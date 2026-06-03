Lavoretti per le maestre fai da te facili e originali da regalare a fine anno

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I lavoretti fai da te per le maestre e i maestri, pensati e realizzati dai bambini, sono spesso l’omaggio più gradito per gli insegnanti che hanno seguito i piccoli nel corso dell’anno scolastico. Infatti, dimostrano affetto, ma soprattutto sono il risultato di un percorso didattico perché uniscono creatività e desiderio di impegnarsi.
Lavoretti per le maestre fai da te per bambini dell’asilo nido
I lavoretti fai da te per le maestre da parte dei bimbi del nido sono ovviamente molto semplici: i bimbi iniziano a pochi mesi e terminano a tre anni, quindi sono ancora piccoli e con una limitata capacità di movimenti precisi. Maneggiare alcuni strumenti, come le forbici, può inoltre essere pericoloso. Di conseguenza è meglio limitarsi a lavoretti di semplice esecuzione, da effettuare sotto la supervisione di un adulto.
Il vasetto decorato
Occorrente
- una piantina di facile gestione in vasetto (per esempio semi-grassa o grassa, senza spine) o fiori recisi
- nastrini colorati
- colla a caldo
- forbici
Procedimento
Con l’aiuto di un adulto, si ritagliano dei nastrini colorati da applicare con la colla caldo su tutta la superficie del vasetto, usate colori differenti così da creare un “disegno” sul vaso. Inserite la piantina o i fiori scelti.
L’album di fotografie da appendere
Occorrente
- sette-otto fogli di carta colorata
- foratrice
- un cordino robusto ma flessibile (o un filo di lana spessa colorato in alternativa)
- foto del bambino nelle varie età del nido
- colla
- pennarelli atossici
Procedimento
Si creano 3-4 fori in uno dei lati corti dei fogli di carta, tutti alla stessa distanza nei vari fogli. Quindi si passa il cordino attraverso i fori, facendo un doppio passaggio e creando un nodo ben sicuro. Con la colla si applicano le foto, da quando il bimbo era molto piccolo in poi, creando una storia. Il bambino può personalizzare l’album con semplici disegni di fiori, alberi o quello che preferisce. In alternativa ai fori sui fogli si possono usare delle mollettone precedentemente decorate dai bimbi.
Il segnalibro-animaletto
Occorrente
- un cartoncino del colore che si preferisce (giallo se si crea un pulcino, verde una ranocchia, bianco un panda e così via)
- forbici
- pennarelli atossici
Procedimento
Con l’aiuto dell’adulto si ritaglia una striscia di cartoncino lunga 20 centimetri e larga 3-4. Nella parte superiore il genitore ritaglia grossolanamente la testolina dell’animaletto che si desidera, per esempio due orecchie nel caso dell’orsacchiotto, una semplice crestina per il pulcino e così via. Con i pennarelli il bambino disegna occhi, naso o becco. Non importa se il risultato non sarà perfetto. L’importante è che sia creato dal bimbo.
Lavoretti per le maestre fai da te adatti ai bambini della scuola dell’infanzia
I bambini della scuola dell’infanzia possono realizzare pensierini per le maestre un po’ più elaborati, perché la manualità si va via via affinando. Inoltre a 0questa età è più facile insegnare ai bambini le regole anche durante il lavoro creativo.
Il portaoggetti personalizzato
Occorrente
- un barattolo di caffè in metallo vuoto e ben pulito
- un rettangolo di stoffa grezza o carta da pacco
- un po’ di passamaneria o vecchio pizzo
- nastrini o corda
- pennarelli da stoffa atossici
- colla vinilica
- forbici
Procedimento
Con l’aiuto di un adulto si ritaglia la stoffa (o la carta) in uno spessore che corrisponde dell’altezza del barattolo lo si avvolge intorno alla circonferenza applicandolo con la colla. Fate decidere ai bambini dove vogliono applicare il pizzo o la passamaneria. Il bambino può decorare con i disegni che preferisce, oppure scrivere il proprio nome e la data del dono.
Il bouquet di fiori di carta
Occorrente
- cartoncini colorati
- una matita morbida
- nastrino
- forbici
- colla
Procedimento
Aiutate il bambino a ritagliare dai cartoncini colorati le forme che andranno a comporre i fiori, gli steli e il vaso. Usate la colla per assemblare il vaso di fiori e aggiungete anche il nastrino. Terminate il lavoretto facendo decorare il vaso al vostro bambino.
La cartolina di saluti
Occorrente
- cartoncino del colore desiderato
- carta colorata
- matita
- adesivi
- forbici
- colla vinilica
Procedimento
Ritagliare nel cartoncino un rettangolo di dimensione 22×14 cm, piegandolo il cartoncino a fisarmonica e con la matita tracciare dei segni in corrispondenza dei 7, dei 14 e dei 21cm dei lati lunghi. Unirli tra loro con tre linee di matita e piegare il cartoncino in corrispondenza delle linee. Tagliare un altro cartoncino dello stesso colore nelle dimensioni di 15x21cm e piegarlo a metà. Incollare il primo cartoncino, piegato in tre, all’interno del secondo. Decorare con adesivi e inserirvi un testo libero del bambino per salutare e ringraziare. Imbustare la cartolina e consegnarla alla maestra.
Lavoretti fai da te per le maestre della scuola primaria
Essendo grandicelli, i bambini possono cimentarsi con lavoretti un po’ più impegnativi. Vediamone qualcuno.
La cornice di rametti
Occorrente
- una certa quantità di rametti secchi
- colla vinilica
- un cartoncino abbastanza rigido 30 cm x 20
Procedimento
Usando la colla, disporre i rametti tutt’intorno al cartoncino, lasciandoli più lunghi se si desidera disporli in orizzontale, oppure spezzandoli in frammenti più corti e incollandoli in senso verticale rispetto al centro. Il risultato sarà una cornice in arte povera molto originale. Al centro si può scrivere una frase speciale, per esempio questa di Einstein: “È l’arte suprema dell’insegnante: risvegliare la gioia della creatività e della conoscenza”, oppure questa di autore anonimo: “Ci vuole un grande cuore per formare piccole menti”.
La collana fantasia
Occorrente
- un cordino abbastanza lungo
- tappi di sughero o vecchie cannucce
- plastilina o Das
- acquerelli
- pennelli
- vernice lucidante
- pasta di formato “infilabile”
Procedimento
Farsi aiutare da un adulto a tagliare i tappi di sughero a rondelle. Creare con la plastilina perle di varie dimensioni, rotonde o più allungate, dipingendole con gli acquerelli quando sono perfettamente asciutte. Dipingere con gli acquerelli anche la pasta e lasciare asciugare bene. Passare su tutti i pezzi un velo di vernice lucidante e lasciare asciugare. Infilare sul cordino e chiudere con un doppio nodo. Ecco una collana assolutamente unica che la maestra potrà sfoggiare in estate.
Tazza decorata
Occorrente
- una tazza grande bianca
- colori per ceramica
- pennelli sottili
- stencil
- vernice fissante per ceramica
Procedimento
Lavare bene la tazza e lasciarla asciugare. Applicare esternamente gli stencil e ripassare con i colori per ceramica, quindi rimuovere gli stencil, o lasciare che i bambini dipingano a mano libera quello che preferiscono. Fare asciugare bene il colore e ripassare con la vernice fissante.