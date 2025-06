Lavoretti per bambini a tema estate: 8 idee per tutte le età

Ovunque ci si trovi, la realizzazione di piccole opere di artigianato impegna la mente in modo costruttivo, stimola le capacità cognitive e rende il bambino meno focalizzato sul caldo estivo. Il piccolo, infatti, lavora stando fermo e quindi risparmia energie.

Inoltre, i lavoretti estivi sono una grande risorsa per passare il tempo in famiglia in modo divertente o per impegnare i lunghi pomeriggi senza la scuola o altre attività. A seconda dell’età si può decidere di aiutare i bambini in questi lavoretti fai da te oppure lasciarli liberi di esprimersi tra cartoncini colorati, forbici, colla e altro materiale di facile reperibilità.

I bambini piccoli possono iniziare a dedicarsi ai lavoretti estivi già a partire dai 2-3 anni. In questa fase iniziano a migliorare la precisione nel movimento fine, riescono a prestare attenzione per un tempo più lungo e a concentrarsi su un obiettivo. Si possono proporre piccoli, semplici oggetti da riprodurre che richiamino loro l’estate e il luogo di villeggiatura.

I bambini più grandi, invece, possono dedicarsi a lavoretti più impegnativi, in grado di completare o integrare anche eventuali compiti estivi assegnati a scuola. Oltre ai lavoretti estivi proposti, un’attività come il tavolo della natura Montessori è un modo divertente e istruttivo per trascorrere le ore calde ovunque ci si trovi.

1) Pesca magnetica per bimbi della scuola dell’infanzia

Pesciolini ricavati da bottiglie di plastica vuote, calamite, bastoncini… et voilà: tutti pronti per pescare dal salotto di casa!

Occorrente

corda

bastoncini

colla a caldo

calamite

graffette

fogli di plastica colorata

forbici

Procedimento

Utilizzate delle vecchie bottiglie di plastica colorata per ricavarne dei pesciolini colorati. Usate le forbici per ritagliare le figure di tanti pesciolini e create un foto all’altezza della “bocca” del pesce. Infilate nel buco la graffetta e fate lo stesso procedimento per tutti i pesciolini, più ne fate più sarà divertente per i bimbi. Con la colla a caldo attaccate alle estremità della corda da una parte la calamita e dall’altra il bastoncino in modo da creare una finta canna da pesca. Una volta asciutto il tutto lasciate che i bimbi si divertano a fare a gara a chi pesca più pesciolini dentro l’acqua.

Fascia di età: 2-5 anni

2) Sirenette di cartone per novelle Ariel

Con rotoli di carta igienica, colori e poco altro si può dar vita al personaggio incantevole di una delle fiabe più amate al mondo: pronti a vivere bellissime avventure “in fondo al mar”?

Occorrente

rotoli di carta igienica

colla a caldo

pennarello nero

tempere

lana colorata

cartoncini colorati

Procedimento

Dipingete i rotoli di carta igienica in modo da avere nella parte superiore il viso della sirena e nella parte inferiore il resto del corpo, con il pennarello potete disegnare i dettagli della faccia. Una volta asciutta, utilizzate la lana del colore che preferite per creare i capelli della sirenetta, incollateli con la colla a caldo e lasciate asciugare. Con del cartoncino colorato potete realizzare anche delle piccole code da incollare al lato del rotolo.

Fascia di età: 2-5 anni

3) Barchette con i tappi per bimbi bucanieri

Si sa, i pirati affascinano da sempre i bimbi. Proprio a queste figure carismatiche è ispirato un simpaticissimo fai da te, in cui realizzare una piccola flotta di velieri da far salpare in un catino pieno d’acqua: che spasso!

Occorrente

tappi di sughero trovati in casa o vecchi legnetti

un cartoncino bianco o del colore preferito

uno stecchino abbastanza lungo

colla vinilica

pennarelli

Procedimento

Si incollano i tre tappi di sughero l’uno all’altro nel senso della lunghezza e si lascia asciugare bene la colla; se usate invece dei pezzi di legno o corteccia cercate dei pezzi abbastanza grandi e controllate che galleggino. Con l’aiuto di un adulto, si infila lo stecchino nel tappo centrale. Si ritaglia a forma di vela il cartoncino e si disegna quello che il bambino preferisce: un animale marino, una bandiera o quello che vuole. Si infila lo stecchino nella vela in alto o in basso ed ecco ottenuta una simpaticissima barchetta che si può anche far galleggiare in un catino con poche dita di acqua. Attenzione perché l’acqua può sciogliere la colla: l’attaccatutto è un’alternativa più resistente ma va maneggiato solo da un adulto.

Fascia di età: 2-5 anni

4) Pesciolino cangiante per i piccoli fan del mare

Non solo è semplicissimo da realizzare, ma questo pesciolino permette di ottenere bellissimi effetti di luce una volta appeso in cameretta vicino a una finestra.

Occorrente

cd

pennarello nero indelebile

colla a caldo

cartoncini colorati

matita e gomma

filo

Procedimento

Disegnate con una matita le pinne del pesciolino sui cartoncini colorati, ritagliate le pinne e decoratele a piacere. Prendete il cd e dopo averlo pulito per bene disegnateci sopra le scaglie, gli occhi e la bocca. Una volta asciutto incollate con la colla a caldo le pinne e legate del filo ad una estremità, in questo modo potrete appendere il pesciolino vicino ad una finestra e vedere come i raggi del sole illuminano la stanza di mille colori.

Fascia di età: 2-5 anni

5) Sasso-tartaruga marina per i bimbi che amano gli animali

Simpaticissima e alla portata di tutti, questa tartarughina è realizzata con semplici sassolini colorati: basterà raccoglierne qualcuno durante una passeggiata al parco e, una volta a casa, scatenare la creatività.

Occorrente

un sasso abbastanza grosso e un po’ piatto

cinque sassolini più piccoli

colori acrilici atossici verde e nero

vernice lucidante per pittura

un pennarello nero per superfici dure

colla a caldo

Procedimento

Con l’aiuto dell’adulto si dipingono tutti i sassi di verde. Una volta asciutti disegnate i dettagli del guscio sul sasso più grande e poi le zampine su quattro dei sassolini più piccoli e il visino della tartaruga su quello restante. Usate la colla a caldo per unire i pezzi una volta che la pittura sarà asciutta completamente.

Fascia di età: 2-5 anni

6) Diario delle vacanze per ricordare l’estate

Da compilare quotidianamente durante le vacanze, questo diario permette di raccogliere tutti i souvenir più significativi dell’estate, come i biglietti di una mostra o di un concerto, foglie e fiori particolari scovati durante una passeggiata nei boschi e così via. Una volta tornati a scuola, sarà davvero bello ripercorrere le spensierate giornate estive sfogliando un romantico scrigno dei ricordi.

Occorrente

cartoncini colorati

forbici o perforatrice

pennarelli

un nastro colorato o un cordino robusto

una foto personale o di un paesaggio estivo

colla vinilica

Procedimento

Si pongono i cartoncini l’uno sull’altro per farli combaciare, quindi con le forbici o la perforatrice si praticano alcuni fori, attraverso i quali si fa passare due volte il nastro o il cordino, assicurandolo poi bene alle estremità con un nodo. Con i pennarelli si disegnano immagini estivi di mare o montagna, a seconda delle preferenze e sul primo foglio si applica la foto. Ed ecco un album personalizzato delle vacanza in cui conservare foto, conchiglie, fiori essiccati e altri ricordi estivi.

Fascia di età: dai 6 anni in su

7) Ampolla marina per tenere un pezzetto di mare in cameretta

Che belle le giornate trascorse tra castelli di sabbia, partite con gli amichetti e tuffi! Per serbarne il ricordo tutto l’anno, si può realizzare una boccetta coloratissima ispirata proprio alle vacanze al mare, da riempire con sassolini, piccole conchiglie e sabbia colorata.

Occorrente

una bottiglia trasparente in vetro

un tappo di sughero resistente

sabbia pulita

conchiglie

sassi colorati

colorante alimentare blu o verde

acqua

Procedimento

Introdurre nella bottiglia la sabbia, quindi i sassi e le conchiglie. Riempirla per un terzo circa di acqua di rubinetto e aggiungere qualche goccia di colorante alimentare. Tappare bene, agitare e lasciare che tutto si depositi. Inclinare su un lato la bottiglia per rimirare un vero e proprio piccolo “mare”.

Fascia di età: dai 6 anni in su

8) Bracciale di bottoni da scambiare con gli amichetti

Un lavoretto tanto semplice quanto intramontabile: i braccialetti o le collane fatti coi bottoni sono un classico senza tempo e un coloratissimo modo di passare il tempo.

Occorrente

alcuni bottoni grossi e dai colori vivaci

un cordino resistente lungo circa 18 centimetri

Procedimento

Si infila il cordino nei fori dei bottoni, eventualmente aiutandosi con un ago piuttosto grosso (attenzione a come lo si maneggia!), alternando i colori. Una volta che tutti i bottoni sino stati infilati, con l’estremità del cordino si crea un’asola della grandezza sufficiente per agganciare con sicurezza il primo bottone. Ed ecco un bellissimo bracciale estivo da indossare o regalare. Usando più bottoni e un filo più lungo si può creare una collana. Con un procedimento simile si possono anche inventare bellissime collane di pasta.

Fascia di età: dai 6 anni in su