Come si possono farcire le zucche per Halloween?

Mostri e fantasmi, ragni e pipistrelli. Ma soprattutto zucche, simbolo per eccellenza della festa più amata dai bambini, quella di Halloween. I genitori lo sanno bene: perché la notte più dark dell’anno riesca alla perfezione, ogni dettaglio va curato. Non basta l’abito e neppure il trucco: anche la tavola deve essere a tema. Ecco allora che per creare l’atmosfera giusta BluRhapsody, il brand di pasta stampata in 3D, ha creato Pumpkin, una deliziosa piccola zucca tridimensionale, con micro cappuccio, tassativamente arancione (il colore è naturale ricavato da pepe e carota), da farcire a piacimento, dilettandosi nel rendere la tavola come più si desidera, spettrale, misteriosa oppure magica, ma sempre assolutamente gourmet. Ecco allora tre ricette buone da paura da preparare magari con l’aiuto dei piccoli “apprendisti stregoni.

Quali ricette si possono preparare per Halloween?

BluRhapsody Pumpkin con funghi e crema al gorgonzola

Taglia a pezzetti il gorgonzola e scioglilo insieme alla panna in un pentolino a fuoco basso. Fai rosolare i funghi in padella con olio EVO e uno spicchio d’aglio, se piace, lasciando i più piccoli interi. Cuoci la pasta in acqua bollente salata per 2 minuti, scolala eliminando l’acqua di cottura dall’interno delle forme: basta appoggiale capovolte su un canovaccio pulito. Farcisci la pasta riempiendola a metà con la crema di gorgonzola, aggiungi i funghi, appoggia il coperchio e decora a piacere.

BluRhapsody Pumpkin con crema al curry e piselli

Fai sciogliere una noce di burro in un tegame con poco olio Evo, unisci la cipolla tritata e lasciala ammorbidire. Diluisci in poco latte un cucchiaio di farina e un cucchiaino di curry e versa nel soffritto di cipolla, mescolando bene fino a ottenere una cremina densa e profumata. Aggiusta di sale e pepe. Cuoci la pasta in acqua bollente salata per 2 minuti, scola eliminando l’acqua di cottura dall’interno delle forme: basta appoggiale capovolte su un canovaccio pulito. Farcisci Pumpkin con la crema al curry e aggiungi i pisellini o se preferisci ceci cotti al forno.

BluRhapsody Pumpkin con salsiccia e rosmarino

Fai soffriggere in un tegame la cipolla tagliata a fettine con olio EVO, unisci la polpa della zucca tagliata a pezzetti, un rametto di rosmarino e lascia cuocere per circa venti minuti. Quando la zucca è morbida, aggiusta di sale. Togli il rosmarino e metti tutto nel frullatore fino ad ottenere una crema. Priva la salsiccia della sua pelle e falla rosolare in una padella antiaderente senza aggiungere condimenti. Cuoci la pasta in acqua bollente salata per 2 minuti, scola eliminando l’acqua di cottura dall’interno delle forme: basta appoggiarle capovolte su un canovaccio pulito.Farcisci Pumpkin con la crema di zucca e qualche pezzetto di salsiccia e decora con un rametto di rosmarino.