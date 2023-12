Influenza intestinale 2023: sintomi, durata e cure

L'influenza intestinale o gastroenterite virale è spesso dovuta al Rotavirus, responsabile di malessere, vomito e diarrea. Non occorre assumere farmaci, ma somministrare al bambino molti liquidi, soluzioni elettrolitiche e probiotici

Se il bambino ha un’influenza intestinale con nausea e vomito, è importante garantirgli una corretta idratazione proponendogli spesso da bere, soprattutto soluzioni elettrolitiche che reintegrano i liquidi e i minerali. L’alimentazione deve essere leggera, a base di cereali, patate e carote, solo dal momento in cui non ci sono più crisi di vomito

In caso di influenza intestinale nei bambini, è importante almeno per la fase acuta somministrare molti liquidi. Le scariche diarroiche e il vomito infatti causano una importante perdita di liquidi e di sali minerali, soprattutto di sodio e di potassio. Questo, soprattutto nei bambini più piccoli al di sotto dei due anni, espone a un serio rischio di disidratazione . Di conseguenza è bene:

L’ influenza intestinale 2023 può essere provocata da uno di questi virus che colpiscono in inverno e causano gastroenterite, probabilmente il Rotavirus, e ha una durata di tre o quattro giorni. In alcuni casi, può arrivare a dieci giorni circa. Si diffonde soprattutto nei luoghi chiusi con scarsa aerazione, come nidi, scuole, locali pubblici. I virus responsabili si trasmettono infatti da una persona all’altra attraverso le goccioline di saliva, con i colpi di tosse o semplicemente parlando. I sintomi compaiono uno-tre giorni dopo il contatto con la persona infetta. La fase acuta dura solitamente due giorni, seguita da un periodo in cui avviene una graduale ripresa con la scomparsa dei sintomi. La sensazione di debolezza e di stanchezza, dovuta alla perdita di liquidi e minerali, può durare più a lungo.

È arrivata anche quest’anno l ’influenza intestinale : un intenso malessere che ha colpito un po’ tutti, adulti e bambini, incidendo soprattutto sul benessere dei più piccoli. Caratterizzata da febbre, vomito e dissenteria, ha una durata di pochi giorni, ma è bene non trascurarla. Ecco dunque come affrontare l’ influenza intestinale del 2023 .

