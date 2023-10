Lavoretti di Halloween per i bambini: i più belli da realizzare

Per i bambini ogni occasione per scatenare la creatività è la benvenuta. Perché non tenere occupate le loro manine con tanti lavoretti di Halloween spaventosamente divertenti? Ce ne sono di tutti i tipi e adatti a bimbi di tutte le età: sarà nostro compito scegliere il lavoretto più adatto al nostro bimbo. Niente paura: i materiali sono semplicissimi da reperire e anche poco costosi, se non addirittura di riciclo: basteranno un po’ di manualità e un po’ di fantasia per trasformarli in oggetti a tema e decorazione per la casa, in modo che sia pronta per la serata più spaventosa dell’anno!

Lavoretti Halloween prima infanzia

Anche i bambini più piccoli possono darsi da fare con tanti lavoretti di Halloween adatti a loro e alle loro capacità, anche se l’aiuto e la supervisione di una persona adulta saranno comunque necessari. I bimbi non vedranno l’ora di mettersi a creare con le loro manine: non a caso le attività manuali e creative sono di solito quelle più apprezzate dai nostri piccoli!

Sassolini spaventosi

Si sa, i bimbi amano portare a casa dalle vacanze i souvenir più disparati. Al mare o in montagna hanno raccolto e portato a casa sassi e sassolini? La festa di Halloween è l’occasione giusta per usarne alcuni per lavoretti creativi che piaceranno molto ai vostri bimbi. Procuratevi tempere, pennarelli adatti a scrivere su diverse superfici e accessori come ad esempio occhietti da applicare e denti aguzzi. Cominciate a osservare la forma dei vostri sassi, poi quando avrete l’ispirazione colorateli e trasformateli in mostri, mummie, zucche e tutto ciò che la fantasia vi suggerisce.

Mummie di cartone

I rotoli della carta igienica, una volta finiti, non andrebbero mai buttati perché possono diventare protagonisti di tanti lavori manuali. Cosa ne dite, ad esempio, di creare lavoretti di Halloween trasformando i rotoli di cartone in spaventose mummie? Vi basterà dipingerli di nero con un po’ di tempera e avvolgerli con garze bianche, senza dimenticare di disegnare gli occhi! Non è tutto: potete dipingerli di colori diversi e disegnare tanti dettagli che li trasformeranno in mostri, streghe, zucche, zombie e tanto altro ancora.

Ragnetti di cartone

Anche questo lavoretto di Halloween per bambini è davvero semplice e divertente da realizzare, anche con i bimbi più piccoli. Aiutiamoli a ritagliare dei dischetti di cartoncino nero o colorato, su cui poi potremo incollare dei bastoncini del gelato: il risultato sarà un ragnetto con tante spaventose zampine. Non dimenticatevi di lasciar liberi i vostri bambini di decorarli in maniera fantasiosa!

Fantasmini volanti

I fantasmini non possono certo mancare ad Halloween! La buona notizia è che ce ne sono diverse versioni, tra cui alcune molto semplici da realizzare. Un esempio? Prendete dei semplici bicchieri di plastica o di carta bianchi, capovolgeteli e praticate sul fondo un buchino per far passare un filo trasparente e poterli appendere. Decorateli con occhi, nasi e bocche; per un effetto ancora più spaventoso potete incollare delle strisce di carta bianca o di garza sul bordo inferiore del bicchiere, in modo da creare un effetto davvero spettrale.

Fantasmini morbidi

Tra i tanti lavoretti di Halloween per bambini, questo è uno dei preferiti dai più piccoli. Aiutateli a ritagliare le sagome di fantasmi da un cartoncino, poi muniteli di colla e ovatta bianca e fategliele ricoprire, senza dimenticarsi di disegnare occhi, bocca e naso di ogni morbidissimo fantasmino!

Idee lavoretti creativi per la scuola primaria

I bambini più grandi possono lanciarsi nella realizzazione di lavoretti di Halloween più complessi ed elaborati, che possono essere usati come simpatiche decorazioni per la casa oppure per giocare. I materiali anche in questo caso sono semplici, economici e facili da reperire, ma il divertimento sarà assicurato!

Il bowling di Halloween

Cosa ne dite di realizzare uno spaventoso set da bowling a tema Halloween? I bambini si divertiranno due volte: prima a realizzarlo e poi a giocarci! Vi basterà tenere dei barattoli vuoti di pelati e conserve in latta (ve ne serviranno almeno sei), lavarli bene e privarli delle etichette. Fate attenzione che non presentino bordi taglienti! A questo punto potrete dotare i vostri bimbi di tempere adatte, pennelli e tanti piccoli dettagli da applicare e lasciare che sfoghino la loro fantasia trasformando i barattoli nei personaggi più amati di questa festività.

Maschere spaventose con i piatti di carta

A tutti i bambini piace travestirsi, a maggior ragione se avranno realizzato loro almeno in parte il proprio travestimento. Perché allora non creare delle maschere di Halloween fai da te? Prendete dei piatti di carta, praticatevi dei buchi per gli occhi e dei buchi più piccoli ai lati per far passare l’elastico che terrà la maschera assicurata alla testa del bimbo. A questo punto non mancheranno che le decorazioni: ogni bimbo potrà decidere il tema della propria maschera oppure crearne più di una!

Le ghirlande di Halloween

Cosa ne dite di affidare proprio ai vostri bambini le decorazioni di Halloween per la casa? Una buona idea, semplice e divertente da realizzare, possono essere le ghirlande di Halloween. Ritagliate dei gagliardetti di carta o cartoncino di forma triangolare o rettangolare e lasciate che i bimbi li decorino in maniera mostruosa, poi fatevi un forellino e appendeteli ad un lungo filo trasparente da appendere in casa. Lo stesso lavoretto può essere realizzato usando piatti di carta al posto dei gagliardetti, sarà solo necessario un filo più robusto.

Le lanterne di Halloween

Le lanterne di Halloween sono un altro grande classico: perché non realizzarlo insieme ai nostri bimbi per dei lavoretti di Halloween che non passeranno inosservati? I materiali sono semplici ed economici: procuratevi dei barattoli di vetro vuoti come ad esempio quelli della marmellata, lavateli bene e rimuovete le etichette. A questo punto saranno pronti da dipingere con dei colori appositi per il vetro, per poi passare alla parte più divertente: quella delle decorazioni! I vostri barattoli si possono trasformare in zucche, mostri, fantasmi e tanto altro. Non vi resta che porre al loro interno delle tea light, accenderle e godervi l’effetto. Ricordate di non lasciare mai le candeline accessi incustodite!

In copertina foto di Daisy Anderson da Pexels