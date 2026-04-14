10 Lavoretti primaverili per bambini da fare a casa

Con l’arrivo della bella stagione ci si può divertire a creare tanti lavoretti primaverili che celebrano il risveglio della natura. I bambini potranno darsi da fare insieme ai loro genitori, scatenando la fantasia con progetti che spesso richiedono materiali di recupero o comunque economici e facili da trovare. Si possono realizzare, ad esempio, disegni colorati che esprimono tutto lo spirito della primavera, ghirlande per decorare la casa, vasi con materiali di recupero per ospitare fiori o piantine e tanto altro ancora.

I tubi di cartone dei rotoli di carta igienica sono uno dei materiali più amati per i lavoretti. Aggiungendo piccoli dettagli in cartoncino, possono diventare simpatici animaletti come coniglietti e pulcini, che spesso annunciano l’arrivo della primavera.

Per realizzare questi graziosi tulipani fai-da-te con gusci di pistacchio, servono pochi materiali semplici e facilmente reperibili. È un lavoretto primaverile adatto a bimbi a partire dai 6 anni circa, con la supervisione di un adulto.

La realizzazione è semplice e creativa:

Per realizzare la mangiatoia per uccelli con una bottiglia di plastica servono materiali semplici e di recupero. Anche in questo caso, per alcuni passaggi servirà la supervisione di un adulto.

Basta poco per dare un tocco primaverile ad una semplice cornice per foto!

Questo lavoretto unisce riciclo e creatività, trasformando un semplice contenitore in un oggetto decorativo.

Questo lavoretto creativo è perfetto per avvicinare i bambini alla natura!

Ecco un lavoretto primaverile facile, adatto anche alle manine dei più piccoli.

Questo lavoretto consiste nel creare un albero primaverile colorato, lavorando a strati:

Per realizzare un vasetto per fiori con bottiglia di plastica riciclata servono materiali semplici, che spesso si hanno già in casa.

Per realizzare una decorazione primaverile con coniglietti in carta servono materiali semplici e facilmente reperibili.

Questo lavoretto primaverile per bambini consiste nel creare una ghirlanda verde a tema quadrifogli, perfetta per decorazioni di stagione.

In breve

Le bottiglie vuote si possono trasformare in mangiatorie per uccelli, i gusti d’uovo in piccoli vasi per germogli: le idee per lavoretti primaverili semplici e creativi sono davvero tante e adatte a tutti!