici: aiuta la crescita fisica, favorisce lo sviluppo cognitivo, fissa i ricordi e stimola l’attività del sistema di difese contro le malattie.

L'evoluzione del sonno del neonato

