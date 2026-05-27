Lavoretti di fine anno scolastico semplici e originali

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 27/05/2026 Aggiornato il 27/05/2026

Fogli colorati, pennarelli, forbici, colori a tempera: tante idee divertenti e originali per concludere l'anno con creatività e allegria.

I lavoretti di fine anno scolastico possono essere proposti fin dall'asilo, ai bambini più piccoli. Ecco alcuni esempi dall'asilo alla scuola primaria

Mancano ormai pochi giorni alla fine della scuola: è, dunque, arrivato il momento di dedicarsi ai lavoretti fine anno scolastico. A casa o in classe, i bambini possono cimentarsi in tante attività divertenti e creative per realizzare un oggetto che testimoni il percorso che si sta per concludere e rimanga come ricordo.

A seconda dell’età del piccolo e delle sue inclinazioni e capacità, tante idee super da fare insieme ai bambini o alle maestre per salutare in modo gioioso la fine di un anno di scuola.

Lavoretti per l’asilo nido

Chi l’ha detto che i bambini che frequentano l’asilo nido sono troppo piccoli per realizzare dei lavoretti di fine anno scolastico? Basta individuare delle creazioni su misura, dai pesci con le mani al sole.

1) I pesci e le meduse con le mani

Occorrente

  • Fogli azzurri e blu
  • Colori a tempera lavabili
  • Bollini adesivi piccoli bianchi
  • Pennelli
  • Pennarello nero
  • Colla
  • Forbici
  • Cartoncini colorati

Procedimento

  1. Dipingere le mani del bambino con i colori preferiti, aiutandosi con un pennello.
  2. Appoggiare le manine su un foglio e lasciare le impronte: saranno i corpi di pesciolini e meduse.
  3. Lavare le mani e cambiare colori.
  4. Riempire lo spazio come si desidera.
  5. Quando la tempera è asciutta, disegnare con il pennarello nero la bocca.
  6. Appiccicare il bollino adesivo per formare l’occhio, disegnando la pupilla con il pennarello nero. Dipingere un dito di bianco e uno di più e disegnare delle bolle che escono dalla bocca.
  7. Volendo si possono ritagliare alghe e coralli su cartoncini colorati e incollarli alla base del foglio.  

2) I ghiaccioli di cartone

Occorrente

  • Cartoni
  • Bastoncini dei gelati
  • Tempere
  • Pennarelli
  • Materiale di riciclo come fiori e petali raccolti da terra, foglie, ritagli di giornale, bottoni magari usati anche per il gioco dei bottoni Montessori

Procedimento

  1. Dai cartoncini ritagliare delle sagome di ghiacciolo.
  2. Con la colla incollare i bastoncini dei gelati dietro le sagome (appena sopra il bordo in basso).
  3. Decorare e colorare i ghiaccioli come meglio si crede: con pezzetti di fogli di giornale, petali di fiori e così via.

Lavoretti di fine per la scuola dell’infanzia

Ai bambini più grandicelli, che frequentano la scuola dell’infanzia, si possono proporre lavoretti di fine anno scolastico un po’ più strutturati.

1) Il sole felice

Occorrente

  • Cartoncini gialli e arancio
  • Piatti bianchi di carta
  • Colore a tempera giallo
  • Pennelli
  • Pennarello rosso e nero
  • Filo
  • Colla
  • Forbici

Procedimento

  1. Dipingere il piatto di carta con il colore a tempera giallo aiutandosi con il pennello.
  2. Ritagliare i raggi del sole dai cartoncini e quando la tempera del piatto è asciutta incollarli sul retro, in modo che spuntino dal cerchio.
  3. Disegnare una bocca sorridente con il colore rosso e gli occhi con il colore nero.
  4. Attaccare un filo sul retro del sole per appenderlo.

2) Il granchietto

Occorrente

  • Rotoli di carta igienica terminati
  • Pennarello rosso e pennarello nero
  • Occhietti adesivi
  • Cartoncini rossi
  • Colore a tempera rosso
  • Forbici e colla

Procedimento

  1. Colorare i rotoli di carta igienica con la tempera rossa o rivestirli con il cartoncino rosso.
  2. Disegnare una bocca sorridente con il pennarello nero e incollare gli occhietti adesivi.
  3. Dai cartoncini rossi ritagliare delle chele e delle zampette: incollarle poi nella parte opposta del rotolo rispetto alla bocca.

Lavoretti di fine anno scolastico per la scuola primaria

I bambini della scuola primaria hanno tutti gli strumenti e le risorse per realizzare lavoretti di fine anno scolastico più complessi e articolati, dai ventagli di carta alle girandole colorate. Prima di iniziare i compiti delle vacanze, considerati un incubo da molti, dunque, ci si può divertire e rilassare con attività creative fai da te.

1) Ventagli di carta

Making gift for Mother's Day by the child. Colorful bouquet of flowers out of paper. Children's art project. DIY concept. Step-by-step photo instruction. Step 3. Child tying a bow on a paper fan

Occorrente

  • Cartoncini A4 bianchi, rossi, verdi chiaro, verde scuro e neri
  • Bastoncini del gelato
  • Filo di cotone
  • Righello
  • Colla
  • Forbici
  • Penna
  • Matita
  • Nastrino

Procedimento

  1. Ritagliare il cartoncino rosso a una larghezza di 15 cm (l’altezza non va modificata).
  2. Dal cartoncino verde scuro ricavare due strisce larghe 1 centimetro ciascuna e lunghe quanto l’intero cartoncino.
  3. Dal cartoncino verde chiaro ricavare due strisce larghe 0,5 centimetri e lunghe quanto l’intero cartoncino.
  4. Incollare prima le due strisce scure e poi quelle chiare ai due lati lunghi del cartoncino rosso per creare una sorta di cornice.
  5. Disegnare dei puntini neri sul cartoncino rosso: saranno i semi dell’anguria.
  6. Piegare a fisarmonica il cartoncino (per il lato lungo), creando delle pieghe a distanza di circa 1 cm l’una dall’altra.
  7. Ripiegare poi il cartoncino su se stesso e poi fermarlo al centro con l’aiuto di un filo per ottenere la forma a ventaglio.
  8. Incollare le due estremità superiori del ventaglio e applicare a quelle inferiori dei bastoncini da gelato.
  9. Infine, applicare nastrino per tenere chiuso il ventaglio quando occorre.

2) Girandole colorate

girandola

  • Cartoncini colorati
  • Due tappi di bottiglia
  • Colla
  • Forbici
  • Materiali di riciclo
  • Pennarelli
  • Tempere e pennelli
  • Cannucce o pezzetti di legno
  • Viti e farfalline

Procedimento

  1. Prendere un cartoncino e tracciare le diagonali in modo da ottenere quattro triangoli uguali.
  2. Colorarli e personalizzarli come si preferisce: disegnando dei pois, incollando dei quadratini di carta colorata, facendo dei disegni e così via.
  3. Bucare con una matita il punto centrale in cui si incrociano le diagonali.
  4. Tagliare lungo le linee delle diagonali, fermandosi 3 cm prima del foro centrale.
  5. Ripiegare e incollare al centro della girandola i vertici esterni dei triangoli in senso orario (si possono fissare anche con una puntina).
  6. Colorare i due tappi di bottiglia e forarli al centro.
  7. Incollare da una parte e dall’altra del foro centrale i due tappi di bottiglia colorati (usiamo del vinavil un po’ forte) e far passare tra i fori una vite da stringere con una farfallina. Incollare alla vite un bastoncino o una cannuccia e la girandola è pronta.

Se ti piace questo lavoretto scopri anche la ruota dei colori Montessori

 

 

 
 
 

In sintesi

Quando la fine della scuola si avvicina, genitori o insegnanti possono coinvolgere i bambini nella realizzazione di divertenti lavoretti fine anno scolastico. Dai ventagli di carta al sole felice, sono tante le idee con cui intrattenere i piccoli creativi e stimolare la loro fantasia a seconda della loro età.

 

I lavoretti di Pasqua sono molti apprezzati dai bambini che si divertono a preparare cestini e a dioingere le uova insieme alla mamma 21 Lavoretti di Pasqua per bambini: idee facili da realizzare insieme

Lavoretti di Halloween Lavoretti di Halloween per i bambini: 14 fai da te semplici e “paurosi”

I bambini possono fare dei lavoretti creativi per la festa della mamma con le loro manine, facendosi aiutare dalle maestre oppure dal papà. Ecco alcune idee facili da realizzare Lavoretti Festa della Mamma: 13 idee fai da te per bambini

Lavoretti di Natale per bambini idee semplici e originali per divertirsi insieme Lavoretti di Natale per bambini: 12 idee facili fai da te

Utilizza i nostri calcolatori e servizi

Calcola i tuoi giorni fertili

Calcola le settimane di gravidanza

Controlla le curve di crescita per il tuo bambino

Elenco frasi auguri comunione

Elenco frasi auguri compleanno

Elenco frasi auguri cresima

Calcola la data presunta del parto

Le domande della settimana

Piccolissima con coliche ravvicinate: che fare?

26/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Antonella Di Stefano

Non esiste una cura specifica per le coliche dei piccolissimi, che comunque non sono considerate una vera e propria malattia, infatti non è mai stata dimostra in modo scientificamente convincente l'efficacia dei preparati che di solito vengono utilizzati.   »

In spiaggia libera cosa può mangiare una bimba di 11 mesi?

25/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Chiara Boscaro

I cibi da proporre in spiaggia sono numerosi, quindi sotto questo profilo c'è solo l'imbarazzo della scelta. Una grande attenzione va invece posta all'igiene e alla conservazione degli alimenti.   »

Fratellino di due anni manesco e prepotente con la sorellina di tre anni: che fare?

22/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Angela Raimo

Quando i litigi tra due fratelli molto piccoli diventano ingestibili, serve intervenire in maniera decisa per porvi fine drasticamente. Guai, invece, a trasformarsi in spettatori impotenti.  »

Piccola area di mancato accollamento: è bene stare a casa dal lavoro?

20/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

In caso di un mancato accollamento riscontrato con l'ecografia e non associato ad altri sintomi non c'è alcun bisogno di assentarsi da un tranquillo lavoro d'ufficio.  »

Reflusso importante in una bimba di 4 mesi: meglio anticipare lo svezzamento?

18/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Antonella Di Stefano

In effetti lo svezzamento può aiutare a gestire i sintomi del reflusso, ma non a risolverli né a prevenirli. Di fatto, l'introduzione di cibi solidi può sì ridurre i rigurgiti per gravità, ma non eliminare il problema poiché l'immaturità del meccanismo fisiologico che sta alla base del fenomeno rimane...  »

Fai la tua domanda agli specialisti
 