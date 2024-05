Lavoretti Festa della Mamma: 15 idee per renderla felice

I lavoretti per la festa della mamma sono un’occasione per realizzare qualcosa di speciale da regalare. I bambini possono farli insieme alle maestre, agli amici, ai papà o ai nonni: occorre solo un po’ di fantasia, materiale anche di recupero e tanta voglia di divertirsi per creare lavoretti semplici. Ecco allora tante idee creative per la festa della mamma.

Lavoretti Festa della mamma per bambini del nido

Partiamo dunque dai lavoretti festa della mamma creati dai bimbi del nido. A questa età, dai primi mesi fino ai 3 anni, i piccoli sono in grado di realizzare lavoretti molto semplici, che non richiedono grande impegno. Ecco qualche idea.

I fiori-manine

Occorrente

un foglio di cartoncino di colore chiaro

un pennarello verde a punta grossa

tempera atossica rosa o rossa

Procedimento

La maestra, il papà o un adulto di casa dovrebbe applicare un po’ di colore sul palmo delle mani del bimbo, che le preme forte sul cartoncino lasciando l’impronta delle manine che somiglia a una corolla. Con il pennarello si disegnano due steli ed ecco due bellissimi fiori per la mamma.

Biglietto con cuore di carta velina

Occorrente

cartoncino colorato

colla vinilica

carta velina colorata

Procedimento

Si disegna sul cartoncino la forma di un cuore e la si ritaglia. Sul retro si può far scrivere al bambino una dedica per la mamma, mentre sul davanti va applicata della colla vinilica. Strappare dei pezzetti di carta velina e accartocciarli a formare delle palline, in seguito vanno applicate su tutta la superficie del cuore.

Il fermacarte con i piedini

Occorrente

un po’ di pasta di sale già pronta

Procedimento: nella pasta di sale si modella un cuore abbastanza grande. Il bimbo ci imprime i piedini cercando di far comparire bene anche l’impronta delle dita. Con l’aiuto di un genitore o della maestra si incide il nome del bambino.

Lavoretti Festa Mamma per i bambini della Scuola dell’Infanzia

Alla scuola per l’infanzia i lavoretti per la festa della mamma possono diventare anche un po’ più impegnativi. I bambini infatti riescono a dedicare attenzione per un tempo più lungo e hanno maggiori capacità manuali. Sono sempre graditi i classici disegni festa della mamma da colorare che potranno fornire le maestre o che si possono scaricare qui. È però arrivato il momento di cimentarsi con lavoretti fai da te.

Vaso di fiori con mollette

Photo credits: courtesy of @apegaiamilano

Occorrente

una piantina fiorita

alcune mollette in legno

vernice lucidante

colla

pennello piccolo

un nastro colorato

Photo credits: courtesy of @apegaiamilano

Procedimento

Eliminare la molla metallica dividendo le mollette in due parti uguali. Con la colla, si applicano le mezze mollette al vaso, dalla parte più piatta, facendole aderire bene. La parte esterna si dipinge con vernice lucidante e si lascia asciugare bene. Si regala il vasetto alla mamma dopo averlo decorato con il nastro.

Photo credits: courtesy of @apegaiamilano

Cornice di bottoni

Occorrente

un rettangolo o un cerchio abbastanza grande di cartoncino resistente

colla

tanti bottoni di qualunque colore e dimensione

Procedimento

Applicare con la colla i bottoni sui quattro lati del cartoncino, facendoli aderire bene, seguendo la propria fantasia per quanto riguarda l’abbinamento delle dimensioni e dei colori. Al centro si può applicare una fotografia di famiglia. Ed ecco un grazioso quadretto che la mamma potrà appendere dove preferisce.

Biglietto con i cuori

Occorrente

cartoncino

rotolo della carta igienica

tempera rossa

Procedimento

Si pratica della pressione sul rotolo di carta igienica in modo da fargli assumere la forma di un cuore. Un volta ottenuto si intinge il rotolo nella tempera per poi lasciare le impronte sul cartoncino, una volta asciugati i cuori si può aggiungere un messaggio per completare il bigliettino.

Lavoretti semplici per la Festa della Mamma

Si possono realizzare altri lavoretti semplici per bambini con l’aiuto della maestra, del papà o di un altro adulto che supervisioni, magari accompagnati da biglietti e disegni colorati con le più belle frasi di auguri per la festa della mamma. Ecco altre idee creative per questa ricorrenza dedicata alle mamme.

Bracciali di fiori di cartacrespa

Photo credits: courtesy of @apegaiamilano

Occorrente

filo elastico

perline colorate

braccialetti di perline già pronti

cartacrespa di vari colori

Procedimento

Tagliare il filo elastico e infilare le perline del colore che si preferisce. Se è più comodo, si possono sempre comprare i braccialetti elastici di perline già fatti online o in una merceria. Procedere con la realizzazione del fiore di cartacrespa da legare ad ogni bracciale: ritagliate vari cerchi di dimensioni e colori diversi di cartacrespa, incollarli uno dentro l’altro creando vari strati e dando quanto più volume si può al fiore. Legate infine il fiore al braccialetto.

La tazza fiorita

Occorrente

tazza bianca

colla

cartoncini colorati

forbici

pastelli

Procedimento

Il bambino disegna le forme di alcuni rami e fiori sui cartoncini colorati, una volta terminati può farsi aiutare da un adulto per ritagliarle e applicarle con la colla sulla superficie della tazza creando una composizione.

Bijoux di perle colorate

Occorrente

un po’ di pasta modellante

tempere di diversi colori

vernice lucidante

uno stecchino

un filo di corda resistente

pennelli

Procedimento

Si modellano perle di diverse dimensioni e forme, arrotondate o allungate. Quando la pasta è ancora morbida, con lo stecchino (maneggiato dall’adulto) si pratica un foro. Se i bambini sono un pochino più grandi si può anche provare a realizzare forme un po’ più complesse come frutti, cuoricini o oggetti vari. Una volta che le perle sono asciutte, si dipingono una per una con i colori preferiti e si passa poi un velo di vernice lucidante. Una volta che le perle sono asciutte, il bambino le infila sul cordino per creare una collana, oppure un braccialetto.

Portapenne con stecchi di gelato

Occorrente

un barattolo vuoto recuperato in casa (di plastica o latta)

stecchi di legno del gelato o ghiacciolo

tempere colorate

vernice trasparente

colla

pennelli

Procedimento

Dipingere gli stecchi uno per uno con i colori preferiti, nei toni del rosa o del verde o azzurro, o quello che si desidera. Una volta che sono asciugati bene, passare una mano di vernice lucidante e incollarli in senso verticale al barattolo, l’unico vicino all’altro.

Festa della mamma per bambini della Scuola Primaria

Se i bambini frequentano la scuola primaria è il momento di pensare a dei lavoretti un po’ più elaborati ed impegnativi, che dovrebbero essere in grado di realizzare da soli. Vediamo qualche esempio.

Il ventaglio personalizzato

Occorrente

cartoncino rettangolare lungo almeno 30 cm, del colore preferito dalla mamma

cartoncini colorati di varie dimensioni e colori

colla

filo o nastrino

Procedimento

Si piega a fisarmonica il cartoncino su se stesso, quindi lo si fissa al centro con il filo. Le parti superiori vanno incollate, lasciando sporgere una parte sufficiente di questi per formare l’impugnatura. Ritaglia sui cartoncini colorati delle forme da applicare al ventaglio per renderlo più colorato. Ed ecco un ventaglio pratico e grazioso da portare in borsa.

Fiorellini di filo di ferro

Occorrente

carta velina o foglio di carta per bouquet

filo di ciniglia di peluche con anima di filo di ferro

nastro

Procedimento

Si creano tanti rami e fiori con il filo cercando di creare diverse tipologie di fiori in modo da creare un mazzolino variegato e colorato. Una volta completati, usate della carta per bouquet per impacchettare il mazzo di fiori e assicuratelo con un nastro colorato.

Un regalo sempre gradito per la festa della mamma, oltre ai lavoretti, è un weekend con tutta la famiglia. Approfittiamo dei weekend e dei ponti di primavera.

Bouquet fiori di carta

Photo credits: courtesy of @apegaiamilano

Occorrente

cartoncini colorati

forbici

colla

matita

Procedimento

Prendere un cartoncino del colore che preferite, meglio se scuro, ripiegatelo a forma di cono e incollate le due parti. Ritagliate tanti cuoricini di vari colori. Alcuni li userete come base per i tulipani, altri li ripiegherete in due e li incollerete sopra per dare volume ai fiori stessi. Per il gambo dei tulipani, ritagliare invece delle striscioline dalla carta colorata verde e incollarli all’interno del cono. Un cuore giallo o di un colore a contrasto rispetto al cartoncino del cono, incollatelo sopra e scrivete una frase dedicata alla mamma.