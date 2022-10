Scatola della rabbia Montessori, come prepararla a casa?

La rabbia è un sentimento normale per tutti. Fa parte della crescita e la si sperimenta diverse volte nel corso della vita. Può avere conseguenze negative soprattutto se i piccoli non sanno dominarla e si lasciano sopraffare. Per questo, gli educatori suggeriscono di non reprimerla, ma di imparare a gestirla. La scatola della rabbia Montessori serve proprio a questo.

A che cosa serve la scatola della rabbia Montessori?

Spesso la rabbia nei bambini è collegata ad altre emozioni come paura, gelosia, insicurezza. Non è un sentimento né positivo né negativo, ma qualcosa che il bambino avverte per esempio se si annoia, se resta troppe ore da solo nel corso della giornata, se non riesce a gestire una situazione che reputa ingiusta e così via. Secondo gli insegnamenti di Maria Montessori, respingere la rabbia non va bene, perché si rischia di trasformarla in frustrazione inespressa. Tutto questo può portare a cattive relazioni con i coetanei e anche con gli adulti. Al contrario, accettare la rabbia come una normale reazione, senza vivere sensi di colpa quando la si prova, favorisce una corretta gestione di questo sentimento. Così non la si trasforma in un comportamento inadeguato, fatto di pianti e piedi pestati per terra.

Come preparare a casa la scatola della rabbia Montessori?

La scatola della rabbia Montessori serve letteralmente a “contenere” la rabbia, rasserenando il bambino. Prepararla è molto semplice. Occorrono:

una scatola abbastanza grande (per esempio va benissimo una da scarpe)

pennarelli grossi del colore preferito

forbici a punta arrotondata

pezzi di carta o di stoffa

adesivi a piacere

Con i pennarelli si disegna, sulla carta o sulla stoffa, una faccia dall’espressione arrabbiata, oppure occhi con sopracciglia aggrottate, bocca con gli angoli rivolti all’ingiù: insomma, tutto quello che il bambino associa con il proprio stato di rabbia. Se il bambino vuole, può anche applicarvi i suoi adesivi preferiti.

Come si usa la scatola della rabbia Montessori?

Il bambino può ricorrere alla scatola della rabbia Montessori tutte le volte in cui sente questo sentimento spiacevole crescere dentro di sé. In questi casi può riporvi disegni che rappresentano la rabbia, oggetti che associa con il risentimento, perfino urlare all’interno della scatola il proprio disagio. L’importante è che, quando si chiude il coperchio, il bambino sia più sereno e meglio disposto a gestire lo stato d’animo senza ricorrere a urla, prepotenze e senza alzare le mani. Poco per volta, la scatola della rabbia insegnerà al piccolo a gestire la rabbia in modo via via più consapevole e maturo.

In sintesi Quando proporre al bambino la scatola della rabbia? La fase giusta per proporre ai bambini la scatola della rabbia Montessori è attorno ai 3-4 anni. È un momento abbastanza complesso per la crescita del piccolo, che avverte l’esigenza di imporre la propria personalità e scelte anche ricorrendo ad atteggiamenti rabbiosi. Al tempo stesso, il bambino è più ricettivo verso i nuovi insegnamenti. Come possono reagire i genitori se il bambino prova rabbia? Sgridare o fare prediche non serve e può anzi essere controproducente, perché si trasmette al bambino un messaggio contrastante. È invece essenziale mantenere la calma, parlare al bambino in modo sereno, costituendo un modello positivo.