Lavoretti fine anno scolastico: i più belli da copiare

Mancano ormai pochi giorni alla fine della scuola: è, dunque, arrivato il momento di dedicarsi ai lavoretti fine anno scolastico. A casa o in classe, i bambini possono cimentarsi in tante attività divertenti e creative per realizzare un oggetto che testimoni il percorso che si sta per concludere e rimanga come ricordo. Ecco qualche idea da fare insieme alle maestre o ai genitori a seconda dell’età del piccolo e delle sue inclinazioni e capacità.

Lavoretti di fine anno scolastico asilo nido

Chi l’ha detto che i bambini che frequentano l’asilo nido sono troppo piccoli per realizzare dei lavoretti di fine anno scolastico? Basta individuare delle creazioni su misura, dai pesci con le mani al sole.

I pesci e le meduse con le mani

Occorrente

Fogli azzurri e blu

Colori a tempera lavabili

Bollini adesivi piccoli bianchi

Pennelli

Pennarello nero

Colla

Forbici

Cartoncini colorati

Procedimento

Dipingere le mani del bambino con i colori preferiti, aiutandosi con un pennello. Quindi, appoggiare le manine su un foglio e lasciare le impronte: saranno i corpi di pesciolini e meduse. Lavare le mani e cambiare colori. Riempire lo spazio come si desidera. Quando la tempera è asciutta, disegnare con il pennarello nero la bocca. Appiccicare il bollino adesivo per formare l’occhio, disegnando la pupilla con il pennarello nero. Dipingere un dito di bianco e uno di più e disegnare delle bolle che escono dalla bocca. Volendo si possono ritagliare alghe e coralli su cartoncini colorati e incollarli alla base del foglio.

I ghiaccioli di cartone

Occorrente

Cartoni

Bastoncini dei gelati

Tempere

Pennarelli

Materiale di riciclo come fiori e petali raccolti da terra, foglie, ritagli di giornale, bottoni magari usati anche per il gioco dei bottoni Montessori

Procedimento

Dai cartoncini ritagliare delle sagome di ghiacciolo. Con la colla incollare i bastoncini dei gelati dietro le sagome (appena sopra il bordo in basso). Quindi decorare e colorare i ghiaccioli come meglio si crede: con pezzetti di fogli di giornale, petali di fiori e così via.

Lavoretti di fine anno scolastico scuola dell’infanzia

Ai bambini più grandicelli, che frequentano la scuola dell’infanzia, si possono proporre lavoretti di fine anno scolastico un po’ più strutturati.

Il sole felice

Occorrente

Cartoncini gialli e arancio

Piatti bianchi di carta

Colore a tempera giallo

Pennelli

Pennarello rosso e nero

Filo

Colla

Forbici

Procedimento

Dipingere il piatto di carta con il colore a tempera giallo aiutandosi con il pennello. Ritagliare i raggi del sole dai cartoncini e quando la tempera del piatto è asciutta incollarli sul retro, in modo che spuntino dal cerchio. Disegnare una bocca sorridente con il colore rosso e gli occhi con il colore nero. Attaccare un filo sul retro del sole per appenderlo.

Il granchietto

Occorrente

Rotoli di carta igienica terminati

Pennarello rosso e pennarello nero

Occhietti adesivi

Cartoncini rossi

Colore a tempera rosso

Forbici e colla

Procedimento

Colorare i rotoli di carta igienica con la tempera rossa o rivestirli con il cartoncino rosso. Disegnare una bocca sorridente con il pennarello nero e incollare gli occhietti adesivi. Dai cartoncini rossi ritagliare delle chele e delle zampette: incollarle poi nella parte opposta del rotolo rispetto alla bocca.

Lavoretti di fine anno scolastico scuola primaria

I bambini della scuola primaria hanno tutti gli strumenti e le risorse per realizzare lavoretti di fine anno scolastico più complessi e articolati, dai ventagli di carta alle girandole colorate. Prima di iniziare i compiti delle vacanze, considerati un incubo da molti, dunque, ci si può divertire e rilassare con attività creative fai da te.

I ventagli di carta

Occorrente

Cartoncini A4 bianchi, rossi, verdi chiaro, verde scuro e neri

Bastoncini del gelato

Filo di cotone

Righello

Colla

Forbici

Penna

Matita

Nastrino Procedimento

Ritagliare il cartoncino rosso a una larghezza di 15 cm (l’altezza non va modificata). Dal cartoncino verde scuro ricavare due strisce larghe 1 centimetro ciascuna e lunghe quanto l’intero cartoncino. Dal cartoncino verde chiaro ricavare due strisce larghe 0,5 centimetri e lunghe quanto l’intero cartoncino. Incollare prima le due strisce scure e poi quelle chiare ai due lati lunghi del cartoncino rosso per creare una sorta di cornice. Disegnare dei puntini neri sul cartoncino rosso: saranno i semi dell’anguria. Piegare a fisarmonica il cartoncino (per il lato lungo), creando delle pieghe a distanza di circa 1 cm l’una dall’altra. Quindi, ripiegare il cartoncino su se stesso e poi fermarlo al centro con l’aiuto di un filo per ottenere la forma a ventaglio. Incollare le due estremità superiori del ventaglio e applicare a quelle inferiori dei bastoncini da gelato. Infine, applicare nastrino per tenere chiuso il ventaglio quando occorre.

Le girandole colorate

Cartoncini colorati

Due tappi di bottiglia

Colla

Forbici

Materiali di riciclo

Pennarelli

Tempere e pennelli

Cannucce o pezzetti di legno

Viti e farfalline

Procedimento

Prendere un cartoncino e tracciare le diagonali in modo da ottenere quattro triangoli uguali. Colorarli e personalizzarli come si preferisce: disegnando dei pois, incollando dei quadratini di carta colorata, facendo dei disegni e così via. Bucare con una matita il punto centrale in cui si incrociano le diagonali. Tagliare lungo le linee delle diagonali, fermandosi 3 cm prima del foro centrale. Ripiegare e incollare al centro della girandola i vertici esterni dei triangoli in senso orario (si possono fissare anche con una puntina). Colorare i due tappi di bottiglia e forarli al centro. Incollare da una parte e dall’altra del foro centrale i due tappi di bottiglia colorati (usiamo del vinavil un po’ forte) e far passare tra i fori una vite da stringere con una farfallina. Incollare alla vite un bastoncino o una cannuccia e la girandola è pronta. Questo lavoretto ricorda la ruota dei colori Montessori.