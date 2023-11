Lavoretti di Natale per bambini: idee semplici e originali per divertirsi insieme

Natale si avvicina; in questo periodo i bambini (e non solo loro) non vedono l’ora di mettersi al lavoro per realizzare tanti lavoretti natalizi per decorare la casa, fare piccoli doni e immergersi appieno nella magica atmosfera natalizia. Siete in cerca di idee? Vediamo insieme qualche lavoretto di Natale che potrete realizzare insieme ai vostri bambini con materiali semplici, economici e facili da reperire!

Lavoretti di Natale facili

Per i bambini più piccoli o per realizzare qualcosa di bello in poco tempo e con poca fatica, i lavoretti di Natale facili sono un’ottima idea. Ecco qualche idea davvero semplice da realizzare ma di grande effetto.

Gli alberelli di pirottini

Che siate appassionati di pasticceria o meno, non sarà difficile trovare dei pirottini, cioè le coppette di carta che si usano per realizzare muffin e cupcake. Cercateli possibilmente in versione natalizia o in colori che richiamino questa festività, come ad esempio il rosso e il verde.

Occorrente

pirottini colorati

stelline dorate

paillettes o glitter

Procedimento

Realizzare questo lavoretto di Natale è super facile. Quando avrete a disposizione i pirottini non dovrete far altro che ripiegarli a forma di triangolo e sovrapporne tre o quattro per formare un alberello, da decorare a piacere con piccole applicazioni, senza dimenticare una stellina dorata in cima!

I lavoretti di Natale con i piatti di carta

I piatti di carta possono offrire una buona base per i nostri lavoretti di Natale semplici.

Occorrente

piatti di carta verdi o bianchi

colla a caldo

colori a tempera

pennello

Procedimento

Con i piatti di carta verdi potete creare dei simpatici alberelli semplicemente piegando il piatto in tre fino ad ottenere una forma triangolare e fissandolo con un po’ di colla a caldo. A questo punto sarà la creatività dei vostri bambini a fare la differenza decorando in maniera estrosa questo lavoretto! Se i piatti che avete acquistato sono invece bianchi potete colorarli di verde oppure utilizzarli così come sono: piegandoli nello stesso modo potrete ottenere un pupazzo di neve da decorare con fantasia e originalità.

Babbo Natale con i piatti di carta

Ecco un altro lavoretto di Natale per bambini che vede i piatti di carta come protagonisti! Prendete un piatto di carta bianco, dipingete la metà superiore di rosa per fare la faccia di Babbo Natale, senza dimenticare occhi e naso, poi con l’aiuto di un po’ di colla attaccate dell’ovatta bianca nella metà inferiore per creare la sua lunga barba. Un triangolo di cartoncino rosso da attaccare completerà la vostra opera.

Le pigne da colorare

Nelle vostre passeggiate nei boschi non dimenticate di raccogliere pigne di ogni dimensione, che saranno preziose per i vostri lavoretti di Natale per bambini.

Occorrente

pigne

glitter

cartoncino

colori a tempera

pennelli

stelline colorate

Procedimento

Potete semplicemente colorarle e spolverarle con un po’ di glitter per decorare la casa, ma anche incollarle su un disco di cartone bucato al centro per creare una bella ghirlanda o ancora dipingerle e decorarle come se fossero degli alberelli di Natale in miniatura. Quello che è certo è che i vostri bambini rimarranno impegnati per pomeriggi interi in questa attività!

Lavoretti di Natale fai da te

I lavoretti di Natale fai da te faranno la gioia di tutti i bambini e anche dei loro genitori, impegnati insieme a creare qualcosa di bello per decorare la propria casa in pieno spirito natalizio.

Alberi di Natale con tappi di sughero

I tappi di sughero sono un materiale di riciclo perfetto per realizzare tanti lavoretti per bambini e quindi non andrebbero mai buttati, ma tenete conto che potete anche acquistarli.

Occorrente

tappi di sughero

colla a caldo

colori a tempera

pennello

coriandoli di stelle o palline

Procedimento

I tappi di sughero che avrete sapientemente conservato prima delle feste natalizie, saranno un materiale di recupero super utile per realizzare un albero di Natale: create una piramide con i tappi di sughero, in modo che ricordi la forma di un abete, e incollateli insieme con della colla a caldo. A questo punto non vi resterà che dipingere il vostro albero e decorarlo lasciando libera la fantasia.

Decorazione per l’albero di Natale con pasta modellabile

La pasta modellabile può essere una buona idea per i lavoretti dei bambini. Aiutate i vostri bimbi a scatenare la fantasia per realizzare stelle, alberelli, palline o animali per il presepe.

Occorrente

pasta modellabile tipo DAS (panetto da 500gr)

matterello in acrilico

formine

bisturi in plastica (punta arrotondata e che non taglia)

nastrini colorati

pittura

pennello per dipingere

glitter

coriandoli di diverse dimensioni, forme e colori (stelline, fiocchi di neve, palline colorate)

Procedimento

Stendetela la pasta modellabile in modo da ottenere uno strato non troppo sottile e aiutate i bambini a usare le formine e ritagliare l’eccesso. Per realizzare dei lavoretti di Natale da appendere all’albero, non dimenticando di creare un piccolo buco in cima per far passare il nastrino con cui appendere la decorazione. Una volta che si saranno asciugate, i bambini potranno decorarle a piacere con tempere, glitter e piccole applicazioni colorate.

Se utilizzate il DAS potete scegliere di pitturarlo prima o dopo la creazione della decorazione natalizia. Ecco le due modalità da seguire:

Dipingere il DAS in fase di lavorazione: per ottenere un oggetto di un unico colore, senza rischiare che siano visibili crepe di alcun tipo, è necessario aggiungere il colore sull’argilla e lavorarla finchè raggiunge la tonalità desiderata. Aggiungere maggior colore a seconda del grado di intensità che si vuole ottenere per quella determinata colorazione.

per ottenere un oggetto di un unico colore, senza rischiare che siano visibili crepe di alcun tipo, è necessario aggiungere il colore sull’argilla e lavorarla finchè raggiunge la tonalità desiderata. Aggiungere maggior colore a seconda del grado di intensità che si vuole ottenere per quella determinata colorazione. Dipingere il DAS dopo l’asciugatura: modellare dapprima il DAS nella forma preferita e poi procedere, una volta che si è asciugato, con la pittura. Per evitare che si vedano delle crepe nella formina, utilizzare un pennello a punta fine per i dettagli piccoli o le increspature della pasta modellabile.

Le palle di neve fai da te

Molti bambini rimangono incantati davanti alle palle di neve: perché non fargliene creare una con le loro mani? Sicuramente avranno bisogno di un po’ di aiuto, ma ne varrà la pena.

Occorrente

vasetti di vetro con tappo ermetico

alberello di Natale mini o altre decorazioni natalizie

neve sintetica

glitter

Procedimento

Prendete i vasetti di vetro con tappo ermetico e all’interno del tappo incollate un alberello di Natale o un altro soggetto natalizio. Riempite il vasetto con acqua e neve sintetica oppure glitter e chiudete bene il vasetto: basterà scuoterlo per ottenere un effetto magico!

Personaggi con i rotoli di carta igienica

I rotoli di carta igienica sono un altro must have per quanto riguarda i lavoretti fai da te. In occasione del Natale, questi rotoli con un po’ di fantasia e di tempere colorate possono trasformarsi in diversi personaggi. Vediamo insieme come realizzarli!

Occorrente

rotoli di carta igienica

colla a caldo

Procedimento

Vi basterà un po’ di fantasia per realizzare tanti personaggi a tema Natale utilizzando dei semplici rotoli di carta igienica. Il più facile? Un albero di Natale con tutti i rotoli, per una morbidezza infinita. Ma con un po’ di ingegno e manualità potrete anche realizzare tanti altri personaggi come Babbo Natale, renne, pupazzi di neve, elfi e tanti altri ancora.

Stelle e fiocchi di neve con gli stecchini del gelato

Se non avete conservato gli stecchini del gelato dall’estate appena passata, non temete…si possono sempre acquistare! Se invece ne possedete un po’ potranno essere utili come materiale di riciclo per questo lavoretto di Natale super creativo.

Occorrente

5 spingi-lingua (per stella)

colla a caldo

nastrino colorato

colla vinilica

glitter argento o oro

tempere

pennelli

Procedimento

I bambini potranno poi procedere con le decorazioni, colorando e applicando glitter o piccole decorazioni. Potrete poi usarle per ravvivare la casa o per arricchire l’albero di Natale. Per le stelle di Natale unire 5 spingi-lingua con la colla a caldo e formare la stella. Passare la colla vinilica sul legno, far cadere il glitter sulla stella e lasciarla asciugare. Far passare il nastrino sotto una delle punte e fare poi il nodino al nastro per appenderlo all’albero. Si può, in alternativa, anche dipingere con le tempere o non dipingere affatto lasciando poi il legno a vista.

Idee di lavoretti creativi di Natale da realizzare con i bambini

I bambini sono sempre felici quando possono scatenare la loro fantasia: perché quindi non coinvolgerli nella creazione di tanti lavoretti creativi di Natale? Il divertimento sarà assicurato!

Biglietti d’auguri natalizi

Non c’è nulla di più bello che ricevere un biglietto d’auguri fatto con il cuore: perché quindi non chiedere ai bimbi di realizzarli per tutta la famiglia? Basterà prendere un cartoncino e piegarlo a metà, per poi personalizzarlo con disegni, applicazioni e ovviamente auguri speciali. Se il bimbo molto piccolo potrete aiutarlo a dipingersi la manina per lasciare la sua impronta sul bigliettino, da decorare poi con piccoli dettagli natalizi.

Le palline di Natale per l’Albero fai da te

Non c’è Natale senza albero, ma sarà ancora più bello se le sue decorazioni saranno uniche e personalizzate.

Occorrente

palline di polistirolo

tempere

piccole decorazioni

pennelli per dipingere

forbici

spago

Procedimento

Prendete le palline di polistirolo e lasciate i vostri bambini liberi di esprimersi e di creare! Con le forbicine inseriamo lo spago a un centimetro di profondità, girandolo e rinfilandolo nello stesso punto, in modo da creare un gancetto che fermeremo con la colla.

La palline di Natale con collage

Delle palline di Natale rovinate o dal colore un po’ scialbo possono essere il materiale giusto per un lavoretto di Natale per bambini. Il decoupage sarà un modo alternativo anche di passare un pomeriggio in attesa dell’arrivo del 25 dicembre e per creare delle decorazioni natalizie fai da te davvero originali.

Occorrente

Vecchie riviste

carta da giornale

palline di polistirolo

vernice trasparente o colla a caldo

pennelli

forbici

spago

Procedimento

Ritagliate tanti pezzetti di carta da giornali e vecchie riviste, poi incollateli sulle palline creando un coloratissimo collage. Una mano di vernice trasparente sigillerà il risultato, che renderà il vostro albero di Natale più bello che mai. Fate asciugare tutto e poi inserite lo spago e appendete all’albero.

Segnaposto di Natale

I rotoli di carta igienica possono essere il materiale adatto per creare dei segnaposti di Natale unici e personalizzati. Se ne possono realizzare di diversi tipi, ma uno dei più semplici consiste nel dipingere i rotoli di bianco e decorarli per realizzare dei pupazzi di neve. Un cartoncino incollato tra le mani del vostro pupazzo di neve riporterà il nome del vostro commensale, indicandogli il posto dove dovrà sedersi a tavola.

Foto di copertina di Daniel Reche da Pexels