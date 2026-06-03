Lavoretti per le maestre fai da te facili e originali da regalare a fine anno

I lavoretti fai da te per le maestre e i maestri, pensati e realizzati dai bambini, sono spesso l’omaggio più gradito per gli insegnanti che hanno seguito i piccoli nel corso dell’anno scolastico. Infatti, dimostrano affetto, ma soprattutto sono il risultato di un percorso didattico perché uniscono creatività e desiderio di impegnarsi.

Lavoretti per le maestre fai da te per bambini dell’asilo nido

I lavoretti fai da te per le maestre da parte dei bimbi del nido sono ovviamente molto semplici: i bimbi iniziano a pochi mesi e terminano a tre anni, quindi sono ancora piccoli e con una limitata capacità di movimenti precisi. Maneggiare alcuni strumenti, come le forbici, può inoltre essere pericoloso. Di conseguenza è meglio limitarsi a lavoretti di semplice esecuzione, da effettuare sotto la supervisione di un adulto.

Il vasetto decorato

Occorrente

una piantina di facile gestione in vasetto (per esempio semi-grassa o grassa, senza spine) o fiori recisi

nastrini colorati

colla a caldo

forbici

Procedimento

Con l’aiuto di un adulto, si ritagliano dei nastrini colorati da applicare con la colla caldo su tutta la superficie del vasetto, usate colori differenti così da creare un “disegno” sul vaso. Inserite la piantina o i fiori scelti.

L’album di fotografie da appendere

Occorrente

sette-otto fogli di carta colorata

foratrice

un cordino robusto ma flessibile (o un filo di lana spessa colorato in alternativa)

foto del bambino nelle varie età del nido

colla

pennarelli atossici

Procedimento

Si creano 3-4 fori in uno dei lati corti dei fogli di carta, tutti alla stessa distanza nei vari fogli. Quindi si passa il cordino attraverso i fori, facendo un doppio passaggio e creando un nodo ben sicuro. Con la colla si applicano le foto, da quando il bimbo era molto piccolo in poi, creando una storia. Il bambino può personalizzare l’album con semplici disegni di fiori, alberi o quello che preferisce. In alternativa ai fori sui fogli si possono usare delle mollettone precedentemente decorate dai bimbi.

Il segnalibro-animaletto

Occorrente

un cartoncino del colore che si preferisce (giallo se si crea un pulcino, verde una ranocchia, bianco un panda e così via)

forbici

pennarelli atossici

Procedimento

Con l’aiuto dell’adulto si ritaglia una striscia di cartoncino lunga 20 centimetri e larga 3-4. Nella parte superiore il genitore ritaglia grossolanamente la testolina dell’animaletto che si desidera, per esempio due orecchie nel caso dell’orsacchiotto, una semplice crestina per il pulcino e così via. Con i pennarelli il bambino disegna occhi, naso o becco. Non importa se il risultato non sarà perfetto. L’importante è che sia creato dal bimbo.

Lavoretti per le maestre fai da te adatti ai bambini della scuola dell’infanzia

I bambini della scuola dell’infanzia possono realizzare pensierini per le maestre un po’ più elaborati, perché la manualità si va via via affinando. Inoltre a 0questa età è più facile insegnare ai bambini le regole anche durante il lavoro creativo.

Il portaoggetti personalizzato

Occorrente

un barattolo di caffè in metallo vuoto e ben pulito

un rettangolo di stoffa grezza o carta da pacco

un po’ di passamaneria o vecchio pizzo

nastrini o corda

pennarelli da stoffa atossici

colla vinilica

forbici

Procedimento

Con l’aiuto di un adulto si ritaglia la stoffa (o la carta) in uno spessore che corrisponde dell’altezza del barattolo lo si avvolge intorno alla circonferenza applicandolo con la colla. Fate decidere ai bambini dove vogliono applicare il pizzo o la passamaneria. Il bambino può decorare con i disegni che preferisce, oppure scrivere il proprio nome e la data del dono.

Il bouquet di fiori di carta

Occorrente

cartoncini colorati

una matita morbida

nastrino

forbici

colla

Procedimento

Aiutate il bambino a ritagliare dai cartoncini colorati le forme che andranno a comporre i fiori, gli steli e il vaso. Usate la colla per assemblare il vaso di fiori e aggiungete anche il nastrino. Terminate il lavoretto facendo decorare il vaso al vostro bambino.

La cartolina di saluti

Occorrente

cartoncino del colore desiderato

carta colorata

matita

adesivi

forbici

colla vinilica

Procedimento

Ritagliare nel cartoncino un rettangolo di dimensione 22×14 cm, piegandolo il cartoncino a fisarmonica e con la matita tracciare dei segni in corrispondenza dei 7, dei 14 e dei 21cm dei lati lunghi. Unirli tra loro con tre linee di matita e piegare il cartoncino in corrispondenza delle linee. Tagliare un altro cartoncino dello stesso colore nelle dimensioni di 15x21cm e piegarlo a metà. Incollare il primo cartoncino, piegato in tre, all’interno del secondo. Decorare con adesivi e inserirvi un testo libero del bambino per salutare e ringraziare. Imbustare la cartolina e consegnarla alla maestra.

Lavoretti fai da te per le maestre della scuola primaria

Essendo grandicelli, i bambini possono cimentarsi con lavoretti un po’ più impegnativi. Vediamone qualcuno.

La cornice di rametti

Occorrente

una certa quantità di rametti secchi

colla vinilica

un cartoncino abbastanza rigido 30 cm x 20

Procedimento

Usando la colla, disporre i rametti tutt’intorno al cartoncino, lasciandoli più lunghi se si desidera disporli in orizzontale, oppure spezzandoli in frammenti più corti e incollandoli in senso verticale rispetto al centro. Il risultato sarà una cornice in arte povera molto originale. Al centro si può scrivere una frase speciale, per esempio questa di Einstein: “È l’arte suprema dell’insegnante: risvegliare la gioia della creatività e della conoscenza”, oppure questa di autore anonimo: “Ci vuole un grande cuore per formare piccole menti”.

La collana fantasia

Occorrente

un cordino abbastanza lungo

tappi di sughero o vecchie cannucce

plastilina o Das

acquerelli

pennelli

vernice lucidante

pasta di formato “infilabile”

Procedimento

Farsi aiutare da un adulto a tagliare i tappi di sughero a rondelle. Creare con la plastilina perle di varie dimensioni, rotonde o più allungate, dipingendole con gli acquerelli quando sono perfettamente asciutte. Dipingere con gli acquerelli anche la pasta e lasciare asciugare bene. Passare su tutti i pezzi un velo di vernice lucidante e lasciare asciugare. Infilare sul cordino e chiudere con un doppio nodo. Ecco una collana assolutamente unica che la maestra potrà sfoggiare in estate.

Tazza decorata

Occorrente

una tazza grande bianca

colori per ceramica

pennelli sottili

stencil

vernice fissante per ceramica

Procedimento

Lavare bene la tazza e lasciarla asciugare. Applicare esternamente gli stencil e ripassare con i colori per ceramica, quindi rimuovere gli stencil, o lasciare che i bambini dipingano a mano libera quello che preferiscono. Fare asciugare bene il colore e ripassare con la vernice fissante.