Festa della Mamma: i lavoretti creativi per renderla felice

In occasione della sua festa, ecco come realizzare bellissimi lavoretti creativi festa della mamma con materiali semplici

Per realizzare lavoretti creativi festa della mamma è importante valutare le capacità del bambino e la sua età, fornendogli materiale sicuro e seguendolo se necessario. Si possono creare collane, cornici, alberelli per festeggiare insieme la mamma e il lavoretto diventa un momento di divertimento e di crescita.

Un regalo sempre gradito per la festa della mamma, oltre ai lavoretti, è un weekend con tutta la famiglia. Approfittiamo dei weekend e dei ponti di primavera .

Occorrente : pasta da modellare per la base, bottoni di colore rosa, rosso o azzurro, un po’ di filo di ferro, un rametto, filo.

Procedimento : si piega a fisarmonica il cartoncino su se stesso, quindi lo si fissa al centro con il filo. Le parti superiori vanno incollate, mentre a quelle inferiori si applicano gli stecchi, lasciando sporgere una parte sufficiente di questi per formare l’impugnatura. Ruotando gli stecchi nei due sensi, il ventaglio si apre e si chiude. Ed ecco un ventaglio pratico e grazioso da portare in borsa.

Alla primaria è il momento di passare dai lavoretti festa della mamma per bambini piccoli a qualcosa di decisamente più impegnativo, che dovrebbero essere in grado di realizzare da soli. Vediamo qualche esempio.

Procedimento : dipingere gli stecchi uno per uno con i colori preferiti, nei toni del rosa o del verde o azzurro, o quello che si desidera. Una volta che sono asciugati bene, passare una mano di vernice lucidante e incollarli in senso verticale al barattolo, l’unico vicino all’altro.

Occorrente : un barattolo vuoto recuperato in casa (di plastica o latta), stecchi di legno del gelato o ghiacciolo, tempere colorate, vernice trasparente, colla, pennelli.

Procedimento : si modellano perle di diverse dimensioni e forme, arrotondate o allungate. Quando la pasta è ancora morbida, con lo stecchino (maneggiato dall’adulto) si pratica un foro. Una volta che le perle sono asciutte, si dipingono una per una con i colori preferiti e si passa poi un velo di vernice lucidante. Una volta che le perle sono asciutte, il bambino le infila sul cordino per creare una collana, oppure un braccialetto.

Si possono realizzare altri lavoretti semplici per bambini con l’aiuto della maestra, del papà o di un altro adulto che supervisioni. Ecco altre idee creative festa della mamma.

Procedimento : si applicano con la colla i bottoni sui quattro lati del cartoncino, facendoli aderire bene, seguendo la propria fantasia per quanto riguarda l’abbinamento delle dimensioni e dei colori. Al centro si può applicare una fotografia di famiglia. Ed ecco un grazioso quadretto che la mamma potrà appendere dove preferisce.

Procedimento : si elimina la molla metallica dividendo le mollette in due parti uguali. Con la colla, si applicano le mezze mollette al vaso, dalla parte più piatta, facendole aderire bene. La parte esterna si dipinge con vernice lucidante e si lascia asciugare bene. Si regala il vasetto alla mamma dopo averlo decorato con il nastro.

Occorrente : una piantina fiorita, alcune mollette in legno, vernice lucidante, colla, pennello piccolo, un nastro colorato.

Alla scuola per l’infanzia i lavoretti festa della mamma possono divenire un po’ più impegnativi. I bambini infatti riescono a dedicare attenzione per un tempo più lungo e hanno maggiori capacità manuali. Sono sempre graditi i classici disegni festa della mamma da colorare che potranno fornire le maestre o che si possono scaricare qui. È però arrivato il momento di cimentarsi con lavoretti fai da te.

Procedimento : nella pasta di sale si modella un cuore abbastanza grande. Il bimbo ci imprime i piedini cercando di far comparire bene anche l’impronta delle dita. Con l’aiuto della maestra si incide il nome del bambino.

Procedimento : la maestra o il papà applica un po’ di colore sul palmo delle mani del bimbo, che le preme forte sul cartoncino lasciando l’impronta delle manine che somiglia a una corolla. Con il pennarello si disegnano due steli ed ecco due bellissimi fiori per la mamma.

Partiamo dunque dai lavoretti festa della mamma creati dai bimbi del nido. A questa età, dai primi mesi fino ai 3 anni, i piccoli sono in grado di realizzare lavoretti molto semplici, che non richiedono grande impegno. Ecco qualche idea.

I lavoretti festa della mamma sono un’occasione per lavorare insieme con le maestre, i papà, gli amichetti per creare qualcosa di molto speciale da regalare alle mamme. Occorrono un po’ di fantasia, del materiale anche di recupero in casa, tanta voglia di divertirsi per creare lavoretti semplici per bambini anche piccoli, che la mamma sarà felice di avere un regalo. Ecco allora tante idee creative per la festa della mamma.

