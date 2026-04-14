10 Lavoretti primaverili per bambini da fare a casa

Francesca Scarabelli A cura di Francesca Scarabelli Pubblicato il 14/04/2026 Aggiornato il 14/04/2026

Materiali semplici o di recupero si possono trasformare in oggetti per decorare la casa o il giardino in primavera: bastano creatività, fantasia e manualità!

Lavoretti di primavera per bambini

Con l’arrivo della bella stagione ci si può divertire a creare tanti lavoretti primaverili che celebrano il risveglio della natura. I bambini potranno darsi da fare insieme ai loro genitori, scatenando la fantasia con progetti che spesso richiedono materiali di recupero o comunque economici e facili da trovare. Si possono realizzare, ad esempio, disegni colorati che esprimono tutto lo spirito della primavera, ghirlande per decorare la casa, vasi con materiali di recupero per ospitare fiori o piantine e tanto altro ancora.

1) Pulcini coniglietti con i rotoli di carta igienica

I tubi di cartone dei rotoli di carta igienica sono uno dei materiali più amati per i lavoretti. Aggiungendo piccoli dettagli in cartoncino, possono diventare simpatici animaletti come coniglietti e pulcini, che spesso annunciano l’arrivo della primavera.

pulcini e coniglietti con rotoli di cartaigienica

Occorrente

  • Tubi di cartone dei rotoli di carta igienica
  • Cartoncino colorato
  • Pastelli, pennarelli o tempere
  • Colla.

Procedimento

  1. Dopo aver deciso che animaletto creare, si possono disegnare su un cartoncino zampette, orecchie e codini per i coniglietti oppure ali, becchi e creste per i pulcini.
  2. Ritagliarli e a decorarli con pastelli o pennarelli.
  3. I rotoli possono essere colorati, per poi attaccare con un po’ di colla i dettagli in cartoncino.
  4. L’ultimo tocco sarà quello di disegnare occhi e musetto degli animali.

2) Fiori primaverili con gusci di pistacchio

Per realizzare questi graziosi tulipani fai-da-te con gusci di pistacchio, servono pochi materiali semplici e facilmente reperibili. È un lavoretto primaverile adatto a bimbi a partire dai 6 anni circa, con la supervisione di un adulto.

tulipani fai da te

Occorrente

  • Gusci di pistacchio puliti e asciutti
  • Colla a caldo o colla vinilica
  • Colori acrilici o tempere
  • Pennelli
  • Bastoncini di legno o stecchini per gli steli
  • Nastro o carta verde
  • Forbici
  • Una base decorativa (vasetto, scatolina o spugna floreale)

Procedimento

La realizzazione è semplice e creativa:

  1. pulire bene i gusci di pistacchio e lasciarli asciugare
  2. incollare tra loro 3-4 gusci formando la corolla del tulipano
  3. lasciare asciugare la colla, poi dipingere i petali con i colori scelti
  4. colorare anche i bastoncini di verde oppure rivestili con nastro o carta
  5. fissare ogni fiore sulla punta del bastoncino con la colla
  6. inserire gli steli nella spugna per fiori e poi nella base scelta (vasetto o scatola) per creare una composizione decorativa
  7. in alternativa, i più esperti potranno creare un cestino usando gli stecchini per gelati, da unire con la colla.

3) Mangiatoia per uccelli con materiale di recupero

Per realizzare la mangiatoia per uccelli con una bottiglia di plastica servono materiali semplici e di recupero. Anche in questo caso, per alcuni passaggi servirà la supervisione di un adulto.

mangiatoia per uccelli

Occorrente

  • una bottiglia di plastica vuota e pulita
  • semi per uccelli
  • bastoncini di legno o cucchiai di legno per creare i posatoi
  • spago resistente
  • forbici o taglierino (da usare con un adulto).

Procedimento

  1. Lavare e asciugare bene la bottiglia
  2. Fare dei piccoli fori sui lati della bottiglia (operazione da far fare ad un adulto) e inserire i bastoncini o cucchiai nei fori, creando dei posatoi per gli uccelli (facoltativo)
  3. Ritagliare un’apertura nella bottiglia in modo che gli uccelli possano accedere ai semini
  4. Riempire la bottiglia con il becchime
  5. Chiudere il tappo e legare uno spago al collo della bottiglia
  6. Appendere la mangiatoia ad un ramo.

4) Cornice per foto primaverili

Basta poco per dare un tocco primaverile ad una semplice cornice per foto!

Cornice per foto primaverile

Occorrente

  • Una cornice bianca in cartone o legno
  • cartoncini o carta colorata (anche fantasia)
  • forbici
  • colla
  • matita
  • pennarelli
  • decorazioni come glitter o adesivi (facoltativi).

Procedimento

  1. Disegnare delle farfalle sulla carta colorata e ritagliale con cura
  2. piegare leggermente le ali verso l’alto per dare un effetto tridimensionale
  3. decorare la cornice colorandola o aggiungendo piccoli dettagli (facoltativo)
  4. incollare le farfalle sulla cornice, lasciando alcune ali leggermente sollevate
  5. inserire una bella foto all’interno della cornice.

5) Vasetto per fiori decorato

Questo lavoretto unisce riciclo e creatività, trasformando un semplice contenitore in un oggetto decorativo.

Vasetto per fiori decorato

Occorrente

  • Vasetto o barattolo di vetro ben pulito
  • Colori acrilici o tempere
  • Pennelli
  • Spugnetta (facoltativa, per creare effetti decorativi)
  • Nastro, spago o altri elementi decorativi (facoltativi).

Procedimento

  1. Lavare e asciugare bene il vasetto
  2. Se necessario, stendere una base di colore uniforme e lasciarla asciugare
  3. Disegnare un motivo floreale o naturale sulla superficie
  4. Dipingere il disegno usando colori vivaci, riempiendo le forme con cura
  5. Aggiungere dettagli decorativi, usando ad esempio spago, nastri o piccoli elementi incollati
  6. Lasciare asciugare completamente prima di mettervi una piantina o dei fiori.

6)Piccoli vasi con gusci d’uovo

Questo lavoretto creativo è perfetto per avvicinare i bambini alla natura!

vasi con gusci d'uovo

Occorrente

  • Gusci d’uovo svuotati e puliti con cura
  • Terra o terriccio per piante
  • Semi di erbe aromatiche, fiori, insalata o piccoli ortaggi
  • Cucchiaino
  • Contenitore porta-uova per tenerli in posizione
  • Pennarelli o colori (facoltativi, per decorare).

Procedimento

  1. Rompere delicatamente la parte superiore dell’uovo e svuotarlo, cercando di mantenere il guscio il più intero possibile
  2. Lavare e lasciare asciugare bene i gusci
  3. Decorare i gusci con disegni o faccine (facoltativo)
  4. Riempire ogni guscio con un po’ di terriccio usando un cucchiaino
  5. Mettere alcuni semi in ogni guscio e coprirli con un leggero strato di terra
  6. Aggiungere qualche goccia d’acqua per inumidire il terreno
  7. Sistemare i gusci nel contenitore delle uova e metterli in un luogo luminoso
  8. Con il tempo si vedranno spuntare i primi germogli: i gusci funzionano come piccoli vasetti naturali e biodegradabili.

7) Albero primaverile

Ecco un lavoretto primaverile facile, adatto anche alle manine dei più piccoli.

Albero primaverile

Occorrente

  • Foglio di carta spessa o cartoncino
  • Colori a tempera
  • Pennelli
  • Matita
  • Tavolozza o piattino
  • Bicchiere con acqua
  • Fogli di giornale per proteggere il tavolo.

Procedimento

Questo lavoretto consiste nel creare un albero primaverile colorato, lavorando a strati:

  1. proteggere il tavolo e preparare tutti i materiali
  2. disegnare con la matita il tronco e i rami dell’albero
  3. dipingere prima le forme principali con un pennello più grande
  4. lasciare asciugare, poi aggiungere le foglie usando tocchi di colore e piccole pennellate
  5. usare colori diversi (verde, rosa, giallo) per creare un effetto primaverile
  6. lasciare asciugare completamente il disegno.

8) Vasi con bottiglie di plastica

Per realizzare un vasetto per fiori con bottiglia di plastica riciclata servono materiali semplici, che spesso si hanno già in casa.

Vasi con bottiglie di plastica

Occorrente

  • Una bottiglia di plastica vuota e pulita
  • Forbici o taglierino (da usare con l’aiuto di un adulto)
  • Colori acrilici o tempere
  • Pennelli
  • Colla vinilica o colla a caldo (facoltativa)
  • Spago, stoffa, carta colorata o materiali decorativi di recupero (facoltativi)
  • Terriccio e una piccola piantina o semi di fiori.

Procedimento

  1. Lavare e asciugare bene la bottiglia di plastica
  2. Tagliare la parte superiore della bottiglia per ottenere la forma del vasetto (operazione da fare con un adulto)
  3. Levigare leggermente i bordi per renderli più sicuri
  4. Dipingere la superficie con colori vivaci
  5. Lasciare asciugare completamente il colore
  6. Decorare il vasetto con materiali di recupero come spago, stoffa o carta colorata
  7. Riempire la base con terriccio e mettervi una piantina o dei semi.

9) Festone decorativo con coniglietti

Per realizzare una decorazione primaverile con coniglietti in carta servono materiali semplici e facilmente reperibili.

Festone decorativo con coniglietti

Occorrente

  • Cartoncino bianco o colorato
  • carta decorativa facoltativa
  • forbici
  • colla stick o colla vinilica
  • matita
  • pennarelli o pastelli per dettagli
  • glitter o adesivi (facoltativi per decorare)
  • filo o nastro per appenderlo come decorazione.

Procedimento

  1. Disegnare su un cartoncino la sagoma di un coniglietto
  2. ritagliare con attenzione seguendo i contorni
  3. creare piccoli dettagli come orecchie, zampe e decorazioni ritagliando nel cartoncino delle forme aggiuntive o usando carta colorata (facoltativo)
  4. incollare eventuali dettagli decorativi per dare profondità e contrasto
  5. disegnare occhi, naso e dettagli con i pennarelli
  6. aggiungere elementi decorativi come fiocchi e fiori
  7. se si desidera appenderlo, incollare un filo sul retro; più coniglietti incollati sullo stesso nastro possono creare un festone decorativo.

10) Ghirlanda di quadrifogli

Questo lavoretto primaverile per bambini consiste nel creare una ghirlanda verde a tema quadrifogli, perfetta per decorazioni di stagione.

Ghirlanda di quadrifogli

Occorrente

  • Cartoncino o carta verde di diverse tonalità
  • sagome di quadrifoglio stampate o disegnate a mano
  • forbici
  • colla stick o colla vinilica
  • base per ghirlanda in cartone, cartoncino o polistirolo
  • nastro verde o spago
  • matita
  • decorazioni facoltative come glitter, fiori finti, perline.

Procedimento

  1. Disegnare o ricalcare più sagome di quadrifoglio su cartoncini verdi e ritagliarle con cura
  2. Si possono usare diverse tonalità di verde per rendere la ghirlanda più vivace
  3. Preparare una base circolare in cartone o polistirolo, che sarà la struttura della ghirlanda
  4. Incollare i quadrifogli lungo tutta la base, sovrapponendoli leggermente per creare volume
  5. Continuare fino a coprire tutta la ghirlanda in modo uniforme
  6. Aggiungere decorazioni extra come fiocchi, glitter o piccoli fiori
  7. Fissare un nastro o uno spago per poterla appendere.
 
 
 

In breve

Le bottiglie vuote si possono trasformare in mangiatorie per uccelli, i gusti d’uovo in piccoli vasi per germogli: le idee per lavoretti primaverili semplici e creativi sono davvero tante e adatte a tutti!

 

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