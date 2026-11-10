L’11 novembre si celebra San Martino, una ricorrenza che porta con sé storie, tradizioni e suggestive atmosfere autunnali. È una festa che offre anche una bella occasione per trascorrere del tempo insieme ai più piccoli, raccontando loro una storia speciale e dando spazio alla fantasia con carta, colori e materiali di riciclo.

Ma qual è il significato di questa ricorrenza? San Martino di Tours era un soldato romano che, secondo la tradizione, durante una fredda giornata incontrò un mendicante infreddolito. Mosso dalla compassione tagliò in due il proprio mantello con la spada e ne donò metà all’uomo per aiutarlo a ripararsi dal freddo. Quella stessa notte, secondo la leggenda, Gesù gli apparve in sogno indossando proprio quel mantello, come segno di riconoscenza per il suo gesto generoso.

Da questo episodio nasce il significato più importante della festa di San Martino: la solidarietà, la generosità e l’importanza di aiutare chi è in difficoltà, valori preziosi da trasmettere anche ai bambini.

La ricorrenza è conosciuta anche per la cosiddetta Estate di San Martino: intorno all’11 novembre può capitare che arrivino alcune giornate insolitamente miti e soleggiate, quasi un piccolo ritorno dell’estate prima dell’arrivo dell’inverno. In diverse località, soprattutto nel Nord Italia, la festa viene celebrata con lanterne luminose, cortei, canti e iniziative dedicate ai più piccoli.

Per far conoscere questa tradizione ai bambini in modo divertente e coinvolgente, possiamo proporre alcuni lavoretti ispirati alla storia del Santo e ai suoi simboli più caratteristici. Dalla lanterna al mantello da colorare, passando per il cavallo realizzato con materiali di recupero, ecco 5 idee creative per festeggiare San Martino insieme ai bambini.

1. La lanterna di San Martino

La lanterna è uno dei simboli più caratteristici della festa di San Martino. Realizzarla insieme ai bambini è un’attività creativa e divertente perfetta per avvicinarli a questa tradizione e raccontare loro il significato della luce, della solidarietà e della generosità.

Una volta terminata, la lanterna potrà essere utilizzata per decorare la cameretta oppure per partecipare a una piccola passeggiata luminosa in famiglia.

Occorrente

Un barattolo di vetro pulito (in alternativa, un contenitore trasparente di plastica)

carta velina colorata, preferibilmente gialla, arancione e rossa

colla vinilica

un pennello

forbici con punta arrotondata

un nastrino colorato

una piccola candela LED.

Procedimento

Per prima cosa, pulite accuratamente il barattolo e asciugatelo bene. Se utilizzate un contenitore di plastica assicuratevi che sia abbastanza rigido e stabile. Tagliate la carta velina in tanti piccoli pezzetti scegliendo i colori tipici dell’autunno, come il giallo, l’arancione e il rosso Con l’aiuto di un pennello stendete uno strato sottile di colla vinilica sulla superficie esterna del barattolo. Applicate i pezzetti di carta velina uno alla volta, sovrapponendoli leggermente fino a ricoprire tutto il contenitore. Potete alternare i colori per creare un effetto variopinto. Lasciate asciugare completamente la colla. Nel frattempo decorate il bordo del barattolo con un nastrino colorato. Inserite all’interno una piccola candela LED e accendetela: la luce filtrerà attraverso la carta velina creando un’atmosfera calda e suggestiva.

Consiglio di sicurezza: utilizzate candele LED, evitando fiamme libere. Le attività con forbici e colla devono essere svolte sotto la supervisione di un adulto.

2. Il mantello di San Martino da colorare e ritagliare

Tra i simboli più importanti della storia di San Martino c’è proprio il mantello, che il santo divise in due per donarne una parte ad un povero infreddolito. Per ricordare questo gesto di generosità possiamo proporre ai bambini un lavoretto semplice: realizzare un mantello di carta da colorare, ritagliare e decorare a piacere.

Sarà anche un’occasione per ripercorrere insieme la leggenda e riflettere sull’importanza della condivisione.

Occorrente

Un foglio di cartoncino bianco

matite colorate, pennarelli o pastelli a cera

forbici con punta arrotondata

colla stick

pezzetti di carta velina rossa e arancione

glitter o adesivi decorativi (facoltativi)

un modello di mantello da stampare oppure una matita per disegnarne la sagoma.

Procedimento

Per prima cosa disegnate sul cartoncino la sagoma di un mantello: potete realizzare una forma semicircolare, leggermente più stretta nella parte superiore e più ampia verso il basso. In alternativa stampate un modello già pronto. Lasciate che i bambini colorino il mantello con le tonalità che preferiscono. Il rosso è il colore tradizionalmente associato a San Martino, ma si possono utilizzare anche il giallo, l’arancione e il marrone per richiamare i colori dell’autunno. Una volta terminata la colorazione aiutate i più piccoli a ritagliare la sagoma seguendo il contorno. I bambini più grandi potranno occuparsi autonomamente di questo passaggio, utilizzando forbici adatte alla loro et Per rendere il mantello ancora più originale potete incollare sulla superficie pezzetti di carta velina, creando un collage colorato. Si possono aggiungere anche stelline, foglie, cuoricini e altri elementi decorativi. Se volete richiamare più da vicino la leggenda, tracciate una linea al centro del mantello e ritagliate la sagoma in due parti, proprio come fece San Martino per condividere il suo indumento con il mendicante. Incollate le due metà su un altro foglio lasciando un piccolo spazio tra loro oppure conservatele separate per utilizzarle come decorazioni.

Il mantello di San Martino è pronto! Potete appenderlo in classe, appoggiarlo su un cartellone dedicato alla festa oppure utilizzarlo per raccontare ai bambini la storia del santo.

3. Il cavallo di San Martino con materiali di riciclo

San Martino viene spesso rappresentato a cavallo, mentre attraversa il villaggio indossando il suo mantello. Per ricreare uno dei protagonisti della leggenda possiamo proporre ai bambini un lavoretto creativo utilizzando materiali di recupero che abbiamo già in casa.

Con un semplice rotolo di carta igienica, un po’ di cartoncino e tanta fantasia sarà possibile realizzare un simpatico cavallino da personalizzare.

Occorrente

Un rotolo di cartone della carta igienica

cartoncino marrone o bianco

carta colorata

lana o fili di spago per realizzare la criniera e la coda

pennarelli

colla vinilica o stick

forbici con punta arrotondata

2 occhietti adesivi (facoltativi).

Procedimento

Per prima cosa prendete il rotolo di carta igienica, che diventerà il corpo del cavallino. Se desiderate potete rivestirlo con un foglio di cartoncino marrone, fissandolo con un po’ di colla. Sul cartoncino disegnate la testa del cavallo con il muso e due piccole orecchie appuntite. Ritagliate la sagoma e decoratela con i pennarelli, aggiungendo gli occhi e le narici. Incollate la testa ad un’estremità del rotolo, orientandola leggermente verso l’alto per dare al cavallino un aspetto più realistico. Per realizzare le zampe ritagliate quattro strisce di cartoncino marrone, piegatele a fisarmonica oppure lasciatele dritte e incollatele nella parte inferiore del rotolo. Ora dedicatevi alla criniera: tagliate alcuni fili di lana marrone o nera e incollateli lungo la parte superiore della testa e del collo. Potete anche utilizzare striscioline di carta colorata. Con un altro pezzetto di lana o di spago create la coda e fissatela nella parte posteriore del rotolo. Per completare il lavoretto potete aggiungere una piccola sella di cartoncino rosso ispirata al mantello di San Martino oppure decorate il cavallino con stelline e piccoli disegni autunnali.

I bambini potranno divertirsi a realizzare tanti cavallini diversi, cambiando i colori della criniera e del corpo.

4. Il disegno di San Martino a cavallo

Un’altra attività semplice e divertente da proporre ai bambini in occasione dell’11 novembre è realizzare un disegno dedicato a San Martino a cavallo.

Attraverso colori, matite e pennarelli, i piccoli potranno rappresentare la scena più famosa della leggenda: il santo che, incontrando un mendicante infreddolito, decide di dividere con lui il proprio mantello. È un lavoretto adatto anche ai bambini più piccoli.

Occorrente

Un foglio da disegno bianco, preferibilmente in formato A4

matite colorate

pennarelli

pastelli a cera

matita e gomma

un modello di San Martino a cavallo da stampare (facoltativo).

Procedimento

Per prima cosa invitate i bambini a osservare alcune immagini di San Martino a cavallo, raccontando brevemente la storia del santo e il suo gesto generoso. Sul foglio bianco disegnate la sagoma di un cavallo. I bambini più grandi potranno provare a realizzarlo autonomamente, mentre per i più piccoli è possibile utilizzare un modello prestampato. Aggiungete la figura di San Martino, con il suo elmo, la spada e il caratteristico mantello. Disegnate accanto al cavallo un mendicante con le braccia tese verso il santo. In alternativa potete rappresentare il momento in cui San Martino gli offre metà del mantello. Una volta completato il disegno lasciate che i bambini colorino ogni elemento. Per arricchire la scena si possono aggiungere alberi, foglie che cadono, nuvolette e altri dettagli. Chi lo desidera potrà anche incollare alcune foglie secche raccolte durante una passeggiata.

5. Il collage di San Martino con cartoncini e materiali naturali

Ecco un’attività che unisce creatività, fantasia e materiali naturali. I bambini potranno realizzare un collage ispirato alla leggenda del santo utilizzando cartoncini colorati, foglie secche, rametti e altri piccoli elementi raccolti durante una passeggiata autunnale.

Il risultato sarà un’opera originale e personalizzata.

Occorrente

Un cartoncino bianco o color avorio

cartoncini colorati, soprattutto rossi, marroni, gialli e arancioni

foglie secche di diverse forme e dimensioni

piccoli rametti

colla vinilica o stick

forbici con punta arrotondata

matita e gomma

pennarelli

pezzetti di carta velina (facoltativi).

Procedimento

Per prima cosa raccogliete insieme ai bambini foglie secche, rametti e piccoli elementi naturali durante una passeggiata. Scegliete materiali puliti e asciutti, evitando quelli che potrebbero sbriciolarsi facilmente. Prendete il cartoncino bianco, che farà da base al collage, e disegnate con una matita la scena da rappresentare: San Martino a cavallo mentre dona una parte del mantello al mendicante. Ritagliate dal cartoncino colorato le diverse sagome necessarie: il corpo del cavallo, la testa, le zampe, la figura del santo e il mantello rosso. Per i bambini più piccoli un adulto può preparare in anticipo i modelli da ritagliare. Incollate le sagome sulla base, componendo la scena. Potete utilizzare piccoli pezzi di carta marrone per il cavallo e cartoncino rosso per il mantello. Decorate il collage con le foglie secche: potranno diventare la chioma degli alberi, il terreno autunnale oppure un colorato tappeto di foglie sotto gli zoccoli del cavallo. Aggiungete qualche rametto per rappresentare gli alberi e utilizzate i pennarelli per disegnare il sole, le nuvole e altri dettagli. Completate l’opera con piccoli pezzetti di carta velina colorata, stelline o altri elementi decorativi.

Ogni bambino realizzerà un piccolo capolavoro diverso dagli altri, utilizzando materiali semplici e di recupero.

Alcune immagini sono state create con AI