Come proteggere bambini e neonati dal sole? I consigli

È uno degli organi più delicati che merita protezione e cura. Parliamo dell’occhio che nonostante sia dotata di diversi meccanismi di protezione, ha bisogno sempre e in particolar modo in estate di essere protetto dal sole. Una precauzione che vale per tutti, gli adulti ma anche i bambini, persino i più piccoli. Ecco come proteggere bambini e neonati dal sole

Perché proteggere gli occhi dal sole?

Le ragioni sono tante ma la principale è legata al fatto che le radiazioni ultraviolette in particolare, quelle che contengono un’energia maggiore rispetto alla luce visibile, possono provocare un danno cellulare diretto. Per la sua particolare struttura l’occhio è ancora più suscettibile della pelle agli UV: un’esposizione solare insufficiente a produrre danni alla cute, infatti, può al contrario causare lesioni alla retina.

Anche gli occhi dei bambini vanno protetti dal sole?

I fattori che determinano se le radiazioni solari possono danneggiare l’occhio umano sono, oltre l’intensità della luce e la lunghezza d’onda ricevuta dai tessuti oculari, anche l’età. I bambini, infatti, sono particolarmente vulnerabili ai raggi ultravioletti a causa delle loro pupille più grandi e della cornea e del cristallino più trasparenti. Il rischio è ancora più alto oggi vista la riduzione dello strato di ozono, un gas presente negli strati superiori dell’atmosfera che impedisce ai raggi dannosi di raggiungere l’occhio.

Quando il sole fa male agli occhi?

Sempre, ma in modo particolare quando l’intensità dei raggi è molto forte. Attenzione poi che i danni sono maggiori quanto maggiore è il tempo in cui gli occhi restano esposti al sole. Si va dai danni più modesti e transitori come congiuntiviti e cheratiti fino a quelli più gravi e irreversibili.

In sintesi Come proteggere gli occhi dal sole? Per evitare qualsiasi possibile rischio di danni agli occhi occorre prendere tutte le precauzioni possibili. La prima è quella di usare occhiali da sole. Ma occorre fare molta attenzione che lenti abbiano certificazione UE. Il colore può essere più o meno oscurante a seconda delle necessità. Il colore delle lenti non ne indica la capacità di filtrazione e quindi lenti molto scure, ma senza marcatura Ue possono non avere alcuna capacità protettiva. Come proteggere gli occhi dei bambini dai raggi? Anche per i più piccoli sono preziosi gli occhiali scuri, sempre verificando che le lenti siano certificate UE. Oltre agli occhiali, sono utili, soprattutto nei bambini, i cappelli a tesa larga che proteggono e contemporaneamente permettono di giocare in sicurezza senza l’ingombro di un paio di occhiali. Per quando si viaggia, si alle pellicole assorbenti per i finestrini laterali delle automobili che bloccano i raggi ultravioletti, soprattutto, anche in questo caso, a protezione dei bambini che sono più vulnerabili ai danni da una eccessiva esposizione alle radiazioni solari.

