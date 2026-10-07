L’autunno è una stagione ricca di colori, profumi e piccoli tesori da scoprire insieme ai bambini. Foglie dalle mille sfumature, ghiande, castagne e zucche diventano così materiali preziosi per dare vita a tanti lavoretti creativi, semplici e divertenti.

Dalle decorazioni per la casa alle piccole opere d’arte, passando per simpatici animaletti e attività a contatto con la natura, le idee non mancano per realizzare tanti lavoretti autunnali, perfetti per trascorrere un pomeriggio creativo e trasformare ciò che offre la natura in qualcosa di unico e speciale.

1. Lavoretto autunnale con ghiande e castagne

Quando arriva l’autunno una passeggiata nel parco può trasformarsi in una piccola caccia al tesoro: castagne, ghiande e altri frutti del bosco diventano infatti perfetti per creare simpatici lavoretti fai da te. Con pochi materiali e un pizzico di fantasia, anche i più piccoli possono dare vita a originali animaletti autunnali.

Occorrente

Castagne

ghiande

occhietti mobili

piccoli pezzetti di cartoncino

colla vinilica o colla a caldo da utilizzare con l’aiuto di un adulto

pennarello nero

eventuali piccoli elementi decorativi come rametti o foglie.

Procedimento

Per prima cosa raccogliete insieme ai bambini alcune castagne e ghiande, scegliendo quelle più integre e dalla forma adatta al personaggio che volete realizzare. Pulitele delicatamente e lasciatele asciugare bene.

Utilizzate poi le castagne come corpo e le ghiande per creare testa, cappellini o altri dettagli. Incollate gli occhietti mobili e aggiungete con il cartoncino o con il pennarello i particolari del viso o del muso. Rametti, foglioline e piccoli elementi naturali possono diventare zampe, orecchie, antenne o decorazioni.

Lasciate asciugare la colla e completate il lavoretto dando libero spazio alla fantasia: ogni castagna può trasformarsi in un animaletto diverso!

Nota bene: la colla a caldo (manovrata dall’adulto) o il pongo/patafix (per far fare da soli ai bambini) funzionano molto meglio della colla vinilica per unire parti tridimensionali come pigne, castagne e ghiande.

2. Quadretti naturali autunnali

Le foglie che in autunno cambiano colore sono un piccolo tesoro da raccogliere durante le passeggiate all’aria aperta. Con quelle più belle si può creare una decorazione semplice e suggestiva, perfetta per portare in casa i colori caldi della stagione.

Occorrente

Foglie autunnali di diverse forme e colori

un cartoncino, una tavoletta o una base rigida

colla vinilica

pennello

spago o nastro, se si desidera appendere la decorazione

pennarelli o piccoli elementi decorativi a piacere.

Procedimento

Durante una passeggiata raccogliete insieme ai bambini foglie di forme, dimensioni e colori diversi. Scegliete quelle più belle, evitando quelle troppo umide o rovinate, e lasciatele asciugare bene.

Disponete le foglie sulla base creando una composizione armoniosa, senza incollarle subito: potete sovrapporle, affiancarle oppure creare una sorta di piccolo quadro autunnale. Quando siete soddisfatti del risultato, fissatele con la colla vinilica aiutandovi con un pennello.

Lasciate asciugare completamente e, se volete trasformare il lavoretto in una decorazione da appendere, aggiungete un nastrino o dello spago sul retro.

Consiglio: prima di incollare le foglie o dipingerle, è preferibile pressarle tra i fogli di un libro pesante per 24–48 ore. In questo modo rimarranno piatte e facili da incollare sul cartoncino.

3. Segnalibri autunnali dipinti a mano

Con l’arrivo dell’autunno torna anche la voglia di trascorrere qualche momento tranquillo con un buon libro. Perché non creare insieme ai bambini un segnalibro personalizzato, decorato con i colori caldi della stagione e piccoli disegni ispirati alla natura?

Occorrente

Un foglio di carta da acquerello o cartoncino bianco

acquerelli

pennelli di diverse dimensioni

un bicchiere con acqua

matita

gomma

forbici

un nastrino o un filo di lana

un perforatore

pennarello nero, facoltativo.

Procedimento

Per prima cosa disegnate sul cartoncino la sagoma di un rettangolo, delle dimensioni di circa 5 x 15 cm, e ritagliatela. Con la matita potete tracciare sul segnalibro qualche elemento autunnale, come foglie, ghiande, castagne o piccoli rametti.

A questo punto lasciate spazio alla fantasia e colorate il disegno con gli acquerelli, scegliendo le tonalità tipiche dell’autunno: giallo, arancio, rosso, marrone e verde. I bambini possono anche sperimentare sfumature e sovrapposizioni di colore per ottenere un effetto più originale.

Quando il segnalibro sarà completamente asciutto, praticate un piccolo foro nella parte superiore e inserite un nastrino o un filo di lana. Una dedica o il nome del bambino scritto sul retro renderà il segnalibro ancora più speciale.

4. Sacchettini di dolci a forma di zucca

Dolcetti, sorprese e tanta creatività: questi simpatici sacchettini a forma di zucca sono perfetti per portare in tavola un pizzico di atmosfera autunnale e di magia di Halloween. Realizzarli insieme ai bambini è semplice e può diventare anche un’idea originale per contenere caramelle e piccoli regalini.

Occorrente

Carta velina o carta crespa arancione

piccoli dolcetti o sorpresine

nastrino o spago

cartoncino verde

forbici con punta arrotondata

colla

pennarello nero, facoltativo.

Procedimento

Ritagliate un quadrato di carta arancione abbastanza grande da contenere i dolcetti. Sistemate al centro le caramelle o le piccole sorprese, quindi sollevate i bordi della carta verso l’alto, raccogliendoli intorno al contenuto.

Chiudete la parte superiore con un nastrino o un pezzetto di spago, modellando delicatamente la carta per dare al sacchettino la caratteristica forma tondeggiante della zucca. Con il cartoncino verde potete aggiungere una piccola foglia o un picciolo sulla sommità.

Per un tocco ancora più divertente, disegnate sulla zucca occhi, naso e bocca con un pennarello nero, trasformando ogni sacchettino in una piccola zucca di Halloween!

Consiglio: assicurarsi che la superficie della zucca sia completamente pulita e asciutta prima di applicare i colori acrilici, evitando di forare la buccia.

5. Animaletti del bosco con pigne e ghiande

Una passeggiata nel bosco può regalare tutto il materiale necessario per un nuovo lavoretto creativo. Pigne, ghiande, rametti e foglie si trasformano con un po’ di fantasia in teneri animaletti del bosco, perfetti per giocare o decorare la cameretta.

Occorrente

Pigne di diverse dimensioni

ghiande

rametti e piccole foglie

cartoncino

occhietti mobili

colla

pennarello nero

forbici con punta arrotondata

colori a tempera o acrilici, facoltativi.

Procedimento

Dopo aver raccolto pigne, ghiande e altri piccoli elementi naturali, puliteli delicatamente e lasciateli asciugare. Osservateli insieme ai bambini e provate a immaginare in quale animale potrebbero trasformarsi: una pigna può diventare un riccio, un gufetto o un piccolo scoiattolo.

Utilizzate le pigne e i rametti per creare le diverse parti del corpo, mentre il cartoncino può servire per realizzare orecchie, zampe, ali e code. Incollate gli occhietti mobili e aggiungete con il pennarello i dettagli del musetto.

Se desiderate, potete anche dipingere alcune parti per rendere gli animaletti ancora più colorati. Lasciate asciugare bene la colla e mettete in mostra le vostre piccole creature del bosco: una simpatica famiglia autunnale tutta da inventare.

Nota bene: colla a caldo (manovrata dall’adulto) e pongo/patafix funzionano molto meglio della colla vinilica per unire parti tridimensionali come pigne, castagne e ghiande.

6. Disegni autunnali con foglie

Disegnare è ancora più divertente quando la natura diventa parte del gioco! Con matite colorate e qualche foglia raccolta durante una passeggiata, i bambini possono creare un piccolo quadretto autunnale, dando vita a personaggi e paesaggi originali.

Occorrente

Foglie autunnali di varie forme e dimensioni

un foglio di cartoncino bianco

matite colorate

colla vinilica

matita e gomma

pennarelli, facoltativi.

Procedimento

Per prima cosa lasciate che i bambini scelgano alcune foglie, osservandone forme e colori. Posizionatene una o più sul cartoncino e provate a immaginare insieme che cosa potrebbero diventare: una chioma, il corpo di un animale, un vestito o persino le ali di una farfalla.

Con la matita disegnate intorno alle foglie gli elementi che completano il soggetto e colorate il disegno con le matite colorate. Quando la composizione è terminata, fissate delicatamente le foglie al cartoncino con la colla vinilica.

Potete aggiungere dettagli con i pennarelli, come occhi, zampe, rami o piccoli particolari del paesaggio. Lasciate asciugare il quadretto e poi appendetelo: sarà un piccolo ricordo creativo di una giornata d’autunno.

Consiglio: prima di procedere a incollare le foglie o a dipingerle, sarebbe utile pressarle tra i fogli di un libro pesante per 24–48 ore. Rimarranno quindi piatte e facili da incollare sul cartoncino.

7. La corona per re e regine d’autunno

Per sentirsi re o regine del bosco basta davvero poco: una passeggiata all’aria aperta e qualche elemento raccolto nella natura. Foglie, rametti e piccoli frutti autunnali possono trasformarsi in una colorata corona da indossare e personalizzare con tanta fantasia.

Occorrente

Foglie autunnali

piccoli rametti

ghiande, bacche o altri elementi naturali

cartoncino marrone o colorato

colla

forbici con punta arrotondata

spago o nastrino

pennarelli, facoltativi.

Procedimento

Per prima cosa raccogliete durante una passeggiata foglie, rametti e piccoli elementi naturali, scegliendo quelli più integri e leggeri. Per realizzare la base della corona, ritagliate una lunga striscia di cartoncino e misuratela intorno alla testa del bambino, lasciando qualche centimetro per poterla chiudere.

Incollate sulla base le foglie, i rametti e le piccole decorazioni, alternando forme e colori per creare una composizione allegra. Potete anche aggiungere qualche dettaglio disegnato con i pennarelli o un piccolo fiocco di spago.

Lasciate asciugare bene la colla, quindi unite le estremità del cartoncino alla misura desiderata. La corona è pronta per essere indossata e trasformare i bambini in piccoli re e regine dell’autunno!

Consiglio: pressare tra i fogli di un libro pesante le foglie per 24–48 ore, prima di incollarle. In questo modo rimarranno piatte e facili da incollare sul cartoncino.

8. Piantare le ghiande in autunno

L’autunno è il momento perfetto per osservare da vicino i piccoli tesori che ci regala la natura. Dopo aver raccolto qualche ghianda durante una passeggiata, perché non provare a piantarla insieme ai bambini? Sarà un modo divertente per scoprire come, da un piccolo seme, può nascere un nuovo albero.

Occorrente

Alcune ghiande mature e integre

un vasetto con foro sul fondo

terriccio universale

piccoli sassolini o argilla espansa

un annaffiatoio o un bicchiere d’acqua

un’etichetta per scrivere la data di semina.

Procedimento

Per prima cosa raccogliete alcune ghiande cadute naturalmente dagli alberi, scegliendo quelle integre e senza evidenti segni di muffa o danneggiamento. Riempite il vasetto con uno strato di sassolini o argilla espansa e aggiungete il terriccio, lasciando qualche centimetro dal bordo.

Fate un piccolo foro nel terreno e inserite la ghianda a poca profondità, quindi ricopritela delicatamente con la terra. Innaffiate senza esagerare e sistemate il vasetto in un luogo luminoso, evitando però il sole diretto.

Ora inizia la parte più bella: aspettare e osservare! Con i bambini potete controllare regolarmente il terriccio e annotare su un piccolo calendario i cambiamenti della piantina. Sarà un modo concreto e affascinante per seguire il ciclo della natura a partire da una semplice ghianda raccolta in autunno.

Consiglio: prima di piantarle, mettete le ghiande in una ciotola d’acqua per qualche ora. Scartate quelle che galleggiano (sono vuote o danneggiate) e piantate solo quelle che vanno sul fondo.

9. Zucche autunnali decorate

Le zucche sono tra i simboli più amati dell’autunno e possono trasformarsi in una tela originale per la creatività dei bambini. Invece di intagliarle, provate a decorarle con colori, disegni e buffi dettagli: il risultato sarà allegro e perfetto per una decorazione autunnale.

Occorrente

Piccole zucche decorative

colori acrilici

pennelli di diverse dimensioni

pennarelli indelebili, facoltativi

carta da giornale per proteggere il piano di lavoro

colla

occhietti mobili, adesivi, nastrini o altri piccoli elementi decorativi.

Procedimento

Sistemate le zucche su un piano di lavoro protetto e lasciate che i bambini scelgano come decorarle. Potete dipingerle completamente oppure realizzare solo piccoli disegni, come foglie, stelline, pois e motivi geometrici, utilizzando i colori tipici dell’autunno.

Per una versione più giocosa, trasformate le zucche in simpatici personaggi: con i pennarelli disegnate occhi e bocca oppure incollate occhietti mobili e altri dettagli. Aggiungete nastri, piccoli fiocchi o elementi naturali per completare la decorazione.

Lasciate asciugare bene il colore e sistemate le zucche decorate su un mobile, sul davanzale o come centrotavola: saranno perfette per portare in casa tutta l’atmosfera dell’autunno.

10. Foglie d’autunno dipinte e decorate

In autunno le foglie diventano vere e proprie tavolozze di colori: giallo, arancio, rosso e marrone. Dopo averne raccolte alcune durante una passeggiata, possiamo trasformarle in piccole opere d’arte decorandole con motivi, disegni e dettagli colorati.

Occorrente

Foglie autunnali, preferibilmente grandi e integre

colori acrilici o tempere

pennelli sottili

pennarelli indelebili

un foglio di carta o un cartoncino come base

un bicchiere d’acqua

carta assorbente.

Procedimento

Raccogliete le foglie più belle e lasciatele asciugare completamente, facendo attenzione a non rovinarle. Sistematele sul piano di lavoro e lasciate che i bambini scelgano i colori con cui decorarle.

Con un pennello sottile potete realizzare puntini, linee, spirali, fiorellini e motivi geometrici direttamente sulla superficie della foglia. Anche il pennarello indelebile può essere utilizzato per aggiungere piccoli dettagli e creare un effetto ancora più originale.

Una volta terminata la decorazione, lasciate asciugare bene le foglie. Potete poi disporle su un cartoncino per creare un piccolo quadro autunnale oppure utilizzarle singolarmente come decorazioni da appendere.

Consiglio: prima di incollare le foglie o dipingerle, sarebbe meglio pressarle tra i fogli di un libro pesante per 24–48 ore. Il risultato? Saranno piatte e facili da incollare sul cartoncino.

11. Festone autunnale con foglie

Decorare casa insieme ai bambini è un modo semplice per vivere l’arrivo dell’autunno con creatività. Bastano alcune foglie colorate e un po’ di spago per realizzare un festone allegro e naturale, perfetto da appendere in cameretta o in soggiorno.

Occorrente

Foglie autunnali di diverse forme e colori

spago o cordoncino

cartoncino nei colori dell’autunno

forbici con punta arrotondata

colla

pennarelli

perforatore.

Procedimento

Durante una passeggiata raccogliete insieme ai bambini alcune foglie belle e integre, scegliendo colori e forme differenti. Una volta a casa, lasciatele asciugare bene e preparate il materiale per creare il festone.

Potete utilizzare direttamente le foglie oppure affiancarle a sagome ritagliate nel cartoncino, come zucche, ghiande e piccole foglie. Decorate le sagome con disegni e scritte a tema autunnale, quindi praticate un piccolo foro nella parte superiore di ciascun elemento.

Infilate tutte le decorazioni sullo spago, alternando foglie e sagome di cartoncino. Infine appendete il festone in casa: sarà una decorazione semplice e colorata, ma soprattutto il risultato di un’attività da fare tutti insieme.

Consiglio: pressate tra i fogli di un libro pesante per 24–48 ore le foglie raccolte, prima di incollarle. Sarà utile per renderle piatte e facili da incollare sul cartoncino.

Immagine di copertina di Елена Кузичкина da Pexels