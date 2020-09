Nuova ondata di Covid? Sì se si allentano i controlli

Non è detto che quello che ci attende sarà per forza un inverno disastroso. La tanto temuta nuova ondata di Covid potrebbe non verificarsi, nonostante la riapertura di scuole e asili. A patto di attuare un programma di test-tracciamento-isolamento efficace e dettagliato. Questo perlomeno è quanto sostiene uno studio condotto da un gruppo di ricercatori britannici, dell’University College London, pubblicato sulla rivista The Lancet Child & Adolescent Health.

Misura necessaria

Scuole e asili sono state fra le prime strutture a chiudere e le ultime a riaprire. Scienziati e istituzioni, infatti, hanno ritenuto che questa misura fosse necessaria per limitare la diffusione del Covid-19 e proteggere bambini e anziani. Tuttavia, non può essere più attuata perché rischia di avere conseguenze importanti sullo sviluppo psichico di bimbi e ragazzi e sulla loro vita sociale e di relazione.

Le previsioni degli esperti

In questo nuovo studio, i ricercatori hanno creato un modello per valutare l’impatto che la riapertura delle scuole avrà sulla pandemia da Covid-19. Secondo le loro stime, se i test di tracciamento e isolamento avranno successo, si potranno scongiurare molte conseguenze nefaste. Gli scienziati hanno calcolato che, nel caso in cui le scuole riaprissero a tempo pieno, se si riuscirà a rintracciare almeno il 68% dei contatti dei positivi al nuovo Coronavirus, almeno il 75% delle persone con infezione sintomatica dovrebbe essere testato e i casi positivi isolati. Se, invece, si riuscissero a rintracciare solo il 40% dei contatti, il numero degli individui da valutare dovrebbe salire all’87%. Nel caso in cui i sistemi di tracciamento non dovessero funzionare a dovere e i contatti rintracciati fossero al di sotto della soglia del 40%, la situazione diventerebbe critica. Nel Regno Unito, per esempio, dove già la situazione si è fatta critica “si rischia un grave secondo picco epidemico a dicembre o febbraio” hanno concluso gli esperti.



Lo sapevi che? Il tampone serve per sapere se una persona è positiva o meno al nuovo coronavirus e se c’è un’infezione da Covid-19 in corso. Il test sierologico, invece, consente di individuare la presenza di anticorpi prodotti dal sistema immunitario in risposta al virus: serve per capire se una persona è già entrata in contatto con il nuovo coronavirus.

Fonti / Bibliografia Determining the optimal strategy for reopening schools, the impact of test and trace interventions, and the risk of occurrence of a second COVID-19 epidemic wave in the UK: a modelling study - The Lancet Child & Adolescent HealthTo prevent a second COVID-19 wave, relaxation of physical distancing, including reopening of schools, in the UK must be accompanied by large-scale, population-wide testing of symptomatic individuals and effective tracing of their contacts, followed by isolation of diagnosed individuals.

