Lavoretti di Pasqua: idee creative da realizzare con i bambini

Pasqua non è solo una festività con colombe e uova di cioccolato con sorpresa, ma anche un’occasione per stimolare la manualità e la creatività dei bambini. Basta un po’ di fantasia per dare nuova vita a materiali che si possono trovare in casa, realizzando bellissimi lavoretti di Pasqua che servono per decorare la casa in primavera o per fare un gradito regalo. Ecco qualche idea da provare con i bambini.

Lavoretti pasquali facili

Non è detto che si debba essere maghi del fai da te per realizzare deliziosi lavoretti di Pasqua assieme ai bambini. Ecco qualche idea davvero semplice e veloce, ma di grande effetto.

Gli alberelli fioriti

Occorrente: tanti fogli di cartoncino azzurro o verde quanti alberelli faremo, stecchi di legno del ghiacciolo ben lavati, striscioline di carta di colore rosa, giallo, bianco, colla vinilica.

Procedimento: si arrotolano le striscioline di carta colorata su se stesse, creando tanti rotolini ben stretti che poi si fissano con un po’ di colla vinilica. Questi vanno incollati sul cartoncino, l’uno vicino all’altro, imitando la chioma di un albero fiorito in primavera. Il tronco si realizza applicando al di sotto due stecchi del ghiacciolo. Volendo, si possono realizzare altri rotolini di carta, magari di colore beige o marrone, da applicare intorno al cartoncino creando una sorta di quadretto.

L’agnellino morbido

Occorrente: un calzino spaiato bianco di spugna, ritagli di stoffa o vecchia lana che non si usa più, un nastro del colore che si desidera, batuffoli di cotone bianco, cartoncino nero, colla vinilica, forbici, ago e filo.

Procedimento: si riempie il calzino con la stoffa o la lana, quindi con ago e filo si cuce l’estremità e, per mascherare la cucitura, si applica un batuffolo di cotone per simulare la coda. Con il nastro si stringe il calzino a circa 2/3 della lunghezza, per separare la testa dal corpo. Con il cartoncino si realizzano piccoli tondi da applicare come occhi, naso e orecchie.



Lavoretti di Pasqua infanzia, come fare

Anche i bambini più piccoli possono creare deliziosi lavoretti di Pasqua, con l’aiuto di un genitore o comunque di un adulto che possa gestire i passaggi più complessi. Vediamo come fare.

Il coniglietto-manina

Occorrente: un foglio un po’ rigido di carta bianca, un pennarello nero, pastelli a cera, un po’ di cotone, colla vinilica.

Procedimento: il bambino, con l’aiuto dell’adulto, appoggia una mano sul foglio, cercando di tenere il pollice piegato verso il palmo; le dita si dovrebbero separare avvicinando l’indice con il medio e l’anulare con il mignolo, lasciando quindi uno spazio. Sempre aiutato dalla persona grande, traccia con il pennarello il contorno della manina, che assumerà le sembianze della testolina di un coniglietto con lunghe orecchie. Il bimbo può colorare la sagoma del colore preferito, disegnare gli occhi e la bocca e con i batuffoli di cotone si possono creare due guanciotte morbide e pelose.

Il ramoscello di Pasqua

Occorrente: un rametto caduto (anche riciclato dalle decorazioni natalizie), carta di colore rosa, azzurro o bianca, filo di cotone, un paio di forbici.

Procedimento: con le forbici si ritagliano nella carta alcuni quadrati, che poi si piegano “a fisarmonica” (ossia prima su un lato e poi sull’altro e così via) e si incollano al centro, ottenendo una forma simile a una farfalla. Se ne realizzano quante si desidera. Con il filo si appendono le farfalle ai rami, lasciando il filo un po’ più lungo in modo che si possano muovere. Questo lavoretto si può anche sistemare vicino alla finestra, per avere l’impressione di avere un affaccio sul bosco.



Lavoretti di Pasqua con la carta

La carta è il materiale più facile da trovare in casa, molto versatile e, una volta utilizzato, completamente riciclabile. Vediamo quali lavoretti di Pasqua è possibile creare, coinvolgendo anche i bambini che dai 5 anni sanno anche disegnare con precisione .

Le gallinelle di carta

Occorrente: 2 o 3 piatti di carta di colore bianco o giallo, cartoncino rosso e nero, un pennarello nero, colla vinilica, forbici.

Procedimento: si taglia a metà il piatto, quindi al di sotto della parte tondeggiante si incollano due rettangolini di cartoncino nero, per simulare due zampette. A un lato si incolla un triangolo rosso che imita il becco, mentre al di sopra si applica una forma che imita una cresta. Si disegna quindi l’occhio e, sul lato, una linea curva che simula un’ala. Ed ecco una simpatica e facilissima gallinella.

Il pulcino di carta

Occorrente: l’interno di cartone di un rotolo di carta igienica, carta velina gialla, un pennarello nero, cartoncino rosso, colla vinilica, forbici.

Procedimento: si avvolge il cartone in più strati di carta velina, possibilmente tappando anche i due fori, inferiore e superiore. Con le forbici si ritaglia un triangolino e lo si applica per simulare il becco, quindi si disegnano gli occhi con il pennarello.



Cestini di Pasqua, come realizzarli

Il cestino è un classico della Pasqua e i bambini un po’ più grandicelli, che abbiano già discrete abilità manuali nel gioco lo possono realizzare utilizzando diversi tipi di materiali. Ecco qualche esempio.

Cestino di Pasqua con plastica riciclata

Occorrente: una bottiglia di plastica, un metro e mezzo di nastro del colore che si desidera, materiale come carta velina colorata (meglio colori pastello), ritagli di stoffa oppure batuffoli di cotone, forbici.

Procedimento: si ritaglia il fondo della bottiglia di plastica ad almeno 12-15 centimetri e si ritaglia anche una striscia di plastica larga circa 1,5 cm. che si userà per fare il manico del cestino. Praticare una decina di fori a distanza simmetrica l’uno dall’altro lungo il bordo superiore del contenitore, facendovi passare il nastro colorato. Praticare due fori alle estremità del manico di plastica attraverso i quali si fa passare il nastro, per fissarlo al cestino. Sistemare sul fondo del cestino carta velina oppure stoffa colorata cercando di avvolgere bene l’interno, quindi sistemarvi ovetti di cioccolato o piccoli oggetti da regalare.

Cestino di Pasqua con il portauova

Occorrente: un portauova in cartone da 6, tempere del colore preferito con pennello, stoffa, un nastrino di pizzo bianco o rosa lungo circa un metro, nastro colorato, colla, forbici.

Procedimento: si utilizza solo la parte inferiore del portauovo, che il bambino può dipingere con la tempera, lasciando poi asciugare bene. Ai lati del portauovo si praticano due fori, attraverso i quali si fa passare il nastro colorato che servirà da manico. Si riveste l’interno del cestino con la stoffa colorata e attorno al bordo si incolla il nastrino in pizzo per decorare. Il cestino si può riempire di ovetti di cioccolato oppure di uova colorate.

In sintesi Quando si crea con il materiale a disposizione delle figure di animali, se il bambino è abbastanza grande si possono applicare gli occhietti in plastica con l’iride che si muovono (si trovano nelle cartolerie) per un effetto più realistico ed espressivo. Non vanno proposti ai bimbi al di sotto dei 36 mesi, che potrebbero ingerirli.