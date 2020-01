Miopia nei bambini: approvate negli Usa le prime lenti a contatto per i piccoli

Approvate le prime lenti a contatto per la miopia nei bambini tra gli 8 e i 12 anni: l’ok all’utilizzo è arrivato dalla Food and Drug Administration statunitense, l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, che precisa che MiSight – questo il nome delle lenti a contatto che hanno avuto il “via libera” per la miopia nei bambini – sono indicate, oltre che per correggere il difetto visivo, anche per rallentarne la progressione. Morbide e monouso, devono essere gettate via a fine giornata e non devono essere indossate durante la notte.

Non solo miopia

“Queste lenti a contatto rappresentano il primo prodotto approvato dalla Fda mirato a rallentare la progressione della miopia nei bambini, che potrebbe ridurre il rischio di sviluppare altri problemi agli occhi in futuro”, ha dichiarato Malvina Eydelman, direttore dell’ufficio per i prodotti oftalmici dell’Fda, dal momento che la miopia, come spiega l’Fda in una nota, “è comune nei bambini e tende ad aumentare man mano che si invecchia. Se una persona sviluppa una miopia grave da bambino, può essere sensibile ad altri problemi agli occhi durante l’età adulta come la cataratta precoce o il distacco di retina”.

Correttive e preventive

Le nuove lenti a contatto sono pensate per essere indossate quotidianamente per correggere la miopia e rallentare la progressione della miopia nei bambini con occhi sani. “Una volta posizionata sull’occhio, una parte della lente a contatto corregge l’errore di rifrazione per migliorare la visione a distanza negli occhi miopi, allo stesso modo di come funziona una lente correttiva standard – spiega in una nota l’FDA -. Gli anelli periferici concentrici nella lente inoltre focalizzano la parte della luce davanti alla retina: riteniamo che ciò possa ridurre lo stimolo che causa la progressione della miopia”.

Da sapere! La miopia è quel difetto della vista che comporta difficoltà alla visione da lontano. Rappresenta la causa più frequente di disabilità visiva correggibile a livello mondiale.

Fonti / Bibliografia FDA approves first contact lens indicated to slow the progression of nearsightedness in children | FDAFDA approved the first contact lens to slow the progression of myopia in children, which ultimately could mean a reduced risk of developing other eye problems. MiSight is a daily, disposable contact lens approved for children 8-12 at the start of treatment.

HST 35th Anniversary Profile Template

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.