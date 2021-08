Le punizioni fisiche non aiutano la crescita dei bambini

Chi pensa che qualche sculaccione ogni tanto non solo non faccia male, ma addirittura aiuti nell’educazione del figlio dovrà ricredersi. Secondo una revisione pubblicata sull’autorevole rivista scientifica The Lancet condotta da un gruppo di studiosi dell’Università del Texas ad Austin, infatti, le punizioni fisiche di qualsiasi tipo nuocciono allo sviluppo e al benessere dei bambini.

Uno studio molto ampio

Gli autori hanno esaminato 69 studi condotti in vari Paesi come Stati Uniti, Canada, Cina, Colombia, Grecia, Giappone, Svizzera, Turchia e Regno Unito. Lo scopo era capire se le punizioni fisiche “lievi”, come sculaccioni e scappellotti, potessero avere una qualche utilità e aiutare nell’educazione dei bambini o, al contrario, fossero dannose per la loro autostima e la loro crescita.

Non sono state prese in considerazione le punizioni più invasive, come colpire un bambino con un oggetto, picchiare o dare calci.

I risultati emersi

I bambini che vengono puniti sviluppano comportamenti negativi. Dall’analisi di tutti i dati presi in considerazione è, infatti, emerso che picchiare, anche lievemente, i propri figli, pensando in questo modo di far capire loro cosa è giusto e sbagliato e di placare i loro capricci, è controproducente. Infatti, i bambini che vengono puniti fisicamente finiscono con l’acquisire abilità cognitive in misura minore. Non solo. In sette dei 19 studi esaminati è emersa un’associazione tra la frequenza delle sculacciate e delle altre punizioni fisiche e i comportamenti negativi sviluppati nel tempo, come atteggiamenti irruenti a scuola, aggressività, comportamenti antisociali. Il tutto indipendentemente dal genere e dall’etnia dei bambini.

In particolare, cinque di questi sette studi hanno dimostrato che esiste un “effetto dose-risposta”. Con l’aumentare della frequenza delle punizioni fisiche, cresce anche la probabilità di avere conseguenze peggiori nel tempo, hanno spiegato gli esperti.

Gli sculaccioni peggiorano il comportamento dei bambini

Gli studiosi hanno concluso che le punizioni fisiche non dovrebbero essere annoverate fra gli strumenti dei genitori. Non sono affatto utili e nemmeno positive. “I genitori picchiano i propri figli perché pensano che così miglioreranno il loro comportamento. Sfortunatamente per questi genitori, la nostra ricerca ha trovato prove chiare e convincenti che la punizione fisica non migliora il comportamento dei bambini, anzi lo peggiora” hanno concluso.

Da sapere! Le punizioni fisiche non vanno usate nemmeno sporadicamente. Per educare i figli, contenere i capricci e insegnare loro a comportarsi correttamente è meglio ricorrere al dialogo.

