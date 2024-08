Merende sane per bambini: 30 idee salva estate

Pasto fondamentale e di aiuto nella crescita, la merenda fornisce ai più piccoli il “carburante” necessario per arrivare a pranzo e cena ed evita che diventino eccessivamente affamati. Non deve sostituire i pasti principali ma essere uno snack spezza fame e fatica. Le merende sane sono proprio questo: ottime ancore di salvataggio tra un pasto e l’altro.

Come spiegato da molti pediatri ed esperti, lo spuntino va scelto in base all’età e al fabbisogno energetico dei bambini e dei ragazzi:

nei bambini di 4-6 anni dovrebbe apportare circa 150 Kcal,

dovrebbe apportare in quelli da 7 a 11 anni circa 200 Kcal, nei ragazzi da 12 a 15 anni circa 260 Kcal ,

circa 200 Kcal, nei ragazzi da circa , nei i ragazzi da 15 a 17 anni circa 285 Kcal.

È importante, però, non essere troppo rigidi: la tipologia di merenda da scegliere dipende anche dagli orari dei pasti, dall’equilibrio dei nutrienti durante la giornata, dall’attività fisica del bambino. Per esempio, se il bambino pratica molto sport, allora la merenda può essere più abbondante.

La merenda migliore per un bambino è ricca di fibre e vitamine, contiene carboidrati, soprattutto semplici, come gli zuccheri, che apportano energia di immediato utilizzo e ha una minima percentuale di grassi. Una delle merende più salutari in assoluto è la frutta, che apporta carboidrati semplici, vitamine e fibre ed è povera di grassi. Può essere proposta intera, a pezzetti, come purea, sotto forma di macedonia, aggiunta a uno yogurt magro e perfino come gelato. Oltre alla frutta, sì anche a merende originali, sane e – soprattutto in estate – fresche: possono essere dolci senza zucchero oppure snack a base di legumi, frutta secca o verdura. L’importante è variare il più possibile: consumare alimenti diversi, infatti, assicura all’organismo tutti i nutrienti di cui ha bisogno, allena il gusto e combatte la monotonia. Ecco qualche idea!

Merende sane a base di frutta

1 – Smoothie alla fragola e banana

Ingredienti

1 banana

5-6 fragole

1 tazza di yogurt greco

1/2 tazza di latte

Preparazione

Per questa merenda a base di frutta dovrete semplicemente frullare tutti gli ingredienti fino a ottenere un composto liscio da servire fresco.

2 – Spiedini di frutta

Ingredienti

Fragole

Uva

Ananas

Kiwi

Preparazione

Tagliate tutta la frutta a pezzi e infilzatela su spiedini di legno, cercando di ottenere un risultato che sia anche bello da vedere. I bambini saranno invogliati a mangiarli!

3 – Chips di mela o banana

Ingredienti

2 mele o 1 banana

Cannella in polvere

Preparazione

Tagliate le mele a fette sottili e cospargetele di cannella, poi fatele cuocere in forno a 100°C per 2-3 ore, finché non sono croccanti.

4 – Smoothie di frutta e verdura

Ingredienti

1 banana

1 tazza di spinaci freschi

1/2 mela

1/2 tazza di latte di mandorle

Preparazione

Il procedimento è molto semplice: frullate tutti gli ingredienti fino a ottenere un composto liscio e servite fresco.

5 – Palline con datteri e noci

Ingredienti

1 tazza di datteri senza nocciolo

1/2 tazza di noci

1/4 tazza di cocco grattugiato

Preparazione

Frullate i datteri e le noci fino a ottenere un composto omogeneo, poi formate delle palline con le mani e passatele nel cocco grattugiato prima di servire questa merenda super energetica.

6 – Yogurt congelato con frutta

Ingredienti

1 tazza di yogurt greco

Frutta fresca a pezzetti (fragole, mirtilli, pesche o quella che preferite)

Preparazione

Mescolate lo yogurt con la frutta, versate il composto in stampini per ghiaccioli e congelate per almeno 4 ore prima di servire.

7 – Crema di ricotta e miele con frutta

Ingredienti

1 tazza di ricotta

1 cucchiaio di miele

Frutta fresca a pezzi (fragole, lamponi, pesche, kiwi o quella che preferite)

Frutta secca (mandorle e noci)

Preparazione

Mescolate la ricotta con il miele fino a ottenere una crema omogenea. Versatela in una ciotola e aggiungete la frutta fresca a pezzi e la frutta secca.

8 – Smoothie alla pesca e yogurt

Ingredienti

1 pesca

1 tazza di yogurt

1/2 tazza di succo d’arancia

Preparazione

Frullate insieme tutti gli ingredienti fino a ottenere un composto liscio poi servitelo fresco, magari guarnito con qualche fogliolina di menta.

9 – Gelato di banana

Ingredienti

2 banane mature

Preparazione

Questa merenda estiva e fresca è davvero facile da preparare. Tagliate le banane a fette e congelatele per qualche ora. Frullate poi le banane congelate fino a ottenere una consistenza cremosa simile a quella del gelato.

Merende sane con dolci senza zucchero

1 – Barrette di avena e miele

Ingredienti

2 tazze di fiocchi d’avena

frutta secca

1/2 tazza di miele

1/2 tazza di burro di arachidi

Preparazione

Mescolate l’avena con la frutta secca, il miele e il burro di arachidi, poi versate il composto in una teglia e lasciate raffreddare in frigorifero per almeno un’ora. Tagliate a forma di barrette non troppo grandi e offritele ai bambini.

2 – Yogurt con frutta e granola

Ingredienti

1 tazza di yogurt naturale

1/2 tazza di granola

Frutta fresca a piacere (ad esempio mirtilli, fragole, banane)

Preparazione

Tra le merende sane per bambini, questa è molto semplice da preparare. Versate lo yogurt in una ciotola, aggiungete la granola e la frutta fresca tagliata a pezzi e servite il composto fresco ai bimbi.

3 – Muffin alla banana e avena

Ingredienti

2 banane mature

1 tazza di avena

1 uovo

1/4 tazza di latte

1 cucchiaino di lievito in polvere

Preparazione

Schiacciate le banane e mescolate la purea con gli altri ingredienti. Versate il composto in stampini per muffin e cuocete a 180°C per 15-20 minuti. Lasciate raffreddare e servite questa merenda golosa senza zucchero.

4 – Pane integrale con burro di mandorle e miele

Ingredienti

1 fetta di pane integrale

1 cucchiaio di burro di mandorle

1 cucchiaino di miele

mirtilli

Preparazione

Questa merenda sana è davvero velocissima da preparare. Spalmate il burro di mandorle sul pane tostato e aggiungete un filo di miele e una manciata di mirtilli: fatto!

5 – Frittelle di mele

Ingredienti

1 mela

1 uovo

2 cucchiai di farina integrale

Cannella in polvere

Preparazione

Grattugiate la mela e mescolatela con l’uovo e la farina, poi formate delle frittelle e cuocetele in padella con un po’ d’olio. Spolverate con cannella e lasciatele raffreddare prima di servirle.

6 – Budino di avocado e cioccolato

Ingredienti

1 avocado maturo

2 cucchiai di cacao in polvere

nocciole

2 cucchiai di miele

Preparazione

Frullate tutti gli ingredienti fino a ottenere una consistenza cremosa, lasciate raffreddare il composto in frigorifero, prima di servire aggiungete le nocciole sbriciolate.

7 – Barrette di frutta secca e cereali

Ingredienti

1 tazza di fiocchi d’avena

1/2 tazza di frutta secca tritata (ad esempio albicocche, uvetta, mirtilli)

1/2 tazza di noci tritate (mandorle, noci, nocciole)

1/4 tazza di miele

2 cucchiai di burro di mandorle

Preparazione

Mescolate tutti gli ingredienti in una ciotola. Versate quindi il composto in una teglia foderata con carta da forno e pressatelo bene, poi fatelo cuocere a 180°C per 15-20 minuti. Lasciate raffreddare e tagliate il composto a forma di barrette.

8 – Pudding di chia al cioccolato

Ingredienti

1/4 tazza di semi di chia

1 tazza di latte di mandorle

1 cucchiaio di cacao in polvere

1 cucchiaio di miele

Preparazione

Mescolate tutti gli ingredienti e lasciate riposare in frigorifero per almeno quattro ore, mescolando di tanto in tanto. Questa merenda fresca e sana è già pronta da servire!

9 – Biscotti di avena e mele

Ingredienti

1 tazza di fiocchi d’avena

1 mela grattugiata

1/4 tazza di burro di mandorle

1/2 cucchiaino di cannella

Preparazione

Mescolate tutti gli ingredienti in una ciotola, poi formate dei biscotti con le mani e disponeteli su una teglia rivestita di carta da forno. Cuocete in forno a 180°C per 15 minuti.

Torta alla banana senza zucchero

Ingredienti

3 banane mature

2 uova

150 g di farina integrale

1 cucchiaino di lievito per dolci

1 cucchiaino di estratto di vaniglia (opzionale)

frutta secca (opzionale)

1 pizzico di sale

Preparazione

Schiacciate le banane mature in una ciotola con una forchetta fino a ottenere una purea liscia, poi aggiungetevi le uova e mescolate bene. Incorporate ‘estratto di vaniglia se avete deciso di usarlo. In un’altra ciotola setacciate la farina integrale con il lievito e il pizzico di sale; unite gradualmente gli ingredienti secchi alla miscela di banane e uova, mescolando fino a ottenere un impasto omogeneo.

Versate l’impasto in una teglia rotonda da 24 cm, precedentemente unta e infarinata o rivestita con carta da forno. Cuocete in forno preriscaldato a 180°C per circa 25-30 minuti, poi lasciate raffreddare prima di servire.

Snack insoliti e vegetariani

1 – Pane integrale con avocado

Ingredienti

1 fetta di pane integrale

1/2 avocado

Un pizzico di sale e pepe

Preparazione

Schiacciate l’avocado ben maturo e spalmatelo sul pane tostato. Aggiungete un pizzico di sale e pepe a piacere.

2 – Hummus con bastoncini di verdure

Ingredienti

1 tazza di ceci cotti

2 cucchiai di tahina

1 spicchio d’aglio (opzionale)

Succo di 1/2 limone

2 cucchiai di olio d’oliva

Carote, cetrioli e peperoni tagliati a bastoncini

Preparazione

Frullate i ceci, la tahina, l’aglio, il succo di limone e l’olio d’oliva fino a ottenere un composto cremoso. Servite con i bastoncini di verdure.

3 – Popcorn al parmigiano

Ingredienti

1/4 tazza di mais per popcorn

burro

2 cucchiai di olio d’oliva

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

Preparazione

Potrete preparare questa merenda sana insieme ai vostri bambini, sarà un momento di divertimento tutti insieme! Preparate i popcorn in una pentola con un po’ di olio. Una volta freddi, unite in un pentolino burro e parmigiano in modo da creare una crema. Cospargete i pop corn con la crema di parmigiano e arrostite per creare delle palline gustose.

4 – Mini sandwich al formaggio e cetriolo

Ingredienti

Pane integrale

Formaggio a fette

Cetriolo a fette

Preparazione

Prepara dei mini sandwich alternando strati di pane, formaggio e cetriolo. Tagliateli a triangoli per renderli più invitanti e serviteli ai vostri bambini.

5 – Palline di formaggio e noci

Ingredienti

1 tazza di formaggio spalmabile

1/2 tazza di noci tritate

Preparazione

Questa merenda estiva può essere preparata insieme ai bambini. Mescolate il formaggio con le noci tritate e formate delle palline con le mani; lasciatele raffreddare in frigorifero prima di gustarle.

6 – Pane con pomodoro e basilico

Ingredienti

1 fetta di pane integrale

1 pomodoro maturo

Foglie di basilico fresco

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

Preparazione

Tostate la fetta di pane integrale, poi tagliate il pomodoro a fette sottili e disponetele sul pane. Aggiungete le foglie di basilico fresco e condite con un filo di olio extravergine d’oliva.

In copertina foto di boaphotostudio da Pixabay

In breve La merenda dei nostri bambini deve essere sana e bilanciata, ma anche gustosa e possibilmente varia per permettere di sperimentare diversi sapori. Le ricette da provare sono davvero tante, sia a base di frutta che con frutta secca, legumi e persino verdure.

