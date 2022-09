﻿﻿Barattolo della calma Montessori: come prepararlo in casa?

Il barattolo della calma Montessori è un valido e divertente sistema da proporre al bambino quando è nervoso o agitato. Si ispira alla pedagogia montessoriana, secondo la quale i bambini vanno stimolati a trovare in se stessi la risposta a problemi o difficoltà. È anche possibile riprodurre in casa questo oggetto, utilizzando materiale facile da trovare, anche con l’aiuto del piccolo.

Barattolo della calma, a che cosa serve?

Secondo la teoria pedagogica di Maria Montessori, i bambini sono per natura disciplinati, seri, amanti dell’ordine. Vanno lasciati liberi di esprimere la propria creatività e i propri sentimenti. Inoltre, è importante renderli autonomi prima possibile, lasciando che imparino a nutrirsi e vestirsi da soli, a gestire anche i sentimenti negativi come la rabbia o la tristezza.

Il barattolo della calma o calming jar parte da questo approccio con i più piccoli. È adatto ai bambini fra i 3 e i 5 anni e aiuta i piccoli a ritrovare la calma dopo una situazione emotivamente difficile, come un litigio o una crisi di pianto. È proprio in questa fase di crescita, infatti, che un bambino può avere qualche difficoltà con le proprie emozioni. Si tratta di un barattolo trasparente, all’interno del quale si trovano alcuni brillantini sospesi in una sostanza trasparente.

Che benefici ha per il bambino?

Quando il barattolo viene agitato, i brillantini si spostano per poi scendere lentamente verso il fondo del barattolo, un po’ come succede con le bocce di vetro con la neve artificiale. Osservare i glitter che si depositano piano piano ha l’effetto di attirare l’attenzione del bambino, spostandola dal sentimento che lo agita. Sopravviene uno stato di calma che aiuta i bambini a rilassarsi e li rende disponibili ad ascoltare le parole del genitore o dell’educatore. Si può anche insegnare al bambino a trarre qualche profondo respiro per sentirsi ancora più tranquillo.

È possibile preparare in casa il barattolo della calma?

Non è difficile preparare a casa il barattolo della calma. È anche possibile farsi aiutare dal bambino a creare questo piccolo oggetto magico. Occorrono:

un barattolo di vetro con il tappo avvitabile

due cucchiaini di colla glitterata

un po’ di brillantini in polvere

una confezione di olio per il corpo per bambini

una goccia di colorante naturale per alimenti.

Si versa l’olio nel barattolo, avendo cura di non riempirlo troppo (deve restare un po’ di spazio in modo che l’olio possa spostarsi nel barattolo). Si aggiunge la colla glitterata, i brillantini e il colorante. È bene ricordare che i colori che hanno un effetto maggiormente rilassante sono il blu, l’azzurro, il verde. Si mescola bene, si chiude accuratamente il tappo eventualmente utilizzando un po’ di colla per sigillarlo bene. Quando il bambino è arrabbiato, irritato, nervoso, basta proporgli il barattolo della calma per aiutarlo a ritrovare una situazione di benessere.

Il barattolo della calma Montessori è un valido e divertente sistema da proporre al bambino quando è nervoso o agitato. Si ispira alla pedagogia montessoriana, secondo la quale i bambini vanno stimolati a trovare in se stessi la risposta a problemi o difficoltà. È anche possibile riprodurre in casa questo oggetto, utilizzando materiale facile da trovare, anche con l’aiuto del piccolo.

In sintesi Il barattolo della calma è utile solo ai bambini? No, sembra che anche gli adulti traggano beneficio da questo semplice oggetto, che catalizza l’attenzione e ha un effetto rasserenante. Che cos’è la scatola della rabbia? È un contenitore all’interno del quale il bambino impara a riporre un disegno o un oggetto che gli ricorda il sentimento negativo che sta vivendo in quel momento. In questo modo impara progressivamente a gestirla.